Банк їжі в Україні від ідеї до втілення

Іван Павліш
Cпівзасновник і керівник «Тарілки»
«Більше половини нашого населення проживає за межею бідності. У нас величезна кількість пенсіонерів, чиї доходи нижче прожиткового мінімуму. У нас багато людей, які втратили роботу через коронавірус. Продовольчий банк – це інститут, який допомагає мінімізувати ці потреби. Ми, рятуючи продукти від потрапляння на смітник, збираємо їх у супермаркетах, де вони вже на межі придатності, безкоштовно розподіляємо між тими, кому бракує харчів, забезпечуючи їх доступом до нормальної їжі»