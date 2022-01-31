Жіноча сила: на Закарпатті пасажирки виштовхали автобус, який застряг у кучугурах (відео)

Жіноча сила: на Закарпатті пасажирки виштовхали автобус, який застряг у кучугурах (відео)

Десять жінок штовхали автомобіль, поки він не виїхав із снігового замету.

На Закарпатті жінки виштовхали автобус, який застряг у кучугурах. Спільними зусиллями пасажирки врятували транспорт із снігової пастки.

Відповідне відео оприлюднила в фейсбуці "Варта Закарпаття".

"На Великоберезнянщині пасажири автобуса допомогли йому виїхати в гору", - йдеться під відео.

На записі видно, як десять жінок різного віку штовхали автомобіль, поки він не виїхав із снігового замету.

Varta Zakarpattia

На Закарпатті жінки виштовхали із снігу автобус

Нагадаємо, що у місті Ірпінь під Києвом маневровий потяг протаранив автобус "Богдан" на залізничному переїзді.

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