Полюбляла малювати аніме: у Броварах із 14 поверху випала 11-річна дівчинка

Причиною нещасного випадку, за попередніми даними, може бути самогубство.
У Київській області сталася жахлива трагедія.
У Броварах із 14 поверху випала 11-річна дівчинка.
За інформацією представників поліції, попередня версія – нещасний випадок.
Дитина не вижила.
На місці працюють криміналісти.
Джерела ТСН.ua в поліції повідомили, що дівчина полюбляла малювати аніме.
За даними деяких психологів, аніме може мати негативний влив на дітей.
Своєю чергою, очільник поліції Київщини Андрій Нєбитов у своєму Telegram-каналі про трагедію у Броварах повідомив наступне: "Всі обставини інциденту з’ясовуються. Причиною нещасного випадку, за попередніми даними, може бути самогубство".
Нагадаємо, у київському дитсадку катували малюків. За словами правоохоронців, йдеться про корекційний заклад, де перебували діти з порушеннями фізичного розвитку. Дітей закривали у шафі та обмотували скотчем.
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