Банк їжі в Україні від ідеї до втілення

Зараз у львівській «Тарілці» працює 8 окремих команд, допомагаючи щомісяця загалом понад 1300 тих, хто цього потребує. Окрім того, понад 100 волонтерів працюють у різних напрямках: чергують у колл-центрі, збирають продукти разом з водієм на «маршруті добра», фасують і видають продуктові набори та ін. У планах команди на 2022-ий - завершити ремонт у приміщенні, зробивши з нього логістично-адміністративний центр, а також масштабуватися. «Було б дуже круто, якби наступного року ми змогли придбати новий автомобіль, а в ідеалі – електрокар, щоб мати можливість збирати щодня більшу кількість продуктів, - ділиться Іван Павліш. - Ми б також хотіли поширювати свої ідеї і в межах України. До нас звертаються багато волонтерів, екоактивістів, щоб відкривати схожі продовольчі банки у своїх містах. Наша мета – створення в Україні культури продовольчих банків, поширення ідей про раціональне ставлення до продуктів і допомога ближнім».



Спільно українці, перейнявши досвід європейців, могли б ефективніше допомагати тим, хто не може дозволити собі щодня ходити до супермаркетів і купувати продукти. Але саме продовольчі банки можуть не лише допомогти нужденним, забезпечивши їх продуктами на певний час, але й розповсюджувати добро і турботу один про одного, підвищуючи довіру в суспільстві. Для цього не потрібно багато. Зокрема, відкрити такий продовольчий банк у своєму місті, домовитися з мережами чи виробниками, які готові і можуть допомагати, і творити добро, як це вже роблять у «Тарілці».



Унікальним проєктом вже зацікавилися чимало волонтерів з інших міст України. Розвивати таку ініціативу хочуть у Херсоні, Запоріжжі, Маріуполі, Луцьку, Рівному та Івано-Франківську.

