Морква чи чорниця: які продукти дійсно підтримують здоров'я очей

Морква чи чорниця: які продукти дійсно підтримують здоров'я очей

Багатьом з нас із дитинства знайомо, що морква і чорниця корисні для очей. Але чи це так насправді і який він - перелік вітамінів для зору?

Які вітаміни впливають на зір? Існує безліч тверджень про позитивний вплив добавок промислового походження на зір і здоров'я очей. Але ефективність далеко не всіх з них підтверджено науковцями. Винятком є ​​дослідження Американського національного інститута очей щодо катаракти та вікової дегенерації жовтої плями.

Дегенерація жовтої плями - це вікове захворювання заднього відрізка ока. Дистрофічні процеси в центральній зоні сітківки і судинної оболонки ока прогресують і призводять до сліпоти.

Дослідники взялися за вивчення ефектів для очей від застосування високих доз комплексу антиоксидантів, щоби допомогти запобігти таким процесам. Вони розробили комплекс вітамінів - корисну добавку для очей, яку протягом п'яти років вживали піддослідні.

Корисна добавка для очей, що вживали піддослідні, містила:

вітамін Е 400 МО;

вітамін C 500 мг;

зеаксантин 2 мг;

лютеїн 10 мг;

мідь 2 мг.

Результати дослідження показали, що ці речовини на 25% знизили ризик втрати зору.

Які продукти потрібно вживати для поліпшення здоров'я очей

Тож, пройдемося списком продуктів, що варто включити в раціон харчування для отримання необхідних вітамінів для здоров'я очей.

Вітамін Е для здоров'я очей

Захворювання очей - причина дисбалансу між вільними радикалами і антиоксидантами в організмі людини. Вітамін Е - сильний антиоксидант. Він сприяє захисту клітин ока від пошкоджень вільними радикалами.

Раціон харчування з високим включенням вітаміну Е сприяє запобіганню вікової катаракти та сприятливо діє на підтримку здоров'я очей.

Продукти, багаті вітаміном Е:

олії;

авокадо;

листові зелені овочі;

насіння;

арахіс,

лосось,

осетер,

білі гриби,

яйця.

Вітамін C та користь для зору

Вітамін С також потужний антиоксидант, що захищає очі від шкідливого впливу вільних радикалів. Вітамін С сприяє виробленню колагену - будівельного білка, необхідного для відновлення тканин ока в області рогівки. У разі щоденного вживання високих доз деяким допомагає знизити ризик розвитку катаракти.

Щоб наситити організм рекомендованою добовою дозою, варто збільшити споживання:

Продукти, багаті вітаміном С:

цитрусові і тропічні фрукти;

солодкий перець;

броколі та білокачанна капуста;

ягоди, зокрема, чорна смородина і суниця;

шипшина і обліпиха;

кріп і петрушка;

шпинат.

Лютеїн і зеаксантин: що це за речовини і як вони покращують зір

Лютеїн і зеаксантин - корисні сполуки, синтезовані рослинами, які стосуються каротиноїдної групи. Ці елементи є будівельними компонентами жовтої плями і сітківки очей. Тут вони допомагають фільтрувати потенційно небезпечний синій колір, захищаючи очі від пошкоджень.

Для цих сполук не встановлені рекомендовані добові дози і безпечні додаткові дози. Лише 6-20 мг лютеїну і зеаксантину можуть принести користь.

Продукти, багаті лютеїном і зеаксантином:

шпинат;

капуста: пекінська, білокачанна.

Цинк і його користь для зору

Цинк також належить до потужних антиоксидантів, що захищають очі від пошкодження клітин. Цинк є основним мінералом, необхідним для здоров'я очей. Але є нюанс - у разі приймання цинку всмоктування міді зменшується, тому рекомендують поєднувати його з добавками міді.

Продукти, багаті цинком:

пшеничні висівки;

кедровий горіх;

насіння соняшнику;

твердий сир;

м'ясо;

квасоля,

нут.

Вітамін А для поліпшення зору

Продукти, що багаті вітаміном А мають помаранчевий колір. Тож, що там із морквою?.. Вітамін А дійсно підтримує чистоту рогівки ока. Їжте моркву для здоров'я очей. Але не лише її.

Продукти, багаті вітаміном А:

риб'ячий жир;

яловича печінка;

морква;

червона горобина;

вугор;

зелень петрушки.

Це найбільші постачальники вітаміну А. Селера, шипшина, шпинат, кріп також відмінні джерела, так само як і листові зелені овочі, гарбуз і солодкий перець.

Аби підсумувати гід по здоров'ю очей і корисних продуктів для них, потрібно включити вітаміни групи В.

Вітаміни групи В впливають на якість зору

Споживання вітамінів В6, В9 і В12 знижує рівень гомоцистеїну - білка в організмі, який може провокувати запалення і підвищений ризик розвитку дегенерації жовтої плями.

Продукти, багаті вітамінами групи В:

кисломолочні продукти;

яйця;

субпродукти;

жирні сорти риби (за сумісництвом джерела ОМЕГА жирів);

темно-зелені овочі;

бобові;

насіння;

овочі (картопля, буряк, капуста, шпинат);

цитрусові і банани.

Як бачимо, не лише морква і ягоди корисні для здоров'я очей. Складіть свій раціон для підтримки зору.