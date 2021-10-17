Метаболізм людини досягає піку у рік, а припиняється після 60

Метаболізм або обмін речовин уповільнюється із віком. Але, щоби так безнадійно різко і незворотньо, цього не очікували навіть вчені.
Нове дослідження, що провели серед 6400 людей у віці від восьми днів до 95 років у 29 країнах показало, що піку метаболізм людини досягає у віці одного року, стабілізується у віці 20-60 років, а потім невблаганно знижується.
Виданні Science пише, що дослідники отримали дивовижні нові уявлення про тіло людини.
Дослідники виявили чотири фази метаболічного життя:
- від народження до одного року метаболізм новонародженого на 50% вище, ніж у дорослих;
- плавне уповільнення - до 20-річного віку не фіксується різкого зростання протягом усіх змін статевого дозрівання;
- взагалі ніяких змін дослідники не побачили у віці від 20 до 60 років;
- постійне зниження метаболізму, щорічне падіння до 90 років.
Ні впродовж статевого дозрівання, ні під час вагітності метаболічний сплеск не спостерігався.
Високий метаболізм у перші роки життя підкреслює, наскільки важливим є цей момент у розвитку і чому неправильне харчування дитини може мати наслідки протягом усього її життя.
"Коли люди говорять про обмін речовин, вони думають про дієту та фізичні вправи, але це набагато глибше", - сказав професор Герман Понцер з університету Дюка.
Наразі тривають дискусії про те, чи можуть ліки, що змінюють обмін речовин, уповільнити хвороби старості.
Епідемія ожиріння
Професор Том Сандерс з Королівського коледжу Лондона сказав, що епідемія ожиріння підживлюється надмірним споживанням енергії з їжі, а не зменшенням витрат енергії.
"Нам необхідно терміново звернути увагу на кризу, що викликана недостатнім спалюванням калорій у нашому організмі" - додав він.
Раніше ми писали про те, чому важливо не зловживати жирною їжею.