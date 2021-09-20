Походження коронавірусу: які гіпотези все ще розглядають вчені

Походження коронавірусу: які гіпотези все ще розглядають вчені

Всесвітня організація охорони здоров'я дає відповідь на запитання.

Як заявила ВООЗ (Всесвітня організація охорони здоров'я), всі гіпотези про походження спалаху COVID-19, включаючи можливість лабораторної витоку, залишаються в силі.

Голова програми ВООЗ з надзвичайних ситуацій в сфері охорони здоров'я Майкл Раян зробив відповідну заяву, про що пише The Guardian.

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Раян зазначив, що дослідники з КНР проводять власні дослідження походження COVID-19. За його словами, в ВООЗ із нетерпінням чекають на новини від китайських колег про хід цих досліджень.

"Поточна ситуація така, що все гіпотези про походження вірусу все ще залишаються в силі. Деякі з них більш вірогідні, ніж інші, враховуючи поточний аналіз, але всі ці гіпотези потребують подальшого з'ясування і подальшого дослідження, і ми підемо і подивимося, куди всі ці висновки приведуть ВООЗ ", - заявив він.

На тлі заяв лікарів про те, що осінній сезон 2021 буде складний, оскільки COVID-19 все ще загрожує світу, невизначеність із походженням коронавірусу турбує.

Напередодні глава ВООЗ Тедрос Аданом Гебреэсус закликав восени 2021-го готуватися до нової пандемії коронавірусу.

За словами Гебрейесуса, ситуація в світі стабілізувалася, але захворюваність і смертність залишаються на дуже високому рівні.

"Наступні три місяці стануть критичним періодом для забезпечення готовності до майбутньої пандемії і організації заходів реагування на неї", - сказав Гебреэсус.

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Раніше ВООЗ повідомила про стабілізацію темпів поширення коронавірусної інфекції в світі на позначці близько 4,5 млн нових випадків на тиждень. В організації заявили, що це говорить про те, що кількість нових щотижневих випадків, ймовірно, виходить на стабільний рівень після зростання протягом майже двох місяців.

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