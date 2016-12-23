Після завершення перемир'я бойовики відновили обстріли Авдіївки

Після завершення перемир'я бойовики відновили обстріли Авдіївки

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"Авдіївка – це постскриптум розмови Путіна і Трампа": що пишуть іноземні ЗМІ про ситуацію на Донбасі

"Авдіївка – це постскриптум розмови Путіна і Трампа": що пишуть іноземні ЗМІ про ситуацію на Донбасі

Одні видання вважають, що таким чином, Путін хоче показати США свою впливовість, інші ж не надають особливого значення подіям в Авдіївці і описують це як "типовий рівень військових дій, але не надзвичайний".

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