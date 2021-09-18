Що робити у разі отруєння грибами: як розпізнати, допомогти і запобігти біді

Що робити у разі отруєння грибами: як розпізнати, допомогти і запобігти біді

Отруєння грибами - найбільш важке харчове отруєння. Людина може марити, в неї жовтіє шкіра, отрута вбиває печінку і нирки. Не всі, навіть їстівні, гриби придатні піти в суп, тому потрібно знати, як їх готувати. Розпишемо всі ознаки отруєння грибами і правила першої допомоги.

Отруєння - це вплив токсинів і отрути на організм. За будь-якого отруєння людина почувається вкрай зле.

Отруйна речовина може потрапити в організм через рот, дихальні шляхи або шкіру. Перші ознаки отруєння і методи лікування залежать від його виду. У випадку з грибами отрута потрапляє через рот і слизові. Нездужання проявляється мінімум через 30 хвилин, а може затягнутися і до 6 годин. З'являються слабкість, нудота, блювота, іноді розлад шлунку. Але це ще не все. Потрібно знати, як допомогти у разі інтоксикації.

Отруєння грибами: симптоми і наслідки

Чому можна отруїтися навіть їстівними грибами? Бактерії перетворюють їх на отруйні. Вони потрапляють з ґрунту, тари, в якій транспортують гриби, і дуже швидко в них розмножуються. Якщо їстівні гриби не пройшли належної термічної обробки, вживання їх в їжу може викликати бактеріальне харчове отруєння.

Токсикологи попереджають, що отруєння грибами відбувається круглий рік, незважаючи на те, що сезон "тихого полювання" - весна, літо і осінь.

В сезон люди труяться грибами з лісу, а взимку - з банки, тобто консервів.

Перші симпотоми отруєння грибами:

сильний біль в животі;

нудота і блювота;

діарея;

підвищена температура тіла - до 38 градусів;

похололі кінцівки - руки і ноги;

запаморочення;

головний біль;

слабкий пульс;

загальна слабкість;

запальний процес в шлунково-кишковому тракті.

Гострі симптоми від отруйних чи вживання зіпсованих їстивних грибів (бліда поганка, червоний мухомор, несправжній рпеньок, сатанинський гриб) такі:

марення, галюцинації;

розлад психіки;

пронос;

підвищене потовиділення і слинотеча;

анурія;

легке звуження зіниць;

підвищена сонливість;

жовтяниця;

серцева недостатність;

порушення дихання;

набряк легенів;

кома.

Під час варіння або смаження грибів бактерії майже повністю гинуть. Але потрібно знати правила приготування тих чи тих видів грибів.

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Усі гриби мають токсини: білі, підосичники, підберезники, зморшки. Гриб, як губка, вбирає в себе всілякі хімічні речовини з навколишнього середовища (важкі метали, сільськогосподарські добрива і т.д.). Тому отруїтися можна навіть їстівним грибом.

Перші гриби, що збирають навесні, особливі - їхня отрута розчиняється при кип'ятінні. Ніколи не варіть суп з ранніх весняних грибів. Перш ніж готувати якісь грибні страви, їх потрібно спочатку відварити 40 хвилин, потім злити воду і ще раз відварити протягом 10 хвилин. Лише після цього їх можна або посмажити, або зробити грибний соус.

Отруєння викликають і солоні гриби, коли вони неправильно приготовані: довго зберігалися або вимочувалися в незмінюваній воді при відносно високій температурі, або в маринаді було недостатньо солі.

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Отруєння блідою поганкою і близькими до неї видами грибів, виявляється через 8-24 годин, з'являються раптові болі в животі, блювота, розлад шлунку, слабкість, зниження температури, висока ймовірність смертельних наслідків. Поганка дуже отруйна. Якшо вона опиниться у кошику разом із іншими їстівними грибами, доведеться викинути увесь кошик. А якщо ви зріжете поганку голими руками, обов'язково ретельно помийте їх і не торкайтеся ними очей чи рота.

У разі отруєння мухоморами з'являється нудота, блювота, розлад шлунку, запаморочення, марення, розширення зіниць. Може настати смерть.

Гриби-двійники, наприклад опеньки несправжні, у разі неправильного приготування, зберігання та заготівлі викликають розлад шлунково-кишкового тракту.

Надання першої медичної допомоги

За будь-якого дискомфорту після вживання грибів викликайте швидку. До прибуття медиків потрібно випити маленькими ковтками 4-5 склянок кип'яченої води кімнатної температури, содового розчину. Після цього викликати блювоту натисканням зворотним кінцем ложки (або пальцем) на корінь язика. Таке промивання шлунка повторити кілька разів.

Потім дійте за таким планом:

випийте проносний засіб після кожного промивання шлунка;

зробіть очисну клізму;

випийте сорбент

пийте багато рідини

Протипоказання до вживання грибів

Гриби вважаються низькокалорійним продуктом. Залежно від сорту, кілограм грибів має 350-380 ккал, а шматок м'яса - 4000 ккал. Однак білок грибів дуже важко перетравлюється, тому їх не можна назвати дієтичною стравою.

У разі захворювань шлунково-кишкового тракту гриби протипоказані, але збирати їх у літньому чи осінньому прохолодному лісі можна усім. За умови, що будете уважними до грибів і свого здоров'я.

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