Через комунальні борги в українців починають відбирати квартири

Через комунальні борги в українців починають відбирати квартири

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