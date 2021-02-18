характеристики знаків

Астрологічні характеристики знаків допоможуть краще зрозуміти вчинки й реакції представників різних знаків Зодіаку. Що ми знаємо про всі знаки: які вони за характером, з якими знаками частіше створюють пари, які хороші і погані якості їм притаманні. Ви можете дізнатися, хто із знаменитостей народився під тим самим знаком Зодіаку, що і ви.