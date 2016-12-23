Аваков прокоментував скандальну ініціативу Дєєвої про нові права кожні 5 років

Аваков прокоментував скандальну ініціативу Дєєвої про нові права кожні 5 років

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Польща погрожує Україні наслідками через заборону в'їзду меру Перемишля

Польща погрожує Україні наслідками через заборону в'їзду меру Перемишля

Якщо українська сторона не скасує це рішення, то представники МЗС Польщі не будуть присутні на Польсько-українському форумі в Ряшеві.

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Forbes розповів, як Росія здійснила хакерські атаки на виборців під час виборів у США

Forbes розповів, як Росія здійснила хакерські атаки на виборців під час виборів у США

Росія не здійснювала хакерські атаки на самі вибори. Натомість вона обрала метою виборців, відповідальних за результат цих виборів.

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Чому одних жінок люблять, а інших тільки хочуть

Чому одних жінок люблять, а інших тільки хочуть

Есть женщины, которые, только разведясь, тут же выходят замуж. Причем каждый раз по любви. Есть женщины, которых любят всю жизнь, у них много друзей мужского пола, тайно в них влюбленных. А есть другие, которые очень хотят любви, а получают только секс без обязательств. Почему так происходит?

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