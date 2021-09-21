Розвиток головного мозку немовляти визначає навички у школі

Структура білої речовини мозку визначає рівень когнітивних функцій.

Розвиток білої речовини мозку - частини центральної нервової системи, що складається з нервових волокон, у немовлят зв'язали з мовними навичками в початковій школі.

Ступінь розвитку білої речовини мозку в дитинстві пов'язано з навичками мови в початковій школі. До такого висновку прийшли вчені, коли простежили за розвитком дітей з перших місяців життя до походу в школу. Виявилося, що розвиток лівого дугообразного пучка в ранньому дитинстві пов'язано з навичками мовлення і словниковим запасом в молодшому шкільному віці, а розвиток пірамідного пучка пов'язано з фонетичної пам'яттю. Роботу опублікували в Developmental Cognitive Neuroscience.

Пучки аксонів (біла речовина) грають не менш важливу роль в роботі мозку, ніж сіра речовина, тобто нейрони. Тракти, що з'єднують різні відділи мозку, допомагають їм злагоджено працювати, і чим краще вони пов'язані, тим швидше ця робота виконується. Один із прикладів складних функцій, що вимагають розвинених мозкових зв'язків - мова. Вчені вважають, що нейронна основа мови у дітей закладається ще внутрішньоутробно, але період найбільш активного розвитку мовних центрів - перші два роки життя. При цьому невідомо, наскільки розвиток мозку в дитинстві впливає на наступні мовні навички.

Дослідники на чолі з Надін Гааб з Гарвардського університету взялися перевірити, як будова білої речовини в дитинстві пов'язана з промовою в початковій школі.

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Як проходило дослідження

Вони набрали в дослідження 40 немовлят у віці від чотирьох місяців до півтора років і зробили їм магнітно-резонансну томографію мозку (МРТ). Вчені стежили за розвиток дітей до початкової школи і періодично повторювали МРТ, а також додали до неї тести на визначення словникового запасу, оцінку усного мовлення і здатності розуміти мову на слух.

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Особливу увагу на МРТ нейрофізіологи приділили розвитку дугообразного пучка і нижнього поздовжнього пучка, які пов'язані з промовою, а також пірамідного тракту, відповідального за координацію рухів.

Вчені виявили, що ступінь розвитку лівого дугообразного пучка в ранньому дитинстві пов'язана з навичками мовлення і словниковим запасом в молодшому шкільному віці (p <0,006). Розвиток пірамідного пучка виявилося пов'язано з фонетичної пам'яттю, тобто запам'ятовуванням окремих звуків і слів (p <0,009).

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Таким чином, структура білої речовини мозку в дитинстві визначає розвиток мовних функцій в початковій школі. Дослідники додають, що, швидше за все, асоціація пов'язана як з генетичними факторами, так і з навколишнім дитини середовищем.

Структура білої речовини впливає не тільки на мовні функції, але і на здатність отримувати задоволення від музики. Іспанські і канадські вчені з'ясували, що при зниженій сприйнятливості до музики підвищується осьова диффузность (параметр, який свідчить про атрофію тканин) в білій речовині в трактах, що з'єднують сенсорні області мозку і відділи, які беруть участь в роботі системи винагороди.

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