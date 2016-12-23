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Світовий хаос та економічні плюси. Як минув перший гарячий тиждень президента Трампа
Новий президент США вже розмовляв телефоном із основними світовими лідерами.
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Ольга Фоміна
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Володимир В'ятрович
- дослідник українського визвольного руху, глава Інституту національної пам’яті, автор книги "Історія з грифом "Секретно"
Внаслідок боїв на Донбасі загинуло четверо українських військових – штаб АТО
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У бойовиків повідомили про загибель комбата "ДНР", який штурмував сили АТО в Авдіївській промзоні
Уранці 29 січня бойовики почали інтенсивний обстріл українських позицій.
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У Міноборони назвали кількість загиблих бійців внаслідок ранкового штурму бойовиками Авдіївської промзони
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"Зараз, як і тоді, Росія розв'язала війну і заперечує свою агресію". Порошенко нагадав про подвиг під Крутами
Президент порівняв нинішні події із подіями 100-річної давнини.
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Найманці на Донбасі розстріляли російського офіцера, який перешкоджав їм залишити "службу" - ГУР
Убивство бойовики трактували, як втрату під час обстрілу передових позицій силами АТО.
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В Інституті нацпам'яті запропонували альтернативний календар свят та вихідних в Україні
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Збройні сили Латвії повідомили про наближення до кордону країни корабля РФ
Останнім часом спостерігають активізацію наближення військових кораблів та літаків РФ до кордонів Латвії.
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Під Харковом розірвався балон у квартирі, вибуховою хвилею жінку викинуло з 5-го поверху
Під час вибуху вилетіли вікна та двері на декількох поверхах.
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Катастрофа MH17: нідерландські слідчі не можуть розшифрувати знімки з радарів, які передала РФ
Наразі не вдається використовувати дані для отримання більш ясної картини подій.
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На тлі масових протестів у США суд частково заблокував указ Трампа про заборону імміграції
Напередодні президент США тимчасово обмежив в'їзд до США вихідцям із низки мусульманських країн.
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Що зірки нам пророкують: гороскоп на 30 січня-5 лютого
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Не дайте Кремлю шанс
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Реабілітація 2.0
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Примус до стриманості
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Які потрясіння чекають на світ у 2017 році: пророцтва Чорного павука
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Закони для розколу
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Історія однієї фотографії
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Три горішки для мови
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Як Європа виховує власних терористів
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Не все так погано у Давосі
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Вода: кому і скільки
Оксана Скиталінська Здоров’я та спорт
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Один шлях для Росії
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Чи можливе глобальне ядерне роззброєння
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Леді
Рецепт курячого філе з овочами і фетою
Всем любителям курицы Руслан Сеничкин предлагает простой рецепт приготовления сочного и нежного куриного филе с овощами и фетой.
Чим підгодовувати кімнатні рослини?
Секрет роскошного комнатного цветника прост: растения нужно хорошо подкармливать, иначе не дождаться ни пышной листвы, ни хорошего цветения. Жесткая "диета", когда растение длительное время испытывает нехватку питательных веществ, обычно приводит к заболеванию – ведь сил для сопротивления у растения нет. Но как правильно составить меню для зеленых питомцев, учитывая их разные вкусы?
З акцентом на декольте: Хайді Клум прийшла на вечірку у відвертому вбранні
Хайли Клум знает, как привлечь к себе внимание на светском мероприятии.
Рецепт котлет із тунця з травами
Руслан Сеничкин предлагает рецепт оригинальных, ароматных и очень вкусных рыбных котлет, которые могут быть отличной закуской или основным блюдом на завтрак.
У чому перевага тантричного сексу
В восприятии обычного обывателя Тантра чаще всего связана с сумасшедшим по длительности и ощущениям сексом. О том, что делает тантрический секс таким привлекательным, наш разговор с Натальей Полухиной – женщиной, которая более 10 лет увлекается необычными практиками, в том числе и Тантрой.
Яскрава Ірина Шейк в рекламній кампанії аксесуарів
С тех пор, как стало известно о беременности Ирины Шейк, ее популярность сильно возросла.
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Вид в профіль: 58-річна Шерон Стоун опублікувала фото в бікіні
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Заступник Генпрокурора Анжела Стрижевська: Якщо ми говоримо, що влада тисне, то у "влади" є відповідне прізвище
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Молдавський політолог Оазу Нантой: Якщо Росія зможе нав'язати свій сценарій Молдові, то потім вона використає його і в Україні
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Директор Центру ендокринної хірургії Олександр Ларін: Хто такий Лінчевський? Рядовий хірург 17-ї лікарні. Виглядає смішно
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Дмитро Тимчук: За політичної волі Києва Докучаєвськ можна звільнити за кілька годин
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Голова Донеччини Павло Жебрівський: Цього року ДРГ отримували здачі та драпали, піджавши хвоста
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Кубок африканських націй-2017. Розклад, результати матчів і таблиці
Турнір триває з 14-го січня до 5-го лютого у Габоні.
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Визначилися всі учасники 1/2 фіналу Кубка африканських націй-2017
Півфінальні матчі відбудуться 1 і 2 лютого.
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Ковачіч, Роналду та Мората розписалися у воротах суперника.
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Трансферна Україна: таблиця зимових трансферів УПЛ 2017 року
Трансферна зима у розпалі, тож ТСН Проспорт пропонує стежити за переходами в українському футболі.
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МЮ влаштував погром, "Ліверпуль" вилетів, "Арсенал" встановив рекорд. Результати 1/16 фіналу Кубка Англії
На "Лестер Сіті" чекає перегравання.
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Король Роже. Як Федерер завоював 18-й титул Великого шолома (9 фото)
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Тлін і безвихідь. Дизайнери занурили героїв голлівудських фільмів у суворе життя в РФ (13 фото)
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Заборонена практика. Reuters показав, як індійські хлопчаки бавляться з кобрами (13 фото)
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Ford представил обновленный кабриолет Mustang
Официальные продажи обновленного кабриолета Ford Mustang стартуют весной текущего года.
Британська компанія Eadon Green анонсувала свою першу модель
Премьера нового купе Black Cuillin состоится 9 марта в рамках Женевского автосалона.
DS має намір запустити в серійне виробництво електричний суперкар E-Tense
Компания DS, входящая во французскую группу PSA Peugeot Citroen, зарегистрировала имя концептуального электрического купе - E-Tense в качестве торговой марки.
Мотогонщик прокотився на мотоциклі по гірськолижному схилу (Відео)
23-летний испанец Марк Маркес, который в 2016 году стал трехкратным чемпионом мира гоночной серии MotoGP, проехал по горнолыжному склону Ханенкамм на Honda RC213V.
Тюнеры разместили в салоне Acura MDX крылышки бабочек
Китайское подразделение болгарского тюнинг-ателье Vilner представило особый кроссовер Acura MDX, заказанный женщиной, которая занимается разведением экзотических бабочек.
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