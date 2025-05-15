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Леді
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У смарагдовій сукні з лелітками: Єва Лонгорія розкішним образом викликала фурор на червоній доріжці у Каннах
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Запальна пара на червоній доріжці: Квентін Тарантіно вийшов у світ з дружиною Даніеллою
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Цього більше не буде: на Каннському кінофестивалі заборонили "голі" сукні
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Вау, яка: Олена Зеленська показала красиве фото у вишуканій сукні
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У білих шатах: принц Жак і принцеса Габріелла побували на своєму першому причасті
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У сукні з відкритими плечима і в обіймах чоловіка: Меган Маркл сходила з Гаррі на незвичайне побачення
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Багато золота та блиску: Міс Україна-2024 показала символічну сукню для "Міс світу"
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- Астрологія
Гороскоп на 16 травня для всіх знаків Зодіаку: день небезпечний для людської психіки
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Затримка місячних: причини виникнення та як прискорити процес менструації
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- Шоу-бізнес
"Код нації, код єднання": Катерина Кухар зі студентами у гарних вишиванках знялися у фотопроєкті
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- Зірки і мода
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Іменні підвіски та каблучка з сапфіром: три улюблені прикраси принцеси Уельської
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Чи справді цукор — отрута для вашого мозку
Королівські сім’ї
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- 3088
Іменні підвіски та каблучка з сапфіром: три улюблені прикраси принцеси Уельської
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- 972
Носить їх не знімаючи: Меган Маркл показала свої улюблені каблучки та красивий манікюр
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- Кількість переглядів
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В обіймах і з келихами ігристого: Майк Тіндалл жартівливо привітав дружину Зару з днем народження
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У золотій блузі та синій спідниці: яскрава королева Максима з’явилася на заході в Амстердамі
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У прозорій сукні, посипаній камінням: леді Вікторія Герві на червоній доріжці Канн
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- 36k
Весілля в йорданському королівстві: племінниця короля Абдалли II йшла до вівтаря у сукні, схожій на образ Грейс Келлі
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- Шоу-бізнес
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У напівпрозорій сукні з мереживними деталями: Анджеліну Джолі помітили біля її бутика
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- Дім
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- 349
Слимаки й равлики ненавидять цей запах: як один інгредієнт відлякає шкідників від вашого саду
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- Шоу-бізнес
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У десять рук: Єва Лонгорія показала, як перукарі і візажисти збирають її на червону доріжку
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- Суспільство
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- 972
Носить їх не знімаючи: Меган Маркл показала свої улюблені каблучки та красивий манікюр
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- Категорія
- Шоу-бізнес
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У вишиванці-кімоно і блакитній сукні: Оля Цибульська продемонструвала красивий образ
Мода
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Широкі плечі та яскраві кольори: бренд Saint Laurent презентував колекцію осінь-зима 2025-2026
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Ретроестетика, головні убори та ліфчики-кулі: бренд Miu Miu представив колекцію осінь-зима 2025-2026
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Банти, перли та незмінний твід: бренд Chanel презентував колекцію осінь-зима 2025-2026
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Мереживо, твідові тканини та рюші: Модний дім Valentino представив колекцію осінь-зима 2025-2026
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Зухвалі принти, оксамит та шуби: бренд Roberto Cavalli представив колекцію осінь-зима 2025-2026
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- 3594
Прозорі тканини, вишивка та багато жабо: Дім Dior представив колекцію осінь-зима 2025-2026
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- 4674
Текстурні тканини та багато оригінального взуття: Дім Balmain представив колекцію осінь-зима 2025-2026
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Мереживо, легкість та бохоестетика: Дім Chloé представив колекцію осінь-зима 2025-2026
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- 2037
Каптури, складки та оверсайз: бренд Stella McCartney представив колекцію осінь-зима 2025-2026
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- 2783
Ефектні принти та об'ємні спідниці: Модний дім Versace презентував колекцію осінь-зима 2025-2026
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- Дата публікації
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- Кількість переглядів
- 4854
Бісер, метал і пластик: Модний дім Rabanne презентував колекцію осінь-зима 2025-2026
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- Дата публікації
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- Кількість переглядів
- 6927
Штани, сукні з драпуванням та тренчі: бренд Victoria Beckham представив колекцію сезон осінь-зима 2025-2026
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- Астрологія
- Кількість переглядів
- 17
Місячний календар на кожен день: рекомендації та застереження на 16 травня
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- Категорія
- Дім
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Як обрізати всі види гортензії та коли це робити: корисні поради
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- Шоу-бізнес
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Поєднала сукню-балахон та трендове взуття на платформі: Сальму Гаєк сфотографували у Нью-Йорку
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- Категорія
- Суспільство
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В обіймах і з келихами ігристого: Майк Тіндалл жартівливо привітав дружину Зару з днем народження
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- Категорія
- Актуальна тема
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Чи впливають гормони на появу нових та збільшення старих родимок: розповідає лікарка Богомолець
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- Астрологія
Гороскоп на 16 травня для всіх знаків Зодіаку: день небезпечний для людської психіки
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- Астрологія
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Місячний календар на кожен день: рекомендації та застереження на 16 травня
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- Астрологія
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Якому знаку зодіаку пощастить 14-15 травня
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- Категорія
- Астрологія
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- 26k
Гороскоп на 14-15 травня для всіх знаків зодіаку: день відмови від своїх інтересів та принципів
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- Астрологія
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- 11k
Астрологічний прогноз на 14-15 травня
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- Астрологія
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- 76k
Три знаки, яким сьогодні доведеться обирати між добром та злом
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- Шоу-бізнес
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- 2024
Велике декольте, пір'я та підбори: Кім Кардашян заскочили папараці в Парижі
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- Дата публікації
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- Категорія
- Рецепти
- Кількість переглядів
- 553
Сирна вівсянка: рецепт смачного та корисного сніданку
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- Категорія
- Шоу-бізнес
- Кількість переглядів
- 2544
У сукні з розрізом: акторка Голлі Беррі відвідала світську вечерю у Франції
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- Шоу-бізнес
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- 2941
Ніжно дивився і цілував руку: Том Круз і Анджела Бассетт привернули увагу на червоній доріжці у Каннах
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- Суспільство
- Кількість переглядів
- 2864
У золотій блузі та синій спідниці: яскрава королева Максима з’явилася на заході в Амстердамі
Стрітстайл
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- Дата публікації
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У напівпрозорій сукні з мереживними деталями: Анджеліну Джолі помітили біля її бутика
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- Дата публікації
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- Кількість переглядів
- 1399
Поєднала сукню-балахон та трендове взуття на платформі: Сальму Гаєк сфотографували у Нью-Йорку
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- Дата публікації
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- Кількість переглядів
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Велике декольте, пір'я та підбори: Кім Кардашян заскочили папараці в Парижі
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- Кількість переглядів
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У чорному костюмі та обвішана діамантами: Кім Кардашян виступила в суді
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- 5989
Кардинальне рішення: Белла Хадід змінила імідж та прибула на Каннський кінофестиваль
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- Дата публікації
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У жакеті на голе тіло та прозорій спідниці: розкішна Шарліз Терон під прицілом папараці
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- Категорія
- Рецепти
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Запечена паста з пепероні: рецепт соковитої страви
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- Дата публікації
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- Категорія
- Стосунки
- Кількість переглядів
- 6042
Сучасна реальність: як ШІ може вберегти родину від побутових сварок
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- Дата публікації
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- Категорія
- Шоу-бізнес
- Кількість переглядів
- 2591
Яскраво і гламурно: Єва Лонгорія відвідала захід у розшитій різнокольоровим бісером сукні
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- Категорія
- Фітнес
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- 1617
Зміцнюють м’язи, стимулюють серце та спалюють калорії: 3 вправи, які варто спробувати в басейні
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- Категорія
- Шоу-бізнес
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- 8915
Зі шлейфом і величезним бантом: зірка фільму "Місія неможлива" сяяла в Каннах
Зірки
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- Категорія
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