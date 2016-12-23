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У 673 містах відбулися мітинги проти нового президента.
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Сотні тисяч американців у рожевих шапках вийшли на мітинги проти Трампа
Очікується, що в центрі Вашингтона збереться до 200 тисяч американців.
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Київ
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Укрaїнa
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Варіанти скоєння вбивства та план втечі. СБУ оприлюднила відеодокази планування замаху на нардепа
Нападники планували підірвати автомобіль нардепа.
Укрaїнa
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Всесвітня солідарність. Від Австралії до США відбулися марші жінок проти Трампа
Мета цих демонстрацій у тому, щоб показати Трампу, що права жінок такі ж самі, як і права всіх людей.
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Подвиг кіборгів. В Україні вшановують героїв Донецького аеропорту
У Києві та інших містах пройдуть поминальні служби.
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СБУ затримала двох українців, які готували замах на нардепа за вказівкою ФСБ
Затримані мали намір закласти вибуховий пристрій під автомобіль депутата.
Укрaїнa
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В Індонезії успішно протестували українські БТР-амфібії
БТР-4М розроблені Харківським конструкторським бюро.
Світ
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Ольга Фоміна
- консультант зі здорового способу життя, тренер із нового для України виду фітнесу Kangoo Jumps, блогер
Володимир В'ятрович
- дослідник українського визвольного руху, глава Інституту національної пам’яті, автор книги "Історія з грифом "Секретно"
У Кремлі відповіли на ідею Трампа зняти з Росії санкції в обмін на скорочення ядерного арсеналу
За словами Пєскова, Росія — "прихильниця ядерного роззброєння".
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Позиція абсолютної сліпоти. Пєсков охарактеризував дії колишньої адміністрації США щодо України
Також Пєсков зазначив, що наразі він не впевнений, чи змінеться ця позиція при новій американській адміністрації.
Світ
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На окупованому Донбасі готові провести "вибори" за раптовою вказівкою з Москви — Тимчук
Тимчук розповів, як у "ДНР" готуються до "переобрань".
АТО
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Скелети й заклики із поваленням. У США протестують проти Трампа в його перший день президентства
Поліція застосовує проти демонстрантів сльозогінний газ та перцеві аерозолі.
Світ
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З'явилися моторошні фото згорілого вщент в Італії автобуса, в якому загинуло 16 людей
В автобусі з Угорщини їхали переважно підлітки, а також їхні батьки з учителями.
Світ
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У Києві в ДТП загинув молодий пішохід-порушник
До підземного пішохідного переходу було лише кілька метрів.
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На Львівщині вибухнув будинок, двох мешканців реанімували зі страшними опіками
Вибух розніс одноповерховий будинок вщент.
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Інавгураційний бал Трампа: традиційний танець із першою леді під Сінатру та хизування сукнями
Танцювали також віце-президент із дружиною та доньки Трампа.
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Вороги під одним дахом: екс-дружина Алієва знову звинуватила футболіста у побитті
Сам Алієв запевняє, що не підіймав руку на дружину після розлучення.
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Впертий президент: лідер Гамбії офіційно заявив, що йде у відставку
Переговори тривали кілька годин.
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Фатальна аварія в Італії: на шляху з Угорщини розбився і спалахнув автобус зі школярами
Загинуло 16 осіб, ще 39 отримали поранення.
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Епоха Трампа: загрози та надії
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Один шлях для Росії
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ІДІЛ, Іран, Путін... Із чим іде Обама
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Чи можливе глобальне ядерне роззброєння
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Не забути про Олега Ольжича
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"Одного разу зрадивши..." Що чекає на кримських зрадників і колаборантів
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Як варто зберігати гроші
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Відчайдушна кремлівська "Надія"
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Порохова бочка світу
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Чеченський біль Сирії
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Схуднення для найледачіших
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Незвичайний фотосет: Настя Каменських у купальнику позувала під водою
Певица заинтриговала интересным снимком с отдыха.
Фен-шуй для любові
Говорят, любовь приходит задолго до появления возлюбленного. Она проявляется в ощущениях и предчувствиях. Ничего странного – это дают о себе знать энергии, которые вскоре выстроятся в отношения. Но если энергии запаздывают, сделайте свой дом маяком, на который они будут ориентироваться в своем пути.
Іванка Трамп вдягла на інавгураційний бал розкішну сукню з камінням від Carolina Herrera
Дочь Дональда Трампа Иванка также посетила инаугурационный бал вместе с супругом Джаредом Кушнером.
Битва нарядів перших леді: Меланія Трамп vs Мішель Обама
Бывшая и нынешняя первые леди США в день инаугурационного бала были в роскошных вечерних туалетах.
Леді
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Меланія Трамп приїхала на інавгураційний бал в наряді власного дизайну
Минувшей ночью в конференц-центре имени Уолтера Вашингтона состоялся инаугурационный бал.
Битва образів перших леді: Мішель Обама vs Меланія Трамп
Сегодня состоялась инаугурация президента Дональда Трампа и наше внимание приковано к нарядам его супруги Мелании.
Мішель Обама з'явилася на інавгурації Дональда Трампа в скромній сукні від Jason Wu
В США состоялась инаугурация 45-го президента США Дональда Трампа.
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Заступник Генпрокурора Анжела Стрижевська: Якщо ми говоримо, що влада тисне, то у "влади" є відповідне прізвище
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Молдавський політолог Оазу Нантой: Якщо Росія зможе нав'язати свій сценарій Молдові, то потім вона використає його і в Україні
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Директор Центру ендокринної хірургії Олександр Ларін: Хто такий Лінчевський? Рядовий хірург 17-ї лікарні. Виглядає смішно
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Дмитро Тимчук: За політичної волі Києва Докучаєвськ можна звільнити за кілька годин
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Павло Клімкін: Під час нормандських зустрічей "літали" і списки, і документи
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Василь Данилів: До мене особисто приходив Віталій Захарченко у пошуках мільярдів Тимошенко
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Українська вчителька з топ-50 педагогів світу: Мрію створити навчальну лабораторію-мінівен для учнів віддалених сіл
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"Біло-сині" розпочали 2017 рік перемогою в Іспанії.
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Сотні тисяч американців у рожевих шапках вийшли на мітинги проти Трампа (42 фото)
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У Мережі з'явилися фото обстріляного бойовиками пасажирського автобуса біля окупованої Оленівки (7 фото)
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23-летний испанец Марк Маркес, который в 2016 году стал трехкратным чемпионом мира гоночной серии MotoGP, проехал по горнолыжному склону Ханенкамм на Honda RC213V.
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Китайское подразделение болгарского тюнинг-ателье Vilner представило особый кроссовер Acura MDX, заказанный женщиной, которая занимается разведением экзотических бабочек.
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В Одесі поліція затримала водія позашляховика, який під час їзди влаштував стрілянину
При задержании у водителя были признаки опьянения, никаких документов при себе мужчина не имел.
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Консорциум SmartDeviceLink будет заниматься использованием открытого программного обеспечения для разработки автомобильных приложений для смартфонов.
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Украинец Владимир Панченко и белорус Артем Смирнов разработали концепт мотоцикла под названием Samurai, который объединяет в дизайне современные технологии и традиционные формы японского искусства.