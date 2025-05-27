Скільки годин сну ви втрачаєте щомісяця через кнопку "відкласти будильник"

Вчені радять відмовитися від кнопки «відкласти будильник» / © Pixabay

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Коли дзвінок будильника різко будить вранці, багатьом із нас хочеться натиснути кнопку «відкласти будильник» і поспати ще кілька хвилин. Для багатьох це перетворюється на своєрідний вранішній ритуал — «ще п’ять хвилин», які здаються незначними. Але чи дійсно ця звичка безпечна? Сучасні дослідження свідчать, що вона може завдати шкоди вашому сну та самопочуттю.

Про це пише CNN.

Чому «відкладення будильника» може бути шкідливим

Відома дослідниця сну, докторка Ребекка Роббінс з лікарні Брігама пояснює, що перший дзвінок будильника часто перериває важливі фази сну. А той сон, який ви отримуєте після натискання кнопки «відкласти будильник», найчастіше буває фрагментованим і низькоякісним.

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За даними нового дослідження, учасницею якого була докторка Роббінс, люди, які часто натискають «відкласти будильник», в середньому витрачають на це ще 11 додаткових хвилин щоранку. Якщо підсумувати, це може означати втрату близько однієї ночі повноцінного сну щомісяця.

Наш мозок уночі проходить через кілька стадій сну, і друга половина ночі особливо важлива, оскільки в цей час домінує фаза швидкого руху очей (REM-сон), коли відбуваються найінтенсивніші сни. Ця фаза необхідна для когнітивних функцій і закріплення пам’яті.

«Коли ви натискаєте кнопку „відкласти будильник“, особливо на кілька хвилин, ви навряд чи повернетеся до цієї фази REM-сну», — пояснює Роббінс.

Чи існують винятки

Однак не всі експерти одностайні у своїх оцінках. Доктор Джастін Фіала, фахівець із медицини сну в Північно-західному інституті, вказує, що для деяких людей «відкладення будильника» може мати й позитивні ефекти.

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Зокрема, це стосується людей із певним хронотипом — природним ритмом, який залежить від віку, генетики та інших чинників. Так звані «сови» — ті, хто зазвичай лягає пізно і пізно прокидається, — можуть за допомогою кнопки «Відкласти будильник» легше переходити від глибокого сну до пробудження.

«Якщо ваш хронотип нічний, а вам потрібно вставати дуже рано, це створює дисонанс у вашому організмі. В такому разі кілька хвилин легкого сну після першого дзвінка можуть допомогти краще підготуватися до пробудження», — каже Фіала.

Він підкреслює, що дослідження цієї теми ще тривають і повний вплив кнопки «відкласти будильник» на різні типи людей поки що не вивчений до кінця.

Як отримати максимум користі від сну

Більшість фахівців сходяться на думці, що дорослим потрібно від 7 до 9 годин сну щоночі для збереження здоров’я і гарного емоційного стану. Водночас важлива не лише тривалість сну, а й регулярність.

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Професорка психології Кімберлі Гонн із Вашингтонського державного університету пояснює, що наш мозок проходить через різні фази сну, які мають ритмічний характер. Пробудження в глибокій фазі сну призводить до ефекту «сонної інерції» — розмитості свідомості та втоми, яка може тривати від кількох хвилин до кількох годин після пробудження.

Регулярний графік сну допомагає організму поступово проходити всі стадії, що зменшує відчуття сонної інерції.

Як припинити відкладати будильник

Для багатьох людей кнопка «відкласти будильник» стає звичкою через поспіх або зайнятість вранці. Докторка Роббінс радить встановити будильник на максимально пізній час, щоб зранку не було спокуси натиснути «відкладення будильника» і щоб ранок не став гонитвою за часом.

Крім того, вона радить спробувати впровадити в ранковий ритуал корисні звички — розтяжку, ведення щоденника, приготування здорового сніданку. Цей час, що зазвичай витрачається на «відкладення будильника», можна використовувати для підготовки до дня і покращення настрою.

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Також експерти радять орієнтувати будильник на природне світло, наприклад, встановити його на час сходу сонця або дозволити ранковому світлу проникати у спальню, що природним чином допомагає організму прокинутися.

Нагадаємо, раніше було названо наукову причину, чому люди прокидаються за декілька хвилин до будильника.