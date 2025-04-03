Названо найшкідливіший суп: він дуже популярний в Україні

Солянка / © pixabay.com

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Один з найпопулярніших в Україні супів є шкідливим для здоров’я. Та попри це, чимало українців продовжують їсти його щодня.

Солянка, зокрема, підвищує «поганий» холестерин, спричиняє захворювання серця та шлунку.

Чк відомо, це дуже насичена, навариста і смачна страва, але зловживати цим супом не варто. Оскільки солянка досить пряна та жирна, бо має в собі кілька видів м’яса та копченостей. Через таку кількість жирів може виникнути загострення деяких хронічних захворювань.

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Солянка може подразнювати шлунок, тому її не варто їсти тим людям, які мають гастрит та виразку шлунку. Негативно цей суп також впливає на серцево-судинну систему, оскільки має велику кількість м’яса та сала. У цей суп додають велику кількість кислих продуктів — маслини, мариновані огірки та лимон. Ці продукти небезпечні для людей, які мають підвищену кислотність та захворювання підшлункової залози.

Раніше ми писали про 5 найкорисніших супів для здоров’я: їх необхідно їсти якомога частіше. Більше про це читайте у новині.