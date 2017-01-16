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Українські військові, ЗСУ, силовики, бійці АТО _7 На Донбасі під час бою сили АТО ліквідували 12 бойовиків АТО Сьогодні, 13:19 3578 8
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Інтерсіті, потяг, поїзд Україна планує запустити до Європи ще кілька прямих поїздів – Омелян Гроші Сьогодні, 13:19 807
джо байден і петро порошенко_2 Сподівання на співпрацю: Байден прокоментував майбутні відносини між Білим домом Трампа й Україною Політика Сьогодні, 11:18 1184 6
науковці у лабораторії Стійка до десятків антибіотиків та може вбити мільйони людей. Що потрібно знати про "супербактерію" Наука та IT Сьогодні, 11:30 6589 1
володимир в'ятрович В'ятрович показав, що в Україні немає "бандеризації" Укрaїнa Сьогодні, 11:39 823 15
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петро порошенко Росія намагається дестабілізувати ситуацію в Україні та спровокувати безлад – Порошенко Політика Сьогодні, 11:30 610
Фінбанк Принцип доміно. Після банкрутства "Платинум Банку" про самоліквідацію заявляє його "родичка" Гроші Сьогодні, 09:57 12311 7
старе село Місцеві розбірки чи бурштинові війни. Що стало причиною кривавої стрілянини на Рівненщині Укрaїнa Сьогодні, 07:58 2487 1
Катастрофа вантажного літака в Киргизстані_7 У Мережі з'явилося ще одне відео з місця катастрофи вантажного літака під Бішкеком Світ Сьогодні, 09:14 4643 1
гривня_1 Гривня впала в курсах валют Нацбанку. Інфографіка Гроші Сьогодні, 07:23 2535
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З'явилися фото із місця катастрофи літака у Киргизстані_2 Понад 30 загиблих і зруйновані будинки: у Мережі з'явилися фото з місця аварії літака в Киргизстані Світ Сьогодні, 06:54 7637 1
сніг, Карпати Рятувальники попереджають про небезпеку сходження лавин на Західній Україні Укрaїнa Сьогодні, 03:34 1024 1
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