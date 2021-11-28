Зі столичного ЦУМу та інших великих ТРЦ Києва терміново евакуювали відвідувачів: що відбувається

Зі столичного ЦУМу та інших великих ТРЦ Києва терміново евакуювали відвідувачів: що відбувається

Авта з паркінгу виїжджають без оплати, в ресторанах клієнти не оплачують рахунки.

Увечері у неділю, 28 листопада, у столичному ЦУМі оголосили про термінову евакуацію всіх відвідувачів, до приміщення торговельно-розважального центру прибула поліція.

Про це повідомляє кореспондент ТСН.ua з місця події.

Паркінг ЦУМу відкрили для виїзду автомобілів, не вимагаючи оплати за стоянку.

Фото: ТСН

Клієнтів ресторанів, розташованих у торговельно-розважальному центрі, який належить українському олігарху Ринату Ахметову, просять негайно покинути приміщення, не оплачуючи рахунків.

В звуковому оголошенні, яке лунало на всіх поверхах закладу, відвідувачів просили зберігати спокій та направлятися до виходів, дотримуючись голосової інструкції.

Судячи із ситуації, правоохоронці перевірятимуть будівлю ЦУМу через повідомлення про її замінування. Офіційних підтверджень цього від поліції та адміністрації ЦУМу наразі не було. За звичай така процедура триває декілька годин.

Як стало відомо, евакуація відвідувачів відбулася у всіх великих ТРЦ Києва. Це десятки тисяч людей. До правоохоронців надійшов дзвінок про масове замінування. Сапери перевіряють можливі загрози. А спецслужби розшукують телефонного терориста, адже такі повідомлення геть не безневинні.

У Києві евакуювали практично всі ТРЦ

Нагадаємо, у липні цього року у Києві до правоохоронців надійшло повідомлення про масове "мінування" - Київської міськради і трьох торгових центрів.

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