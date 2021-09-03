Між грипом та COVID-19 зима може бути складною - експерти CNN

Між грипом та COVID-19 зима може бути складною - експерти CNN

Осінньо-зимовий сезон грипу може бути поганим. Оскільки COVID-19 все ще ускладнює ситуацію, експерти кажуть, що щеплення від грипу може врятувати від тяжкої хвороби цього сезону.

Зазвичай Центри США з контролю і профілактики захворювань пропонують зробити щеплення від грипу до кінця жовтня, проте цьогоріч не варто очікувати.

Директор з контролю за дитячими інфекціями у лікарні UH Rainbow Babies and Children's Hospital у Клівленді, лікар Клаудія Гоєн радить зробити вакцинацію від грипу раніше.

"Якщо люди отримають можливість зробити щеплення від грипу восени, це потрібно зробити. Це дійсно має захистити вас протягом всього сезону", – каже лікар.

Американські фахівці прогнозують більш складну епідситуацію через сезонний спалах грипу і циркуляцію коронавірусу у країні.

"Після того, як ми всі зняли маски, віруси зробили те, що вони роблять найкраще - знайшли безліч людей, від яких можна було б запустити епідемію", - сказала Гоєн.

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Яким буде сезон грипу 2021

За даними американських центрів з контролю та профілактики захворювань, у США ще не спостерігається великої кількості грипу, але незабаром це може змінитися.

Щоб передбачити, наскільки масштабну епідемію грипу слід очікувати в США у 2021-2022 роках, експерти звернулися до південної півкулі, де сезон грипу зазвичай починається в червні і досягає піку в серпні.

"Історія поки що змішана", - сказав доктор Вільям Шаффнер, професор відділу інфекційних хвороб Медичного центру університету Вандербільта.

За словами Шаффнера, в Австралії з її жорсткими пандемічними обмеженнями для мандрівників, які приїжджають до країни, спостерігалася дуже низька активність грипу.

"Але в Китаї, який більше взаємодіє із зовнішнім світом, був помірний сезон грипу. Тому ми думаємо, що цього року у нас буде принаймні помірний сезон", - сказав Шаффнер.

Зазвичай сезон грипу починається з навчальним роком. За словами лікарів, якщо у школах не будуть дотримуватися маскового режиму, випадків грипу буде набагато більше, ніж минулого року.

"Діти - це франшиза розповсюдження вірусу грипу. Вони швидко поширюють вірус грипу між собою", - сказав Шаффнер.

За даними CDC, у середньому за сезон у США щорічно спостерігається від 9 до 45 млн випадків грипу.

Минулий рік не був середнім сезоном. Грипу практично не було в США, всього за рік було декілька тисяч випадків захворювання. Одна дитина загинула. Для порівняння, у 2019-2020 роках було 199 смертей, пов’язаних із грипом, у дітей та 144 за сезон до цього. Можливо, допомогли додаткові запобіжні заходи, які люди вживали, щоб зупинити поширення COVID-19.

Маски, гігієна рук, карантин у школах, обмежені подорожі та менша взаємодія з іншими людьми можуть допомогти запобігти COVID-19 та поширенню грипу.

Оскільки країни знову відкрилися, захист від щеплення від грипу став ще більш важливим практично для всіх. Людина може отримати щеплення від грипу та вакцину проти COVID-19 одночасно, тому, якщо вона ще не була щеплена від коронавірусу, або їм потрібен прискорювач, немає реальних медичних причин, щоб відрізнити її від щеплення від грипу.

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"Якщо у вас є можливість отримати обидва щеплення, так і зробіть", - сказав Шаффнер.

Звичайно, діти до 11 років ще не можуть бути щеплені проти COVID-19, але їх можуть захистити відповідальні дорослі, котрі подбають про свою та їхню профілактику.

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