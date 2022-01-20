Морква чи чорниця: які продукти дійсно підтримують здоров'я очей

Багатьом з нас із дитинства знайомо, що морква і чорниця корисні для очей. Але чи це так насправді і який він - перелік вітамінів для зору?
Які вітаміни впливають на зір? Існує безліч тверджень про позитивний вплив добавок промислового походження на зір і здоров'я очей. Але ефективність далеко не всіх з них підтверджено науковцями. Винятком є дослідження Американського національного інститута очей щодо катаракти та вікової дегенерації жовтої плями.
Дегенерація жовтої плями - це вікове захворювання заднього відрізка ока. Дистрофічні процеси в центральній зоні сітківки і судинної оболонки ока прогресують і призводять до сліпоти.
Дослідники взялися за вивчення ефектів для очей від застосування високих доз комплексу антиоксидантів, щоби допомогти запобігти таким процесам. Вони розробили комплекс вітамінів - корисну добавку для очей, яку протягом п'яти років вживали піддослідні.
Корисна добавка для очей, що вживали піддослідні, містила:
- вітамін Е 400 МО;
- вітамін C 500 мг;
- зеаксантин 2 мг;
- лютеїн 10 мг;
- мідь 2 мг.
Результати дослідження показали, що ці речовини на 25% знизили ризик втрати зору.
Які продукти потрібно вживати для поліпшення здоров'я очей
Тож, пройдемося списком продуктів, що варто включити в раціон харчування для отримання необхідних вітамінів для здоров'я очей.
Вітамін Е для здоров'я очей
Захворювання очей - причина дисбалансу між вільними радикалами і антиоксидантами в організмі людини. Вітамін Е - сильний антиоксидант. Він сприяє захисту клітин ока від пошкоджень вільними радикалами.
Раціон харчування з високим включенням вітаміну Е сприяє запобіганню вікової катаракти та сприятливо діє на підтримку здоров'я очей.
Продукти, багаті вітаміном Е:
- олії;
- авокадо;
- листові зелені овочі;
- насіння;
- арахіс,
- лосось,
- осетер,
- білі гриби,
- яйця.
Вітамін C та користь для зору
Вітамін С також потужний антиоксидант, що захищає очі від шкідливого впливу вільних радикалів. Вітамін С сприяє виробленню колагену - будівельного білка, необхідного для відновлення тканин ока в області рогівки. У разі щоденного вживання високих доз деяким допомагає знизити ризик розвитку катаракти.
Щоб наситити організм рекомендованою добовою дозою, варто збільшити споживання:
Продукти, багаті вітаміном С:
- цитрусові і тропічні фрукти;
- солодкий перець;
- броколі та білокачанна капуста;
- ягоди, зокрема, чорна смородина і суниця;
- шипшина і обліпиха;
- кріп і петрушка;
- шпинат.
Лютеїн і зеаксантин: що це за речовини і як вони покращують зір
Лютеїн і зеаксантин - корисні сполуки, синтезовані рослинами, які стосуються каротиноїдної групи. Ці елементи є будівельними компонентами жовтої плями і сітківки очей. Тут вони допомагають фільтрувати потенційно небезпечний синій колір, захищаючи очі від пошкоджень.
Для цих сполук не встановлені рекомендовані добові дози і безпечні додаткові дози. Лише 6-20 мг лютеїну і зеаксантину можуть принести користь.
Продукти, багаті лютеїном і зеаксантином:
- шпинат;
- капуста: пекінська, білокачанна.
Цинк і його користь для зору
Цинк також належить до потужних антиоксидантів, що захищають очі від пошкодження клітин. Цинк є основним мінералом, необхідним для здоров'я очей. Але є нюанс - у разі приймання цинку всмоктування міді зменшується, тому рекомендують поєднувати його з добавками міді.
Продукти, багаті цинком:
- пшеничні висівки;
- кедровий горіх;
- насіння соняшнику;
- твердий сир;
- м'ясо;
- квасоля,
- нут.
Вітамін А для поліпшення зору
Продукти, що багаті вітаміном А мають помаранчевий колір. Тож, що там із морквою?.. Вітамін А дійсно підтримує чистоту рогівки ока. Їжте моркву для здоров'я очей. Але не лише її.
Продукти, багаті вітаміном А:
- риб'ячий жир;
- яловича печінка;
- морква;
- червона горобина;
- вугор;
- зелень петрушки.
Це найбільші постачальники вітаміну А. Селера, шипшина, шпинат, кріп також відмінні джерела, так само як і листові зелені овочі, гарбуз і солодкий перець.
Аби підсумувати гід по здоров'ю очей і корисних продуктів для них, потрібно включити вітаміни групи В.
Вітаміни групи В впливають на якість зору
Споживання вітамінів В6, В9 і В12 знижує рівень гомоцистеїну - білка в організмі, який може провокувати запалення і підвищений ризик розвитку дегенерації жовтої плями.
Продукти, багаті вітамінами групи В:
- кисломолочні продукти;
- яйця;
- субпродукти;
- жирні сорти риби (за сумісництвом джерела ОМЕГА жирів);
- темно-зелені овочі;
- бобові;
- насіння;
- овочі (картопля, буряк, капуста, шпинат);
- цитрусові і банани.
Як бачимо, не лише морква і ягоди корисні для здоров'я очей. Складіть свій раціон для підтримки зору.