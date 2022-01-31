Жіноча сила: на Закарпатті пасажирки виштовхали автобус, який застряг у кучугурах (відео)

Десять жінок штовхали автомобіль, поки він не виїхав із снігового замету.
На Закарпатті жінки виштовхали автобус, який застряг у кучугурах. Спільними зусиллями пасажирки врятували транспорт із снігової пастки.
Відповідне відео оприлюднила в фейсбуці "Варта Закарпаття".
"На Великоберезнянщині пасажири автобуса допомогли йому виїхати в гору", - йдеться під відео.
На записі видно, як десять жінок різного віку штовхали автомобіль, поки він не виїхав із снігового замету.
Нагадаємо, що у місті Ірпінь під Києвом маневровий потяг протаранив автобус "Богдан" на залізничному переїзді.
Читайте також: