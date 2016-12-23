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В Авдіївці відновили електропостачання
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Білоруський опозиціонер Статкевич розкрив одну з версій вбивства журналіста Шеремета
На думку колишнього політв'язня, Шеремета вбили не для дестабілізації ситуації в Україні.
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У Макіївці бойовики обстрілюють сили АТО з житлових кварталів, люди вимагають переміститися - ЗМІ
Про це повідомляють у соцмережах.
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У лікарнях Донецька перебувають сотні важкопоранених бойовиків
Серед найманців збільшилася кількість втрат.
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У NASA показали смерть зірки, схожої на Сонце
Cфотографувати такий процес доволі важко
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Зозуля: зачепили не мене, зачепили нашу країну
В інтерв'ю ТСН Проспорт Роман розповів, які варіанти запропонували йому в Іспанії, і про те, що відповідь він повинен дати 6 лютого.
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Ольга Фоміна
- консультант зі здорового способу життя, тренер із нового для України виду фітнесу Kangoo Jumps, блогер
Володимир В'ятрович
- дослідник українського визвольного руху, глава Інституту національної пам’яті, автор книги "Історія з грифом "Секретно"
Жебрівський назвав кількість людей, які залишили Авдіївку через обстріли
Наразі в квартирах міста є газ і теплопостачання, воду дають за графіком.
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"Все по-чесному". Лавров пояснив дії Росії у відповідь на санкції ЄС
Москва ввела санкції проти ЄС через банківські обмеження для росіян.
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"Путін є вбивцею. - Є багато вбивць". Трамп в інтерв'ю не заперечив слова журналіста про главу РФ
Він зізнався у повазі до Путіна, однак не впевнений, що поладнає з ним.
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Через ожеледицю й переливи води у трьох областях обмежили рух авто
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Бойовики обстрілювали Авдіївку з танків й провалили штурм біля промзони. Ситуація в зоні АТО
За добу одного українського військового було поранено, один – травмований.
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У Білому домі зробили важливу заяву щодо Донбасу після розмови Трампа з Порошенком
Президент США наголосив на мирному врегулюванні війни на Донбасі.
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Порошенко посеред ночі телефоном розмовляв із Трампом. Перші подробиці
Президенти домовилися зустрітися в США.
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Війна, що застигла на фото. 30 емоційних світлин із обстріляної бойовиками Авдіївки
Прифронтове місто нині контролюють та обороняють українські військові.
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У Конгресі США заново розглянуть законопроект про підтримку України та постачання зброї
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Авдіївський синдром
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Дієта для просто ледачих: голодування на воді
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Донбас. Усе пропрацьовано
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Це не повномасштабний наступ
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Покинуті і зраджені
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Ризики Трампа
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Що зірки нам пророкують: гороскоп на 30 січня-5 лютого
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Не дражніть Кремль
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Реабілітація 2.0
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Брехлива бензоколонка
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Епікриз на безвиз
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Які потрясіння чекають на світ у 2017 році: пророцтва Чорного павука
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Закони для розколу
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Леді
Як захистити побутову техніку
Современная бытовая техника стоит недешево, поэтому хочется, чтобы работала она без перебоев и подольше. Известно, что для беспроблемного функционирования любого организма требуется качественное питание. Таким питанием для бытовой техники является ровное напряжение электроэнергии и чистая вода.
Мокра і оголена: Моніка Беллуччі поділилася красивим кадром в Мережі
Моника Беллучи снялась в очень откровенной фотосессии.
10 продуктів на випадок гостей
Бывает так: нежданные, но дорогие гости на пороге, а угостить их нечем – ни мяса, ни рыбы, ни даже магазинных пельменей и колбасы нет. Чтобы не попасть в столь неловкую ситуацию, стоит запастись стратегическим запасом продуктов, с помощью которых из обыкновенных макарон с рисом, например, можно сотворить кулинарные шедевры.
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Ева Герцигова предстала в новой съемке для глянца.
Чіткі лінії і лаконічні силуети у колекції NAT Atelier
Молодая марка дебютировала на Mercedes-Benz Kiev Fashion Days.
Дочка Демі Мур і Брюса Вілліса збільшила губи
Говорят, девушка с детства была недовольна своей внешностью.
Як завжди, розкішна: Наомі Кемпбелл в новій глянсовій фотосесії
46-летняя модель приняла участие в новой фотосессии для глянца.
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Комбат "Донбасу" Філін: Траса до Горлівки під нашим контролем
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Молдавський політолог Оазу Нантой: Якщо Росія зможе нав'язати свій сценарій Молдові, то потім вона використає його і в Україні
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Директор Центру ендокринної хірургії Олександр Ларін: Хто такий Лінчевський? Рядовий хірург 17-ї лікарні. Виглядає смішно
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Війна, що застигла на фото. 30 емоційних світлин із обстріляної бойовиками Авдіївки (30 фото)
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Емоції, що застигли на знімках. Фоторепортаж із обстріляної Авдіївки (35 фото)
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У Перу в газовій камері спалили майже 8 тонн кокаїну (7 фото)
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Вирви та напівзруйновані будівлі. Фотограф показав, як виглядає Авдіївка після обстрілу бойовиків (20 фото)
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Гримаси Трампа і Біблія: як друг Путіна Тіллерсон присягав на вірність американському народу (11 фото)
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Британское ателье Kahn представит на мартовском моторшоу в Женеве открытую версию суперкара WB12 Vengeance, созданного на базе модели Aston Martin DB9.
Tata готує компактний среднемоторний спорткар
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Euro NCAP відзначила 20-річчя відеороликом про міцність кузовів автомобілів
Эксперты по оценке уровня безопасности автомобилей из Euro NCAP наглядно показали, как с 1997 года улучшилась безопасность автомобилей.
Subaru привезе в Чикаго рестайлінговий седан Legacy
Компания Subaru представила обновленный седан Legacy, дебют которого состоится на автошоу в Чикаго в феврале 2017 года.
Dodge продовжує дражнити відеотизерами екстремального масл-кара Challenger Demon
Компания Dodge опубликовала четвертое тизерное видео, посвященное новому масл-кару Challenger SRT Demon.