День Соборності: історія з'єднання двох республік в єдину Україну і традиція живого ланцюга

День Соборності: історія з'єднання двох республік в єдину Україну і традиція живого ланцюга

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Позиція абсолютної сліпоти. Пєсков охарактеризував дії колишньої адміністрації США щодо України

Позиція абсолютної сліпоти. Пєсков охарактеризував дії колишньої адміністрації США щодо України

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Фен-шуй для любові

Фен-шуй для любові

Говорят, любовь приходит задолго до появления возлюбленного. Она проявляется в ощущениях и предчувствиях. Ничего странного – это дают о себе знать энергии, которые вскоре выстроятся в отношения. Но если энергии запаздывают, сделайте свой дом маяком, на который они будут ориентироваться в своем пути. 

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