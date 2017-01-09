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Путін, санкції Путін паралізує Україну, якщо не отримає маріонетковий уряд - колишній посол США Політика Сьогодні, 20:44 3605 11
Міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу Туреччина не визнає анексію українських земель заради своїх відносин з Росією Світ Сьогодні, 17:20 5258 36
Дональд Трамп Трамп назвав Меріл Стріп "підлабузницею Клінтон" та здійняв хвилю обурення у Twitter Гламур Сьогодні, 19:48 3525 13
F-22, ВПС США, військовий літак, авіація_4 До Криму і російських кордонів вилетіло два розвідувальні літаки США - ЗМІ Світ Сьогодні, 13:46 9987 42
ДНР Врятоване різдво Повний розумовий колапс. Донецькі бойовики-"зайчики" зняли різдвяну "казку" для дітей Донбасу АТО Сьогодні, 19:26 2148 7
Наталі Портман вагітна на Золотому глобусф_1 Золотий глобус 2017 у фото: елегантні Пітт та Ді Капріо і вагітна Наталі Портман завітали на премію Гламур Сьогодні, 13:26 3431
Золотий глобус 2017_14 Золотий глобус 2017: повний список тріумфаторів премії Гламур Сьогодні, 12:05 2944 1
Есмінець ВМС США USS Mahan Американський есмінець зробив три попереджувальні постріли по іранських суднах — Reuters Світ Сьогодні, 14:36 6357 12
У Сумах стався вибух на першому поверсі житлового будинку_4 У Сумах стався вибух на першому поверсі житлового будинку: є поранені Укрaїнa Сьогодні, 10:26 5098
погода , зима, холод, мороз На Львівщині від переохолодження померло двоє осіб, ще семеро госпіталізовано Укрaїнa Сьогодні, 10:06 2301
Микола Азаров Азаров розповів подробиці створення "уряду у вигнанні" Політика Сьогодні, 07:41 7877 15
Погода, негода, сніг, хуртовина Через негоду у чотирьох областях обмежено рух транспорту Укрaїнa Сьогодні, 09:21 6974 1
ештон картер У США пригрозили Росії несподіваною відповіддю на кібератаки Політика Сьогодні, 08:21 7551 39
сніг, снігопад, снігові замети, хуртовина Синоптики розповіли, які регіони накриє хуртовинами в понеділок Укрaїнa Сьогодні, 02:00 24896
засніжений вагон Розбір польотів. До Одеси їде столична комісія через скаргу на холодний вагон зі снігом у купе Укрaїнa Сьогодні, 02:50 8635 6
Ато, військові Троє військових не повернулися з завдання у зоні АТО на місце дислокації підрозділу АТО Вчора, 23:29 10071 10
червоненко на заправці Червоненко на АЗС погрожував закопати усіх "козлів", які не пропустили його без черги Укрaїнa Вчора, 21:22 24100 31
Теракт в Ізраїлі, вантажівка_2 Вантажівкою у натовп. Назвали ім'я терориста, який у Єрусалимі вбив людей Світ Вчора, 21:08 2815 4
Зима, сніг, погода, негода На Одещині під час розчищення траси від переохолодження загинула людина - ЗМІ Укрaїнa Вчора, 20:41 6534 6
Донбас, АТО, зруйновані будинки_6 Бойовики влаштували смертельне полювання на жителів Харцизька та Красногорівки АТО Вчора, 20:03 5921 10
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сніг, рятувальники,дснс, обмеження Через негоду рух транспорту обмежили ще у двох областях України Укрaїнa Вчора, 18:00 10153 7
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