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Одні видання вважають, що таким чином, Путін хоче показати США свою впливовість, інші ж не надають особливого значення подіям в Авдіївці і описують це як "типовий рівень військових дій, але не надзвичайний".
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У перший день загострення бої тривали 19 годин поспіль.
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Російські бойовики знову порушили режим тиші в Авдіївці
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У боях під Авдіївкою загинув викладач, який залишив університет заради фронту
Чоловік був викладачем юридичного факультету Чернівецького національного університету.
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Активізація боїв в Україні може стати першим випробуванням Трампа з Путіним - The Washington Post
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Авдіївку не здавайте. Місцева жителька емоційно просила українських бійців не пускати окупантів
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Листи з окупованого Донбасу. З "ДНР" із ковбасою
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Україна розпочала головування в Радбезі ООН
Головування триватиме місяць.
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Лютий розпочинається послабленням морозів. Прогноз погоди на середу
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Під Авдіївкою бойовики вранці чотири рази штурмували українські позиції
Бойовики намагаються штурмувати ту позицію, яку втратили в неділю.
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Максимальна вартість бензину підстрибнула до 27 гривень. Середні ціни на АЗС на 1 лютого
Дизпальне здорожчало, а газ для авто трохи втратив у ціні.
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В Авдіївці розпочинається масова добровільна евакуація людей
Виїхати з міста вирішили близько 200 людей.
АТО
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Гаряча Авдіївка: сил достатньо, ворог несе втрати - Муженко
Українські офіцери і солдати виявляють професіоналізм і мужність.
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Радбез ООН закликав до поновлення режиму припинення вогню в Авдіївці
Члени Ради Безпеки висловили повну підтримку суверенітету й територіальній цілісності України.
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У Мінську затримали українського журналіста, який хотів робити репортаж про засідання Контактної групи
Зв'язку із журналістом немає.
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Авдіївський синдром
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Американці реставрували Toyota Land Cruiser 1981 року
Американская фирма The FJ Company из Майами, которая занимается реставрацией и кастомизацией классических моделей Toyota Land Cruiser, представила проект длиннобазного японского внедорожника FJ45 1981 года.
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Финская компания Patria представит на выставке IDEX 2017, которая пройдет в Абу-Даби, новую боевую машину AMV 28A с колесной формулой 8х8.
McLaren і BMW займуться спільною розробкою двигунів
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Mercedes-Benz вивів на зимові тести новий G-Class (Відео)
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