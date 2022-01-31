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Жіноча сила: на Закарпатті пасажирки виштовхали автобус, який застряг у кучугурах (відео)

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Жіноча сила: на Закарпатті пасажирки виштовхали автобус, який застряг у кучугурах (відео)

Скріншот із відео

Десять жінок штовхали автомобіль, поки він не виїхав із снігового замету.

На Закарпатті жінки виштовхали автобус, який застряг у кучугурах. Спільними зусиллями пасажирки врятували транспорт із снігової пастки.

Відповідне відео оприлюднила в фейсбуці "Варта Закарпаття". 

"На Великоберезнянщині пасажири автобуса допомогли йому виїхати в гору", - йдеться під відео.

На записі видно, як десять жінок різного віку штовхали автомобіль, поки він не виїхав із снігового замету.

Varta Zakarpattia / ©
Varta Zakarpattia

На Закарпатті жінки виштовхали із снігу автобус

На Закарпатті жінки виштовхали із снігу автобус

Нагадаємо, що у місті Ірпінь під Києвом маневровий потяг протаранив автобус "Богдан" на залізничному переїзді.

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