Гайден Панеттьєрі перед смертю збиралася до України: що вона розповідала

Гайден Панеттьєрі планувала поїздку до України

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Незадовго до раптової смерті у 36-річному віці американська акторка Гайден Панеттьєрі ділилася зворушливими подробицями своїх стосунків із 11-річною донькою Каєю-Євдокією Кличко.

Про це пише Daily Mail.

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Що розповідала Гайден Панеттьєрі незадовго до смерті

Зірка серіалу «Герої» пішла з життя у неділю — всього за тиждень до свого 37-річчя. Розтин показав відсутність ознак травм, однак офіційна причина смерті поки що залишається непідтвердженою.

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Доньку Гайден виховувала разом із колишнім обранцем, 50-річним Володимиром Кличком. 2018 року, коли Каї було всього 3 роки, акторка передала повну опіку батькові, оскільки Панеттьєрі намагалися подолати важкі наслідки післяпологової депресії.

Дівчинка почала жити з татом в Україні.

У травні, під час ефіру програми CBS Mornings, акторка поділилася рідкісними деталями спілкування з донькою. Вона розповіла, що під час одного з частих дзвінків доньці у FaceTime Кая назвала її «Брітні» — зробивши відсилку до її героїні у фільмі 2007 року «Добийся успіху знову».

За словами покійної, друзі Каї «вважали її крутою», бо фільм здобув нову хвилю популярності серед зумерів.

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«Мені так пощастило мати з нею чудові стосунки. Я літаю туди так часто, як можу. Я постійно спілкуюся з нею по FaceTime», — додала Гайден Панеттьєрі.

Друг акторки повідомив, що незадовго до трагедії Гайден планувала поїздку до України, щоб провідати доньку.

«Вона говорила про те, як хоче поїхати у відпустку і що хоче побачити свою доньку. Донька завжди була її абсолютним пріоритетом. Вона так її любила… Донька була абсолютним світлом її життя. Вона сяяла щоразу, коли говорила про неї. Все, що вона робила, оберталося навколо неї», — сказав стиліст зачісок Ерік Орельяна.

У своєму останньому травневому інтерв’ю для Dear Momé Гайден відверто розповіла про рішення передати опіку:

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«Це не було рішенням, яке я ухвалила легковажно, і я навіть не хотіла цього робити. Я переживала справді складний період у своєму житті».

Вона також відверто висловилася у подкасті Джея Шетті On Purpose у травні, коли розповіла, що відчайдушно потребувала допомоги і більше не могла так жити. Гайден додала, що думка про те, що хтось вважає, ніби вона так просто віддала свою дитину, розбиває їй серце.

Останнім часом, за словами жінки, її життя перетворилося на постійну боротьбу з депресією, тривогою, алкоголізмом і наркоманією. Гайден шукала вихід з ситуації самотужки.

Після трагічних новин ексчоловік Гайден та батько Каї, Віталій Кличко, врешті перервав мовчання. Опублікувавши в Instagram архівне фото, він написав таке:

«Наша родина переживає час глибокого потрясіння та горя… Повідомлення про трагічну смерть Гайден глибоко засмучує мене. Вона покинула цей світ занадто рано. Гайден, хоча вже й не моя партнерка, була важливою частиною мого життя та матір’ю нашої доньки Каї…»

Він також додав, що Гайден побудувала неймовірну кар’єру завдяки величезному таланту, і водночас була змушена стикнутися з темними сторонами вимогливої індустрії.

«Ніщо не зітре часів, які ми провели разом, чи місця, яке вона займала в нашому житті… Щодо нашої доньки Каї, я завжди говоритиму про її матір з повагою та пам’ятатиму, якою людиною вона була… Я висловлюю найглибші співчуття батькам Гайден, її друзям та шанувальникам, які також сьогодні сумують. Молоді та талановиті люди, такі, як Гайден, не повинні так швидко покидати цей світ… Я прошу всіх поважати почуття та приватне життя нашої родини в цей неймовірно важкий час».

Кличко подякував за підтримку та побажав, аби його ексдружина знайшла вічний мир і спочинок.

Голлівуд емоційно реагує на смерть Панеттьєрі

Нагадаємо, після раптової смерті американської акторки Гайден Панеттьєрі її рідні, друзі та колеги з Голлівуду діляться болісними спогадами про неї. Батько, Скіп Панеттьєрі, назвав доньку «світлом і силою природи», а актори Емма Робертс, Девід Андерс, Данія Рамірес, Віола Девіс та інші відзначили її яскравий талант, розум і добре серце.

Панеттьєрі розпочала кар’єру ще в дитинстві та здобула популярність завдяки ролям у стрічках «Пам’ятай титанів», «Герої», «Нешвілл», франшизі «Крик», а також роботам з озвучення. Останньою кінороллю акторки став психологічний трилер «Сновидець», який вийшов у січні.

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