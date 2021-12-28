Порушення дихання під час сну може вдвічі збільшити ризик раптової смерті

Порушення дихання під час сну може вдвічі збільшити ризик раптової смерті

Вчені довели зв'язок між апное сну та смертністю від серцево-судинних захворювань.

Вчені довели, що апное сну може майже вдвічі збільшити ризик раптової смерті. У новій роботі вони дослідили зв'язок між апное сну та смертністю від серцево-судинних захворювань.

Обструктивне апное сну стало проблемою охорони здоров'я у всьому світі. Цей стан пов'язаний із підвищеним ризиком раптової та серцево-судинної смерті. Обструктивне апное сну стало глобальною проблемою здоров'я, кажуть дослідники. За останніми даними, понад 1 млрд осіб переживають цей хронічний розлад сну.

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Дослідження, що провів Медичний коледж штату Пенсильванія у Херші, опубліковане у BMJ Open Respiratory Research. Воно показало, що ті, у кого діагностовано обструктивне апное сну, мають значно більший ризик раптової смерті, ніж ті, хто не має цього захворювання.

Слово апное означає «без дихання». Під час обструктивного апное сну спостерігається зменшення або повна блокада повітряного потоку під час сну. Це порушення сну проявляється по-різному, включаючи надмірну денну сонливість, втому, сильне хропіння та несвіжий сон.

Симптоми апное сну

До нічних симптомів апное відносяться:

гучне хропіння,

дихання, що припиняється на короткий час, а потім поновлюється,

кашель,

дихання через рот,

занепокоєння під час сну,

сон в незвичайних позах,

пітливість,

енурез,

ходіння уві сні або кошмари

Денні симптоми апное сну:

ранкові головні болі,

дихання через рот,

підвищена стомлюваність або сонливість в денний час (маленькі діти можуть не проявляти ознак сонливості),

зміни настрою, дратівливість,

проблеми з мисленням, увагою або пам'яттю,

проблеми в школі або на роботі,

гіперактивність

Серйозні наслідки апное сну

Хоча ці симптоми потенційно можуть вплинути на якість життя людини, вони також мають і більш серйозні наслідки.

Дослідники з штату Пенсильванія провели систематичний огляд літератури та виявили 22 дослідження, присвячені обструктивному апное сну, серцевій смерті та раптовій смерті. Команда проаналізувала об'єднані дані цих досліджень за допомогою метааналізу.

Кількісний аналіз включав загалом понад 42 000 осіб у всьому світі. Середній вік учасників - 62 роки, 64% - чоловіки.

Мета-аналіз показав, що люди з обструктивним апное сну приблизно вдвічі частіше страждали від раптової смерті, ніж ті, у кого не було сну. Дослідження також виявило, що обструктивне апное уві сні призводить до майже подвійного ризику серцево -судинної смерті, який збільшується з віком.

За словами дослідників, багато пацієнтів не усвідомлюють серйозності діагнозу апное.

«Обструктивне апное сну - поширене захворювання, яке може мати фатальні наслідки», - підкреслюють вчені.

Своєчасна діагностика та лікування апное

"Ми давно знаємо, що у пацієнтів, які не лікували апное, частіше розвивається високий кров'яний тиск, хвороби серця і ряд інших станів здоров'я. Але ризик раптової смерті, про який повідомляється в цьому дослідженні, відкриває очі і робить своєчасну діагностику та лікування ще більш актуальною", - сказав в інтерв'ю Медичним новинам директор відділу сну UPMC доктор Райан Суз.

Вплив нервової системи на цикл сну людини може пояснити зв'язок між апное сну та збільшенням швидкості раптової смерті.

Через періодичну нестачу кисню, з якою відчувають люди з апное сну, центральна нервова система може бути збуджена, щоб збільшити потік повітря. У свою чергу, це може спричинити підвищення як систолічного, так і діастолічного артеріального тиску у людини.

Крім того, людина із апное сну відчує окислювальний стрес, який може сприяти дисбалансу антиоксидантів в організмі. Цей дисбаланс шкодить клітини та прискорює процес старіння, викликаючи з часом численні проблеми зі здоров'ям.

Доктор медичних наук, з лікарні легеневої медицини та сну Голландської лікарні в штаті Мічиган Дейл Коллер прокоментував серйозні стресові фактори, що виникають внаслідок обструктивного апное сну.

"Кожного разу, коли горло закривається, це дуже схоже на те, що когось душить. Це може статися сотні разів за одну ніч, викликаючи у людини стрес і фрагментацію сну", - пояснює Коллер.

"Надання доступних засобів лікування для населення з обструктивним апное сну може зменшити негативні наслідки для здоров'я цих людей",- додала співавтор Емілі Хайльбрунн.

Лікування апное сну

Лікування апное залежить від причини і тяжкості стану, а також віку. Деяким може бути проведена хірургічна операція з видалення збільшених мигдаликів. Це дозволяє розширити просвіт глотки і забезпечити більш вільне проходження повітря.

Постійний позитивний тиск в дихальних шляхах (CPAP) є поширеним методом лікування обструктивного апное сну.

Система для CPAP забезпечує постійний потік кімнатного повітря через маску або носовий адаптер, підключений до апарата. Тиск повітря дозволяє підтримувати дихальні шляхи у відкритому стані під час сну.

Існують прилади, які автоматично коректують тиск повітря під час сну. Такі системи називаються саморегулююча CPAP, авто-CPAP або APAP.

Додаткові способи лікування апное сну:

зміна пози,

відмова від прийому заспокійливих препаратів і алкоголю,

зменшення маси тіла,

використання стоматологічного пристрою,

додаткова подача кисню під час сну (частіше використовується при центральному апное сну),

препарати для стимуляції дихання (центральне апное сну) або зменшення набряку носових ходів (обструктивне апное сну),

нервова стимуляція за допомогою хірургічно імплантованого пристрою (лише для дорослих).