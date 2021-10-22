Доведено офіційно: страх провокує захворювання

Вчені вивели модель прогнозування спалахів інфекційних захворювань.

Дослідники зі Школи глобальної громадської охорони здоров'я Нью-Йоркського університету дійшли висновку, що спалахи інфекційних захворювань провокує наш страх - як перед хворобою, так і перед вакцинами.

Модель для прогнозування спалахів інфекційних захворювань у випадку з COVID-19 вчені представили у науковому виданні Journal of The Royal Society Interface.

Соціальне дистанціювання, що уповільнює поширення інфекції, але й відмова від вакцин, що сприяє пандемії, визначили її динаміку протягом багатьох років. Проте, традиційні моделі епідемій в переважній більшості випадків ігнорували поведінку людей і страхи, що ними рухають.

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Наприклад, страх підхопити коронавірус може змусити людей самоізолюватися, стримуючи поширення інфекції. Але коли поширення сповільнюється, страх зникає. Люди припиняють самоізоляцію або носіння масок занадто рано, бо залишається ще багато інфікованих. Це часто провокує нову хвилю епідемії.

Аналогічним чином той самий страх перед COVID-19 спонукав мільйони людей зробити щеплення. Але оскільки вакцинація пригнічує поширення коронавірусу, хвороба стає менш помітною - і її починають боятися менше. В якийсь момент інфекція лякає людей вже менше, ніж вакцинація. В результаті вони починають масово відмовлятися від щеплення, що знову призводить до спалахів.

Вперше модель такого потрійного зараження об'єднує цю психологічну динаміку з динамікою хвороби, розкриваючи нові поведінкові механізми людей під час пандемії і послідовних хвиль інфекцій.

"Якщо страх перед COVID-19 перевищує страх перед вакциною, це може підстьобнути людей до щеплення і тим самим придушити вірус, що ми і спостерігали в США навесні, коли мільйони американців вакцинувалися і випадки захворювання знизилися", - розповів дослідник Джошуа Епштейн.

Він додав, що їхня нова модель прогнозування спалахів інфекційних захворювань показує, що люди уникають вакцинації і спричиняють розвиток нового циклу захворювання.

"Ми бачимо, як це відбувається в реальному часі в регіонах з більш низьким рівнем вакцинації, де штам "Дельта" швидко поширюється і захворюваність стрімко зростає", - сказав він.

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Математична модель, розроблена Епштейном і його колегами, враховує і поведінкові чинники людини, такі як частка населення, яка боїться хвороби або вакцини, і те, що несприятливі події, які пов'язують з вакцинацією, можуть викликати страх, а також швидкість поширення хвороби, відсоток вакцинованого населення і швидкість вакцинації.

Модель бере до уваги, що страх не є статичним: він може поширюватися серед населення в результаті дезінформації або тривожних повідомлень в медіа, а також слабшати з часом або з появою обнадійливих новин.

Модель ілюструє, що ці два страхи - перед хворобою і перед вакциною - розвиваються і взаємодіють таким чином, що формують і активацію соціального дистанціювання, і добровільній вакцинації, і ослаблення цих форм поведінки. Ця динаміка може посилювати або пригнічувати поширення інфекції, що, знову ж таки, впливає на страхи і на обумовлену ними поведінку, викликаючи нові спалахи захворюваності і хвилі епідемії.

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