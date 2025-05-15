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Останні новини дня в Україні та світі на сайті ТСН
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Переговори в Стамбулі: Зеленський зробив заяву про російську делегацію
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Чи зустрінеться Зеленський з російською делегацією в Туреччині: що відомо
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Переговори в Туреччині — очікування і наслідки для України: інтерв’ю з експертом зі США
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"Посміховисько": в МЗС різко відповіли на істерику "пресалкаше" Захарової
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Загроза ракетного удару: в ОВА повідомили про підготовку атаки
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Іменні підвіски та каблучка з сапфіром: три улюблені прикраси принцеси Уельської
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Чи справді цукор — отрута для вашого мозку
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Що буде з організмом, якщо відмовитися від кави на користь чаю
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В Україні стрімко зростає захворюваність на кір: вже зафіксовано смертельні випадки
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У напівпрозорій сукні з мереживними деталями: Анджеліну Джолі помітили біля її бутика
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Як мати вигляд доглянутої жінки: секрети краси від Шерон Стоун
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Слимаки й равлики ненавидять цей запах: як один інгредієнт відлякає шкідників від вашого саду
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У десять рук: Єва Лонгорія показала, як перукарі і візажисти збирають її на червону доріжку
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Носить їх не знімаючи: Меган Маркл показала свої улюблені каблучки та красивий манікюр
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Переговори з РФ у Стамбулі — онлайн-трансляція головних подій
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Трамп зробив чергову заяву про свою роль у мирних переговорах
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Переговори в Туреччині: Буданов пояснив, чому Путін не приїхав
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Чому Путін не приїхав на мирні переговори до Туреччини: британські військові здивували поясненням
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Переговори у Стамбулі: що відомо про членів російської делегації
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Від партизанщини до військової еліти: як "Азов" Білецького змінив українську армію
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Людству загрожує глобальна катастрофа: озера на Землі стрімко втрачають кисень
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Вчені виявили найстаріший загублений континент на Землі
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Переговори у Стамбулі: що стримує Путіна особисто зустрітися із Зеленським
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За яких умов участь у переговорах можуть взяти Трамп і Путін: експерт відповів
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Переговори в Туреччині: Трамп пояснив, чому Путін відмовився від участі
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Чому переговори в Стамбулі щодо України будуть провальними: в WSJ назвали причину
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Переговори у Стамбулі: що стримує Путіна особисто зустрітися із Зеленським
Гороскоп
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Місячний календар на кожен день: рекомендації та застереження на 16 травня
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Якому знаку зодіаку пощастить 14-15 травня
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Гороскоп на 14-15 травня для всіх знаків зодіаку: день відмови від своїх інтересів та принципів
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Астрологічний прогноз на 14-15 травня
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Три знаки, яким сьогодні доведеться обирати між добром та злом
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Астрологиня назвала чоловіків зодіаку, які люблять ходити магазинами
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- Астрологія
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Підтримка від Всесвіту, кохання та гроші: три знаки, яким поталанить у травні 2025 року
Леді
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- 3088
Іменні підвіски та каблучка з сапфіром: три улюблені прикраси принцеси Уельської
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- Дата публікації
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- Кількість переглядів
- 7445
Чи справді цукор — отрута для вашого мозку
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- Дата публікації
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- Кількість переглядів
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У напівпрозорій сукні з мереживними деталями: Анджеліну Джолі помітили біля її бутика
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- Дата публікації
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- Кількість переглядів
- 349
Слимаки й равлики ненавидять цей запах: як один інгредієнт відлякає шкідників від вашого саду
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У десять рук: Єва Лонгорія показала, як перукарі і візажисти збирають її на червону доріжку
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Повертати до руху життя: як в Україні розвиваються власні проєкти з протезування військових Партнерський Матеріал
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- Укрaїнa
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В Україні запроваджують "Молодіжну гарантію": як вона допоможе молоді і ветеранам війни з росією у бізнесі та розвитку
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- Укрaїнa
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Енергонезалежні аптечні склади: «БаДМ» гарантує якість лікарських засобів Новини компаній