З днем народження: найкращі привітання у віршах, прозі, картинках

Привітайте близьких і друзів з їхнім особливим днем добрими словами та теплими побажаннями.

День народження - особливе свято, на яке з нетерпінням чекають діти і з особливим задоволенням відзначають дорослі. Кожному приємно цього дня отримувати подарунки, привітання і безліч теплих слів. Це прекрасний привід приділити увагу близьким і друзям, і не залишити їх без привітання, навіть якщо вони перебувають далеко. ТСН.ua зібрав найкращі привітання у віршах, прозі і листівках.

Найкращі привітання з днем ​​народження у віршах

З днем народження вітаю,

Миру й радості бажаю.

Бажаю теплих ясних днів

І романтичних вечорів.



Удача хай не покидає,

Хай серце радість зігріває.

Любов у домі процвітає,

А лихо геть хай відлітає.



Бажаю успіху й достатку,

Всіх благ, кохання та добра.

Хай добрим буде кожен крок

До здійснення своїх думок.

***

З днем народження, зі святом!

Хай кохання живе в хаті.

Друзі будуть в тебе вірні,

А здобутки — лиш стабільні!



Щоб здоров’я було класним,

Небо над тобою ясним.

Побажання всі — здійсненні,

Мрії всі — благословенні!

***

В твій день народження бажаю,

Щоб тебе щастя обіймало.

Щоб серце завжди процвітало,

Були добробут і тепло.



Хай поруч будуть добрі люди,

Нехай лунає дзвінкий сміх.

В душі кохання завжди буде,

Живи і радуй нас усіх.

***

З днем народження вітаєм!

Всіх гараздів побажаєм,

Щоби кожен день був святом,

Щоби Ви жили багато.

Хай всі збудуться бажання,

Мрії, плани, віншування.

Хай навколо радість ллється,

Хай життя навкруг сміється,

Майте вдосталь нових вражень,

Знімків, селфі та зображень.

***

Бажаю щиро і палко кохати,

Цілей своїх у житті досягати,

Впевнено йти до своєї мети,

Вірних і добрих друзів знайти.



Мати достаток, успіх, здоров’я,

Жити у злагоді, мирі, любові.

Збудуться мрії нехай заповітні,

Весело й радісно буде Вам жити!

Привітання з днем ​​народження в прозі

Бажаю, щоб усе в житті складалося так, як серце мріє! Вітаю з днем народження! Бажаю відмінного самопочуття, чудового настрою, постійного щастя, яскравого світу навколо та безліч можливостей для успіху в ньому!

***

Вітаю з днем народження! Нехай всі бажання неодмінно збуваються, мрії стають досяжними, а поруч з тобою нехай будуть лише щирі та правильні люди. Усього найкращого тобі, і будь завжди собою, тобі це дуже личить!

***

Вітаю з днем народження! Бажаю миру, щастя, чудового настрою. Бажаю залишатися неперевершеною людиною. Бажаю довгого цікавого життя. Бажаю сміливості у своїх прагненнях. Бажаю успіху у всіх справах. Бажаю щирого кохання, душевного спокою, міцних сил, гармонії та здоров’я.

***

Вітаю з днем народження та бажаю кохання, щастя, здоров’я та впевненості у собі, щирих почуттів, посмішок, натхнення та добробуту. Нехай сьогодні твоя зірочка засяє у сто разів яскравіше, нехай завжди на тебе чекають веселі пригоди та великий успіх!

***

Найкращі привітання в твій день народження! Бажаю неперевершених подарунків, неповторних вражень, здійснення такого очікуваного й бажаного! Незвичайних тобі планів, сміливих перспектив та окриленості!

***

З днем ​​народження вітаємо! Від щирого серця бажаємо нескінченного потоку енергії, бадьорості духу і багато радості в душі! Здоров’я, стійкість — великі блага, але вони не приносять користі, якщо немає насолоди любов’ю! Нехай любов буде в твоєму житті завжди!

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Життя хай наповниться позитивом та здоров’ям, серце — сміливістю та впевненістю, рахунки в банках примножаться, можливості збільшаться, а любов новою хвилею піднесе тебе на крилах до неймовірних висот.

***

Щиро вітаю з днем народження. Нехай невпинно минають дні життя, нехай за вікном змінюється погода, та в серці твоєму нехай завжди распускаються квіти та яскраво світить сонечко. Бажаю, щоб твоє життя було великим святом, в якому буде багато посмішок та радощів.

Привітання з днем народження у картинках і листівках

Короткі смс-привітання з днем ​​народження

Зі святом вітаю, з народженням Вас!

Хай вдачі в Вас буде безмежний запас,

Хай щастя й кохання Вам душу зігріють,

Хай збудуться Ваші бажання і мрії!

***

З днем народження вітаю!

Лиш найкращого бажаю.

Хай принесе день святковий

Настрій гарний кольоровий!

Краще все бери з життя,

Світлого тобі буття!

***

З днем народження вітаю!

Від душі тобі бажаю

Миру, щастя, позитиву,

Завжди радості припливу.



Хай в сім’ї живе достаток,

В домі хай буде порядок.

Живи у щасті до ста літ,

Не знаючи хвороб і бід.

***

З днем народження вітаю!

Здійснень мрій усіх бажаю,

Днів щасливих й безтурботних,

Подаруночків добротних,

Радість в домі хай панує,

Мир й достаток в ньому будуть!

***

З днем народження вітаєм!

Хай збуваються бажання,

Щиро щастя вам бажаєм,

Миру, злагоди, кохання!



Щоб в роботі все вдавалось,

Успіх слідом крокував,

Щоб в житті усе складалось,

Бог у всьому помагав!

***

Вітаю з цим святковим днем

І хочу щиро побажати:

Хай буде все життя твоє

Веселим і яскравим святом!



Хай радість ллється, як вино ігристе,

Кохання буде вірне й чисте,

Дива бажаю зустрічати

І феєрверк емоцій відчувати!

Оригінальні побажання

З днем народження тобі

Шлю сьогодні привітання.

І бажаю у житті

Успіхів, добра, кохання.



Щоби мрії всі збулись,

Серце кожен день співало,

І у долі щастя щоб

Всіма барвами заграло.

***

З днем народження! Здійснення бажань,

Виконання усіх сподівань.

Щоб фортуна тебе обіймала,

А любов завжди руку тримала.

Щоб мізерним був кожен податок,

Панував у кишені достаток.

***

Я про свято пам’ятаю,

З Днем народження вітаю.

Буде хай життя прекрасним

Як веселка в небі яснім.



А щасливих днів в рочок,

Наче в небі зірочок.

Грошенят в твої кишені,

Ночі щоб були шалені.



Дні веселі, вдалі, добрі,

Хай безхмарним буде обрій.

З року в рік ти молодій,

Всім, чим хочеш, володій.

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