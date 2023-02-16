Полюбляла малювати аніме: у Броварах із 14 поверху випала 11-річна дівчинка

Причиною нещасного випадку, за попередніми даними, може бути самогубство.

У Київській області сталася жахлива трагедія.

У Броварах із 14 поверху випала 11-річна дівчинка.

За інформацією представників поліції, попередня версія – нещасний випадок.

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Дитина не вижила.

На місці працюють криміналісти.

Джерела ТСН.ua в поліції повідомили, що дівчина полюбляла малювати аніме.

За даними деяких психологів, аніме може мати негативний влив на дітей.

Своєю чергою, очільник поліції Київщини Андрій Нєбитов у своєму Telegram-каналі про трагедію у Броварах повідомив наступне: "Всі обставини інциденту з’ясовуються. Причиною нещасного випадку, за попередніми даними, може бути самогубство".

Нагадаємо, у київському дитсадку катували малюків. За словами правоохоронців, йдеться про корекційний заклад, де перебували діти з порушеннями фізичного розвитку. Дітей закривали у шафі та обмотували скотчем.

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