Не хочеться ні гостей, ні подарунків: чому ви можете не любити свій день народження

День народження не всі відчувають як свято / © Фото з відкритих джерел

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День народження традиційно пов’язують із приємними емоціями, подарунками та зустрічами з близькими, однак не всі хочуть бути в центрі уваги цього дня. Комусь некомфортно у великих компаніях, хтось не любить публічну увагу, а комусь складно приймати турботу, навіть якщо він сам охоче піклується про інших.

Про психологічні причини, через які людина може уникати святкування свого дня народження, пише EgészségKalauz.

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Коли неприємно бути в центрі уваги

Для однієї людини традиційна пісня в ресторані на честь дня народження буде приємною несподіванкою, а для іншої — кількома хвилинами, протягом яких хочеться, щоб усі припинили дивитися. Людина може навіть любити друзів і вечірки, але не хотіти опинятися у центрі уваги.

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Тому варто розрізняти «я не люблю святкувати» і «я не люблю, коли мене вітають». У другому випадку дискомфорт може бути пов’язаний з відчуттям, що всі очікують певної реакції — радості, подиву чи вдячності.

Чому простіше піклуватися про інших

Деяким людям комфортніше допомагати, організовувати та підтримувати інших, ніж приймати турботу на свою адресу. Подарунок чи щирі слова на день народження у такому разі можуть викликати не радість, а ніяковість.

Це перегукується з поняттям страху співчуття або турботи. Як зазначають дослідники, страх отримувати підтримку від інших є окремим психологічним явищем, яке пов’язують з особливостями емоційного стану та взаємодії з людьми.

У побуті це може бути просто: людина легко купує подарунки іншим, але ніяковіє, коли отримує подарунок сама, або охоче допомагає друзям, але відмовляється приймати допомогу.

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«Мені нічого не треба» не завжди означає це буквально

Ще одна можлива причина — звичка відсувати власні потреби на другий план. Людина може боятися здатися вимогливою, створити комусь незручності або почути відмову, тому їй простіше сказати: «Та нічого не треба».

У психології для опису подібної поведінки використовують поняття self-silencing — замовчування себе, коли власні почуття і потреби пригнічуються заради збереження гармонії у стосунках. Огляд досліджень описує зв’язок цього явища з психологічним добробутом та іншими психологічними труднощами.

У разі з днем народження людина може насправді хотіти провести вечір із близьким другом або родиною, але не просити про це, щоб нікому не завдавати клопоту.

© Фото з відкритих джерел

Чому 30, 40 чи 50 років можуть переживатися особливо

Круглі дати для багатьох стають не просто черговим днем народження, а моментом, коли хочеться оцінити власне життя. Людина починає порівнювати свої нинішні обставини з тим, де, як їй здавалося, вона б мала бути в цьому віці.

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Дослідження про так званий ефект часової віхи, опубліковане в PLOS ONE, показало, що на таких вікових рубежах люди можуть по-іншому оцінювати власне життя. Тому 40-річчя для когось стає веселою вечіркою, а для когось — приводом замислитися про кар’єру, стосунки, фінанси чи плани, які не здійснилися.

Не любити день народження не означає бути інтровертом

Інтровертна людина цілком може любити свій день народження, просто замість гучної вечірки їй комфортніше провести вечір із кількома близькими людьми. Так само товариська людина може не любити, коли всі одночасно дивляться на неї та очікують емоційної реакції.

Тому важливіше запитати не «чому ти не любиш день народження?», а «який формат святкування тобі комфортний?». Комусь не потрібні гості, але приємним буде телефонний дзвінок, комусь — сімейна вечеря без подарунків.

Коли варто прислухатися до власних відчуттів

Саме собою небажання святкувати не свідчить про психологічну проблему. Інша ситуація, якщо думка про день народження регулярно викликає сильну тривогу. Людина не може сказати, чого хоче, або постійно відмовляється від допомоги та уваги в інших сферах життя.

А іноді все значно простіше: людина справді не хоче святкувати, і це теж нормальний вибір.

Якщо ж хочеться не вечірки, а уваги, про це можна сказати прямо: «Я не хочу гостей, але буду рада, якщо ти мені зателефонуєш». Така фраза набагато точніше пояснює близьким потребу людини, ніж категоричне: «Нічого не треба».

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