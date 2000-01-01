СПЕЦПРОЄКТ ТСН.UA

Банк їжі в Україні від ідеї до втілення

Як спільними зусиллями волонтери і бізнес годують
і дарують тепло сотням українців

На тлі пандемії коронавірусу у всьому світі зростає кількість нужденних, які потребують не лише уваги і допомоги, але й просто достатньої кількості продовольства. Навіть у розвинених країнах люди звертаються, зокрема, до банків їжі – організацій, покликаних розподіляти харчі, які їм передають небайдужі приватні особи або бізнес. Вони працюють у щонайменше 44 країнах, забезпечуючи понад 40 млн осіб продуктами, строк придатності яких добігає кінця або їхній зовнішній вигляд не влаштовує магазини. Причинами збільшення кількості людей, які потребують продовольчих наборів, стали зростання цін на харчі, високі витрати на електроенергію та скорочення державних виплат. Ці чинники тиснуть на бюджети домогосподарств і змушують велику кількість людей звертатися до благодійників.
Продовольчий банк Trussell Trust, який працює у Великій Британії понад 20 років, об'єднує 1300 продовольчих банків і понад 900 незалежних ініціатив.

Україна ж попри значну кількість малозабезпеченого населення, входить до десятки країн, де продукується найбільша кількість органічних відходів – близько 7 млн тонн їжі щороку просто викидається на смітник. Давайте лише замислимося, скільком людям стало б легше прогодувати себе, якби частиною того, що ми не встигаємо продати або з'їсти, поділитися з ними.
Це легше зробити, коли поблизу є центри, куди такі продукти можна принести чи звернутися за потреби по допомогу. Так у 2019-му зародилася ідея відкрити і в Україні перший банк їжі «Тарілка». Ініціатором створення став Ростислав Косюра, який тривалий час мешкав у Німеччині, звідки і привіз її, і почав втілювати в Україні разом зі своїм партнером Іваном Павлішем.

Над проєктом працювали майже два роки. У серпні 2021-го ТСН повідомила про відкриття продовольчого банку «Тарілка» у Львові. Тестовий тиждень показав, що основний принцип роботи продовольчого банку – врятувати з поличок магазинів їжу на межі терміну придатності та передати її нужденним – добре працює не лише за кордоном, але й в Україні.
Іван Павліш
Cпівзасновник і керівник «Тарілки»
«Більше половини нашого населення проживає за межею бідності. У нас величезна кількість пенсіонерів, чиї доходи нижче прожиткового мінімуму. У нас багато людей, які втратили роботу через коронавірус. Продовольчий банк – це інститут, який допомагає мінімізувати ці потреби. Ми, рятуючи продукти від потрапляння на смітник, збираємо їх у супермаркетах, де вони вже на межі придатності, безкоштовно розподіляємо між тими, кому бракує харчів, забезпечуючи їх доступом до нормальної їжі»
В організації кажуть, що 80% відвідувачів «Тарілки» – це пенсіонери, які живуть на одну виплату від держави. Інша категорія – багатодітні сім'ї, а також люди з інвалідністю.

Перший продовольчий банк в Україні відкрився у Львові. Тепер ще Київ має свою "Тарілку". Але напередодні новорічних свят, завдяки співпраці з іншими благодійними організаціями і підтримці компанії "Кока-Кола Україна", допомогу отримають малозабезпечені люди в різних куточках України: Львові, Києві, Харкові, Дніпрі і Херсоні.
Ольга Чумак
Керівниця напряму зв'язків з громадськістю «Кока-Кола Україна»
«Прості та спільні дії напередодні новорічно-різдвяних свят нагадують усім нам, що справжня магія існує. Вона виникає тоді, коли увагу, допомогу та спілкування отримують люди, які цього потребують найбільше»
За словами Павліша, компанії з іноземним капіталом краще реагують на такі проєкти як «Тарілка». Можливо, ще не всі готові працювати в такому форматі. Наприклад, у компанії «Кока-Кола Україна» самі проявили ініціативу і звернулися з пропозицією співпраці: «Ми щиро вдячні "Кока-Кола Україна" за підтримку соціальної ініціативи! Для нас вона - на вагу золота, адже все, що ми робимо - ми робимо з допомогою небайдужих компаній і волонтерів. І хоча зараз "Тарілка" працює на самому ентузіазмі і альтруїзмі, ми хочемо перетворити "Тарілку" з одного боку - на місце праці, а з іншого - на місце допомоги для багатьох людей. Від поширення культури продовольчих банків в Україні виграють усі - малозабезпечені, природа, країна», - переконаний Іван Павліш.
Зараз у львівській «Тарілці» працює 8 окремих команд, допомагаючи щомісяця загалом понад 1300 тих, хто цього потребує. Окрім того, понад 100 волонтерів працюють у різних напрямках: чергують у колл-центрі, збирають продукти разом з водієм на «маршруті добра», фасують і видають продуктові набори та ін. У планах команди на 2022-ий - завершити ремонт у приміщенні, зробивши з нього логістично-адміністративний центр, а також масштабуватися. «Було б дуже круто, якби наступного року ми змогли придбати новий автомобіль, а в ідеалі – електрокар, щоб мати можливість збирати щодня більшу кількість продуктів, - ділиться Іван Павліш. - Ми б також хотіли поширювати свої ідеї і в межах України. До нас звертаються багато волонтерів, екоактивістів, щоб відкривати схожі продовольчі банки у своїх містах. Наша мета – створення в Україні культури продовольчих банків, поширення ідей про раціональне ставлення до продуктів і допомога ближнім».

Спільно українці, перейнявши досвід європейців, могли б ефективніше допомагати тим, хто не може дозволити собі щодня ходити до супермаркетів і купувати продукти. Але саме продовольчі банки можуть не лише допомогти нужденним, забезпечивши їх продуктами на певний час, але й розповсюджувати добро і турботу один про одного, підвищуючи довіру в суспільстві. Для цього не потрібно багато. Зокрема, відкрити такий продовольчий банк у своєму місті, домовитися з мережами чи виробниками, які готові і можуть допомагати, і творити добро, як це вже роблять у «Тарілці».

Унікальним проєктом вже зацікавилися чимало волонтерів з інших міст України. Розвивати таку ініціативу хочуть у Херсоні, Запоріжжі, Маріуполі, Луцьку, Рівному та Івано-Франківську.