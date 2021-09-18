Психічно здорові люди краще переносять госпіталізацію і одужують від COVID-19

Психічно здорові люди краще переносять госпіталізацію і одужують від COVID-19

Метааналіз канадських учених показав, що розлади настрою людини підвищують ризик госпіталізації і смерті пацієнтів з коронавірусом.

Канадці опублікували наукову працю у щомісячному рецензованому медичному журналі JAMA Psychiatry про ризик госпіталізації у людей з розладами настрою.

З'ясувалося, що пригнічені пацієнти на 51% частіше помирають, ніж люди, які хворіють COVID-19, але тримаються більш оптимістично. Ймовірно, такий зв'язок можна пояснити соціальними девіаціями, змінами імунної системи і прийомом лікарських препаратів.

До розладів настрою, або афектних розладів, відносяться кілька синдромів різних спектрів.

Так, наприклад, психіатри виділяють розлади настрою депресивного, маніакального і біполярного спектрів.

Деякі роботи показали, що у людей з такими розладами можуть спостерігатися порушення в імунній системі, що може підвищувати різні ризики при ковіде. Крім того, відомо і те, що на людей з розладами настрою по-різному впливають неінфекційні захворювання (ожиріння або серцево-судинні захворювання), які також підвищують ризик розвитку COVID-19.

Соціальні чинники ризику (недостатній доступ до своєчасної та профілактичної медичної допомоги) також частіше спостерігаються в осіб з розладами настрою. Незважаючи на популярність всіх цих факторів, повноцінно гіпотеза про різницю в протіканні ковіда у людей з афективними розладами в порівнянні з психічно здоровими людьми не перевірялася. Відомо лише те, що пацієнти з психічними розладами схильні до вищого ризику зараження і ускладнень при ковіде, ніж здорові люди.

Однак Роджер Макінтайр з Університету Торонто з колегами з Китаю і Сінгапуру вирішили зосередитися саме на афективних розладах. Вчені припустили, що люди зі вже існуючими розладами настрою піддаються більш високому ризику сприйнятливості до коронавірусу, госпіталізації, важких ускладнень і смерті при COVID-19.

В аналіз потрапило 21 дослідження, які торкнулися випадки з США, Південної Кореї, Іспанії, Італії, Великобританії та Ізраїлю зареєстровані в період з 1 грудня 2019 року по 30 вересня 2020 року. Загальна вибірка метааналізу склала більше 91 млн осіб. Так, на вибірці 65,5 млн осіб вчені не знайшли зв'язку між сприйнятливістю до ковіду і раніше існували розладами настрою.

Також афективні розлади, мабуть, не вплинули на розвиток важких ускладнень ковіда: на вибірці трохи більше 82 тис. осіб такої асоціації вченим виявити не вдалося.

Однак імовірність госпіталізації при COVID-19 виявилася на 31% вище у пацієнтів з афективними розладами в порівнянні з людьми без таких розладів.

Аналізи чутливості підтвердили цю асоціацію. Крім того, аналіз вибірки з майже 26 млн осіб показав, що ризик смерті від COVID-19 у осіб з розладами настрою був вище на 51% у порівнянні з психічно здоровими пацієнтами. без розладів настрою.

При детальному розгляді цього феномена з'ясувалося, що при депресії ризик смерті збільшувався на 55%.

Чому люди у поганому настрої піддаються більшому ризику госпіталізації і смерті від COVID-19

На думку вчених існує кілька механізмів, через які люди з афективними розладами можуть піддаватися більшому ризику госпіталізації і смерті від COVID-19. Економічна незахищеність, недостатній доступ до первинної медико-санітарної допомоги та низька медична грамотність, характерні для таких людей, можуть підвищувати ризик розвитку хвороби.

До того ж багато людей з розладами настрою проживають в місцях скупчення людей, таких як психіатричні стаціонари, притулки для бездомних і в'язниці, де ризик передачі COVID-19 підвищений через нездатність ефективно дистанціюватися від інших людей.

До того ж повідомлялося, що у людей з розладами настрою спостерігається підвищення рівнів білків гострої фази (наприклад, С-реактивний білок) і прозапальних цитокінів (інтерлейкін-6 та фактор некрозу пухлини-α.

Передбачається, що такі розлади можуть посилювати тяжкість COVID- 19, збільшуючи ризик смерті та ускладнень. до того ж препарати, які призначаються хворим з афективними розладами, впливають на імунну систему. Відомо, що бензодіазепіни та окремі атипові антипсихотики пов'язані з більш високим ризиком пневмонії і COVID-19.

Крім розладів настрою ковід пов'язаний і з іншими психічними розладами. Так, нещодавно ми розповідали, що опитування британців вказав на погіршення когнітивних функцій після ковіда.

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