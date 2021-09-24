На енергії серця: кардіостимулятори зможуть працювати без батареї

На енергії серця: кардіостимулятори зможуть працювати без батареї

Технологія дозволяє кардіостимулятору отримувати живлення від самого серця, роботу якого він регулює. Не потрібно буде замінювати акумулятор кожні п'ять років.

Китайські дослідники довели, що скоро кардіостимулятори зможуть працювати без батареї, отримуючи енергію безпосередньо від серця.

Результати нового дослідження вже помістили в електронну базу даних медичних і біологічних публікацій Pubmed.

Імплантовані кардіостимулятори, вони ж і водії сердечного ритму, ефективно лікують брадикардію та інші види аритмій, однак кожні п'ять-дванадцять років потрібно робити хірургічну операцію, щоби їх заміни через обмежений термін служби вбудованої батареї.

Кардіостимулятори нової розробки можуть змінити ситуацію.

Дослідники з Шанхайського університету Цзяотун (Shanghai Jiao Tong University) та Другого військового медичного університету винайшли повнофункціональний імплантувальний кардіостимулятор, у якому не використовуються жодні батареї - він отримує енергію (вихідний ток 15 мкА) за допомогою п'єзоелектричного елемента безпосередньо від сердечних скорочень.

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Принцип роботи кардіостимулятора без батареї

Принцип дій кардіостимулятора досить простий: еластичний п'єзоелемент розміщується між перикардом та епікардом, скорочує серцевий м'яз, змушуючи його стискатися і розтискати і виробляти таким чином електричний струм.

Вчені показали принцип на схемі розміщення імплантувального п'єзоелектричного електрогенератора (iPEG) між перикардом та епікардом свині.

Схема розміщення імплантіруемого п'єзоелектричного електрогенератора (iPEG) між перикардом та епікардом свині

Нещодавно один із розробників цього інноваційного кардіостимулятора, Чжижань І представляв його на віртуальній конференції AIP Publishing Horizons — Energy Storage and Conversion.

"Ми хочемо домогтися інтеграції жорсткого чипа ритмопередавача і елестічного блоку збору енергії. Потім ми проведемо перевірку довгострокової стабільності in vivo", - розповів дослідник про плани випробування пристрою.

Додамо, що дослідження кардіостимулятора наразі проводиться на свинях.

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