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Можливий посол США у ЄС прогнозує крах Євросоюзу, валюти євро та Brexit Великої Британії
Британія почне напряму домовлятися зі США щодо економічної співпраці.
Світ
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Окупанти проводять масштабну каральну спецоперацію в Криму: затримано адвокатів
Куртбедінов захищав інтереси затриманих нібито членів "Хізб ут-Тахрір".
Політика
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Суттєвих опадів синоптики не прогнозують.
Укрaїнa
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На Черкащині зійшли з рейок зерновози, запізнюються 10 пасажирських потягів
Пасажири затримаються на 3 години.
Укрaїнa
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Снігова трагедія: рятувальники знайшли тіла всіх загиблих унаслідок сходу лавини на готель в Італії
Загальна кількість жертв досягла 29 осіб.
Світ
- Кількість переглядів 12476
Понад 80 членів парламенту Британії голосуватимуть проти Brexit попри бажання виборців
Також деякі депутати утримаються від голосування за 50 Статтю.
Світ
- Кількість переглядів 1217
Польща погрожує Україні наслідками через заборону в'їзду меру Перемишля
Якщо українська сторона не скасує це рішення, то представники МЗС Польщі не будуть присутні на Польсько-українському форумі в Ряшеві.
Політика
- Кількість коментарів 14
- Кількість переглядів 6958
Аваков анонсував звіт у справі про вбивство Шеремета
Він має відбутися на наступному тижні.
Політика
- Кількість коментарів 2
- Кількість переглядів 749
Представники Червоного Хреста вперше відвідали місця утримання полонених українців у Донецьку
Про умови утримання українських військових в організації не розповідають.
АТО
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Е-декларація Авакова-2016: авторське право на "рюкзаки" і мінус три пляшки вина
Глава МВС отримав зарплатні на 200 тис грн більше, ніж у 2015 році.
Гроші
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Ольга Фоміна
- консультант зі здорового способу життя, тренер із нового для України виду фітнесу Kangoo Jumps, блогер
Володимир В'ятрович
- дослідник українського визвольного руху, глава Інституту національної пам’яті, автор книги "Історія з грифом "Секретно"
Кремль пропонує сирійцям змінити назву країни - ЗМІ
У "російській" конституції Сирії заклали створення курдської автономії.
Світ
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Трамп підписав указ про будівництво стіни на кордоні із Мексикою
Америка захищатиме свій "дірявий кордон".
Світ
- Кількість коментарів 1
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У Росії зривається запуск ракет "Протон-М" через браковані двигуни
У двигунах замість дорогоцінних металів використовувалися менш жаростійкі компоненти.
Наука та IT
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Першого заступника мера Ужгорода викрили у хабарництві, він подався в біга – Луценко
Генпрокурор рекомендує Цапу прибути в прокуратуру з повинною.
Укрaїнa
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Скандал у Кабміні: на засіданні уряду пересварилися Омелян, Бальчун і Гройсман
Прем'єр став на бік керівника УЗ у суперечці з міністром інфраструктури.
Політика
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Скандальну заступницю керівника Одеської митниці, затриману на хабарі, перевели на роботу до Києва
Після затримання на хабарі, восени 2015 року, Ареф'єва втекла від правоохоронців.
Укрaїнa
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Одна з найбільших компаній світу планує витратити $ 1,5 млрд на розбудову інфраструктури Києва
Чиновники здивувались, що забудовники одразу після укладання угоди взялись за розрахунки.
Укрaїнa
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Forbes розповів, як Росія здійснила хакерські атаки на виборців під час виборів у США
Росія не здійснювала хакерські атаки на самі вибори. Натомість вона обрала метою виборців, відповідальних за результат цих виборів.
Світ
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Бразильський найманець "Л/ДНР" Рафаель Лусваргі отримав 13 років в'язниці
Бойовик повністю визнав свою провину та заявив, що розкаюється.
Укрaїнa
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Енергійні відтискання Кличка і меми про порятунок дружини Трампа. Тренди Мережі
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Цікaвинки
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Синоптики пояснили раптову снігову аномалію в Києві
Мешканців столиці закликали не хвилюватися та дали прогноз на ближчі дні.
Київ
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Примус до стриманості
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Закони для розколу
Юрій Володарський Політика
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Історія однієї фотографії
Андрій Цаплієнко Політика
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Три горішки для мови
Надія Трач Політика
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Як Європа виховує власних терористів
Анатолій Максимов Політика
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Перемога дипломатії над календарем
Богдан Яременко Політика
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Чого ж хочуть українці?
Лариса Ніцой Політика
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Не все так погано у Давосі
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Вода: кому і скільки
Оксана Скиталінська Здоров’я та спорт
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Один шлях для Росії
Авраам Шмулевич Політика
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ІДІЛ, Іран, Путін... Із чим іде Обама
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Чи можливе глобальне ядерне роззброєння
Григорій Перепелиця Політика
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Не забути про Олега Ольжича
Богдан Червак Політика
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Розкішна Даутцен Крус дефілювала на шоу Ulyana Sergeenko в Парижі
Нидерландская модель и экс-"ангел" бельевой марки Victoria's Secret Даутцен Крус продефилировала на подиуме в рамках шоу Ulyana Sergeenko.
Ангела Меркель одягнула на засідання у парламент яскравий жакет
Канцлер Германии обожает носить пиджаки. И в ее гардеробе их очень много.
Інавгураційна сукня Меланії Трамп прославила дизайнера Ервье П'єра
Наряд, в котором первая леди США появилась на инаугурационном балу, будет выставлен в Национальном музее американской истории.
У топі і трусах: 43-річна Кейт Бекінсейл похвалилася бездоганною фігурою
Британская актриса на своем примере доказывает, что возраст – это только цифры в паспорте, а настоящий возраст – это на сколько ты выглядишь.
Радості материнства: Кетрін Хейгл знялася з новонародженим сином у фотосесії
20 декабря Кэтрин Хейгл и ее муж Джош Келли стали родителями сына Джошуа.
Чому одних жінок люблять, а інших тільки хочуть
Есть женщины, которые, только разведясь, тут же выходят замуж. Причем каждый раз по любви. Есть женщины, которых любят всю жизнь, у них много друзей мужского пола, тайно в них влюбленных. А есть другие, которые очень хотят любви, а получают только секс без обязательств. Почему так происходит?
Радість у сім'ї: 10-місячний син Іванки Трамп вперше поповз у Білому домі
35-летняя бизнесвумен опубликовала в Сети интересное видео с сыном.
Комбат "Донбасу" Філін: Траса до Горлівки під нашим контролем
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Голова МОЗ Уляна Супрун: Можливо, немає розуміння, але я є лікар
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Правозахисник Дмитро Шерембей: Тодуров на 90% отримав всі препарати. Предмета істерики не існує
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Заступник Генпрокурора Анжела Стрижевська: Якщо ми говоримо, що влада тисне, то у "влади" є відповідне прізвище
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Молдавський політолог Оазу Нантой: Якщо Росія зможе нав'язати свій сценарій Молдові, то потім вона використає його і в Україні
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Директор Центру ендокринної хірургії Олександр Ларін: Хто такий Лінчевський? Рядовий хірург 17-ї лікарні. Виглядає смішно
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Дмитро Тимчук: За політичної волі Києва Докучаєвськ можна звільнити за кілька годин
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Голова Донеччини Павло Жебрівський: Цього року ДРГ отримували здачі та драпали, піджавши хвоста
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Роналду поставив на місце хейтерів: Граю заради справжніх фанатів
Португалець не звертає увагу на недоброзичливців.
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Расистський скандал. Футболіста "Арсенала" затримала поліція через брудну лайку в аеропорту
Гравець не соромився у виразах по відношенню до співробітника "Хітроу".
Спорт
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Україна дізналася суперників у відборі до Євро-2019
У фінальній частині змагань зіграють переможці дев'яти груп відбору та два кращих других місця.
Спорт
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Українка Світоліна вийшла у півфінал Australian Open-2017 серед змішаних пар
Пару нашій спортсменці склав австралієць Кріс Гуччіоне.
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Екс-форвард "Динамо" приніс Бразилії перемогу над Колумбією в матчі пам'яті "Шапекоенсе"
Товариський поєдинок завершився мінімальною перемогою "Пентакампеоне".
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Обрані найкращі фотографії у світі, зроблені з дрона (13 фото)
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Найяскравіші фото дня: фейкові Трамп і Ким Чен Ин, відтискання у виконанні Кличка (9 фото)
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Заборонена практика. Reuters показав, як індійські хлопчаки бавляться з кобрами (13 фото)
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"Мало приємного, коли витріщаються". У Росії розшукали двійника Гаррі Поттера (7 фото)
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Нідерландські футболістки роздяглися біля пожежної машини (4 фото)
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В Італії з заваленого снігом готелю врятували трьох цуценят (9 фото)
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Підпалені шини та військова техніка. Як активісти блокували в'їзди до Києва (17 фото)
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У Брюсселі аграрії в знак протесту висипали тонну сухого молока на будівлю Європарламента (10 фото)
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Reuters показало фото сильних лісових пожеж у Чилі з висоти пташиного польоту (11 фото)
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У прифронтовій Станиці Луганській розгорнули 40-метровий прапор України (8 фото)
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Як "Шапекоенсе" провів перший матч після жахливої авіатрагедії (10 фото)
Спорт
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Ford представил обновленный кабриолет Mustang
Официальные продажи обновленного кабриолета Ford Mustang стартуют весной текущего года.
Британська компанія Eadon Green анонсувала свою першу модель
Премьера нового купе Black Cuillin состоится 9 марта в рамках Женевского автосалона.
DS має намір запустити в серійне виробництво електричний суперкар E-Tense
Компания DS, входящая во французскую группу PSA Peugeot Citroen, зарегистрировала имя концептуального электрического купе - E-Tense в качестве торговой марки.
Мотогонщик прокотився на мотоциклі по гірськолижному схилу (Відео)
23-летний испанец Марк Маркес, который в 2016 году стал трехкратным чемпионом мира гоночной серии MotoGP, проехал по горнолыжному склону Ханенкамм на Honda RC213V.
Тюнеры разместили в салоне Acura MDX крылышки бабочек
Китайское подразделение болгарского тюнинг-ателье Vilner представило особый кроссовер Acura MDX, заказанный женщиной, которая занимается разведением экзотических бабочек.
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