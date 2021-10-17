Метаболізм людини досягає піку у рік, а припиняється після 60

Метаболізм людини досягає піку у рік, а припиняється після 60

Метаболізм або обмін речовин уповільнюється із віком. Але, щоби так безнадійно різко і незворотньо, цього не очікували навіть вчені.

Нове дослідження, що провели серед 6400 людей у ​​віці від восьми днів до 95 років у 29 країнах показало, що піку метаболізм людини досягає у віці одного року, стабілізується у віці 20-60 років, а потім невблаганно знижується.

Виданні Science пише, що дослідники отримали дивовижні нові уявлення про тіло людини.

Дослідники виявили чотири фази метаболічного життя:

від народження до одного року метаболізм новонародженого на 50% вище, ніж у дорослих;

плавне уповільнення - до 20-річного віку не фіксується різкого зростання протягом усіх змін статевого дозрівання;

взагалі ніяких змін дослідники не побачили у віці від 20 до 60 років;

постійне зниження метаболізму, щорічне падіння до 90 років.

Схема метаболізму людини за віком: ВВС

Ні впродовж статевого дозрівання, ні під час вагітності метаболічний сплеск не спостерігався.

Високий метаболізм у перші роки життя підкреслює, наскільки важливим є цей момент у розвитку і чому неправильне харчування дитини може мати наслідки протягом усього її життя.

"Коли люди говорять про обмін речовин, вони думають про дієту та фізичні вправи, але це набагато глибше", - сказав професор Герман Понцер з університету Дюка.

Наразі тривають дискусії про те, чи можуть ліки, що змінюють обмін речовин, уповільнити хвороби старості.

Епідемія ожиріння

Професор Том Сандерс з Королівського коледжу Лондона сказав, що епідемія ожиріння підживлюється надмірним споживанням енергії з їжі, а не зменшенням витрат енергії.

"Нам необхідно терміново звернути увагу на кризу, що викликана недостатнім спалюванням калорій у нашому організмі" - додав він.

Раніше ми писали про те, чому важливо не зловживати жирною їжею.

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