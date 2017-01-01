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Напад на нічний клуб Стамбула_3 39 загиблих та десятки поранених. Що відомо про новорічну стрілянину в Стамбулі Світ Сьогодні, 05:02 8824 1
2017. Як світ зустрічав Новий рік_11 Теракт у Стамбулі та зустріч Нового року. П'ять новин, які ви могли проспати Укрaїнa Сьогодні, 07:54 4456
Напад на нічний клуб Стамбула_11 Трагічний початок 2017-го. Світові лідери прокоментували теракт у Стамбулі Світ Сьогодні, 05:59 11195
Зустріч нового року в Києві_15 Живі когути та танці навколо Богдана Хмельницького. Як у Києві зустріли Новий Рік Укрaїнa Сьогодні, 07:32 5203
Дональд Трамп Дізнаєтеся у вівторок. Трамп засумнівався в причетності Росії до кібератак на США Світ Сьогодні, 06:40 1919
2017. Як світ зустрічав Новий рік_26 Магічні фаєр-шоу, топлес-вечірки та неймовірні феєрверки. Як світ зустрів Новий рік Світ Сьогодні, 03:59 3314
новорічна ялинка на Софійській площі в Києві_25 Святкування Нового року у Києві з висоти пташиного польоту. Як це було Київ Сьогодні, 00:30 6306
Військовий парад до Дня Незалежності у Києві _24 Збільшення доходів, рік революції та висновки з історії: що сказав Порошенко у новорічному привітанні Політика Сьогодні, 00:02 3173
Напад на нічний клуб Стамбула_7 З'явилися перші фото з місця кривавої стрілянини у Стамбулі Фото Сьогодні, 03:14 6805
Радбез ООН Радбез ООН одноголосно прийняла російсько-турецьку резолюцію щодо Сирії Світ Сьогодні, 00:46 1177
Порошенко у Широкиному Порошенко із американськими сенаторами відвідав військових у Широкиному АТО Вчора, 17:28 4390 6
Джамала Джамала освідчилася в любові до України на Новий рік Укрaїнa Сьогодні, 00:41 1126 6
Українські військові, ЗСУ, силовики, бійці АТО _5 Зіткнення біля Новозванівки і поранений силовик. У Міноборони повідомили про ситуацію на Донбасі АТО Вчора, 13:48 1464 3
ДТП на Грушевського _2 ДТП у центрі Києва: авто перекинулося на дах Київ Вчора, 16:40 4795
метро, метрополітен У Києві пасажирка кинулася під потяг метро Київ Вчора, 12:48 6368 2
Петро Порошенко 1+1 вперше покаже новорічне звернення президента жестовою мовою Укрaїнa Вчора, 14:10 3963 4
Овідіопольський "м'ясник" Суд взяв під варту овідіопольского різника, який вбив жінку та 2-річну дитину Укрaїнa Вчора, 11:26 6733 1
українці в аеропорту АОЕ Українцям, які вже третю добу не можуть вилетіти ОАЕ, знову на 5 годин затримують рейс Укрaїнa Вчора, 13:58 6149 4
Лідія Таран Новорічна ТСН: святковий випуск головних новин країни вийде з Софіївської площі Укрaїнa Вчора, 11:58 1442 1
новорічна ялинка на Софійській площі в Києві_20 "Казки Подолу" й 3D-шоу на фасаді опери. Програма новорічних та різдвяних заходів у Києві Київ Вчора, 11:38 1627
Вибух у Багдаді _2 Два вибухи у Багдаді забрали життя понад 20 людей Світ Вчора, 10:37 692
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