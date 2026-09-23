Гороскоп на 24 вересня для всіх знаків зодіаку: день, коли у нас з’явиться шанс

Жовте листя у воді / © Credits

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Під впливом притаманного йому позитиву вдасться здійснити будь-яку — навіть найскладнішу — справу, як професійного, так і господарсько-побутового характеру.

Головне — не витрачати моральні та фізичні сили, яких цього дня буде багато, на розв’язання другорядних питань, які краще відкласти або взагалі скасувати. Необхідно намітити одну, але найважливішу мету, і зосередитися лише на ній, тоді успіх — тут і зараз — нам гарантований.

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Овен

Успіху досягнуть переважно ті представники цього знака, хто від самого ранку складе детальний робочий план і дотримуватиметься його, не відволікаючись на розв’язання другорядних питань, які цілком можуть зачекати.

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Телець

День, коли слід утриматися від алкогольних напоїв, навіть якщо привід для їхнього вживання здасться вам вагомим: наслідки — у вигляді емоцій, що вийшли з-під контролю, — можуть виявитися неприємними.

Близнята

Досягти значних результатів у будь-якій сфері життя зможуть лише ті, хто чітко уявляє собі, чого саме хоче досягти в кінцевому підсумку; решта ж безладно метатиметься від однієї мети до іншої й нічого не досягне.

Рак

З поганим настроєм, який може накрити вас ще від самого ранку, потрібно боротися, інакше нешкідлива меланхолія може перерости у серйозну депресію, чого в жоднлому разі не можна допускати.

Лев

Особливих професійних досягнень від представників вашого знака цього дня очікувати не варто, краще зайнятися наведенням ладу в навколишньому світі — насамперед на власному робочому столі.

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Діва

Якщо нескінченно обмірковувати й прораховувати, як правильно й бездоганно зробити перший крок, можна взагалі забути, як ходити: досить розмірковувати над новим проєктом, час активно братися за його реалізацію.

Терези

Цей день сприятливий для зміцнення професійного авторитету: не соромтеся висловлювати на нараді свої думки щодо розв’язання важливих робочих питань — вони виявляться дуже слушними.

Скорпіон

Це чудова нагода виправити припущену раніше робочу помилку або скоригувати неправильне рішення, поки для цього ще є час — інакше недоліки можуть спричинити вам неприємності.

Стрілець

Оточення ставитиметься до вас максимально доброзичливо, тому, яким би не був ваш настрій і ставлення до них, не варто самостійно шукати привід для конфліктів, порушуючи мир у стосунках.

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Козоріг

Незважаючи на властиву представникам цього знака схильність до трудоголізму, не варто забувати про відпочинок: усіх справ не переробиш, а здоров’я у вас — як, втім, і в інших — одне, намагайтеся робити перерви в роботі та більше гуляти.

Водолій

Цей день сприятливий для примирення з людьми, з якими вас розлучила сварка: навіть якщо вона сталася давно, саме сьогодні вони будуть максимально готові зрозуміти й прийняти ваші пояснення.

Риби

Тим, хто хоче, щоб сьогоднішня робота була якомога пліднішою, не можна витрачати час на «розкачування» — потрібно починати діяти одразу, від самого ранку, інакше енергія цього дня буде витрачена даремно.

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