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Зозуля прокоментував скандал з ультрас "Райо Вальєкано": зачепили не мене, зачепили нашу країну
В інтерв'ю ТСН Проспорт Роман розповів, які варіанти запропонували йому в Іспанії, і про те, що відповідь він повинен дати 6 лютого.
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Баку та Мадрид посперечаються за фінал Ліги чемпіонів
Доля місця проведення цього поєдинку буде вирішена у вересні.
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Рознесені будинки та зруйнований ринок. З'явилися фото наслідків артобстрілів Донецька (9 фото)
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Емоції, що застигли на знімках. Фоторепортаж із обстріляної Авдіївки (35 фото)
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Вирви та напівзруйновані будівлі. Фотограф показав, як виглядає Авдіївка після обстрілу бойовиків (20 фото)
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Герої не вмирають. Як на Майдані прощалися із загиблими під Авдіївкою бійцями (12 фото)
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Британское ателье Kahn представит на мартовском моторшоу в Женеве открытую версию суперкара WB12 Vengeance, созданного на базе модели Aston Martin DB9.
Tata готує компактний среднемоторний спорткар
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Компания Subaru представила обновленный седан Legacy, дебют которого состоится на автошоу в Чикаго в феврале 2017 года.
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