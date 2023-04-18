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Політика
Війна
Гламур
Проспорт
Леді
Здоров’я
Астрологія
Відео
Рецепти
Спецпроєкти
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Київ
Львів
Цікaвинки
Популярні теги
Коронавірус
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Новини економіки і фінансів в Україні та світі
На кордоні до Польщі на Львівщині застрягли сотні фур, черга розтягнулась на 20 кілометрів
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Шмигаль анонсував старт відновлення України вже 2023 року: скільки треба грошей
"Зернова угода": Росія другий день блокує перевірку українських суден
На кордоні до Польщі на Львівщині застрягли сотні фур, черга розтягнулась на 20 кілометрів
Перегляд тарифів на електроенергію може допомогти відновити зруйновану ворогом енергосистему - Галущенко
Шмигаль анонсував старт відновлення України вже 2023 року: скільки треба грошей
"Зернова угода": Росія другий день блокує перевірку українських суден
Нові тарифи на електроенергію: у Міненерго розповіли, чого очікувати українцям
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