Меркурій у Скорпіоні від 30 вересня до 6 грудня 2026 року: що на нас чекає в цей період

Меркурій у Скорпіоні від 30 вересня до 6 грудня 2026 року / © Credits

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Меркурій — це Гермес, єдиний із олімпійських богів, який мав право вільно переміщатися між світом живих і підземним царством. Саме ця його функція — провідника душ — стає особливо актуальною зараз, коли швидкий, легкий на підйом розум занурюється в глибоку, темну стихію Скорпіона, якою керує Аїд-Плутон, розповідає астрологиня і авторка YouTube-каналу Марина Скаді (Марина Соколова).

У Терезах Меркурій був дипломатом, який шукав компроміс і гармонійну форму. У Скорпіоні він перетворюється на детектива, психоаналітика, того, хто не задовольняється поверхневою відповіддю і прагне дістатися до самої суті — навіть якщо ця суть незручна, болісна або ретельно прихована.

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Природа транзиту: від красивих слів до незручної правди

Це один із найпроникливіших періодів року для мислення та спілкування. Розмови втрачають легкість і світськість, властиві Терезам — люди хочуть говорити не про те, що приємно чути, а про те, що дійсно важливо, навіть якщо правда незручна. Посилюється здатність бачити приховані мотиви — свої та чужі, читати між рядками, помічати те, що людина намагається приховати словами.

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Основні теми транзиту:

Психологічна проникливість — мислення набуває здатності аналізувати глибинні, підсвідомі процеси — як власні, так і чужі.

Потяг до таємниць і заборонених тем — інтерес до того, про що зазвичай намагаються не говорити: гроші, смерть, сексуальність, влада, маніпуляції.

Інтенсивність мовлення — слова вимовляються з великим емоційним навантаженням, розмови можуть бути важкими, але щирими.

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Дослідницький підхід — чудовий час для розслідувань, глибокого вивчення теми, роботи з архівами та прихованою інформацією

Ризик підозрілості — зворотний бік проникливості: надмірне пошукування підтексту там, де його може й не бути, параноя та недовіра.

Зазвичай Меркурій проходить один знак за 2–3 тижні, але цього разу він затримається у Скорпіоні понад два місяці — саме тому, що тут планета перейде в ретроградний рух. Це означає, що тема, порушена від 30 вересня, не завершиться швидко — вона вимагатиме перегляду, повторного повернення до вже, здавалося б, обговорених питань, поглиблення в те, що спочатку здавалося вирішеним.

Практичне застосування періоду

У цей час добре вести переговори, що вимагають повної прозорості, розбиратися у фінансових та податкових питаннях, займатися психологічною роботою над собою, розслідувати заплутані ситуації, писати на теми, що вимагають глибини та чесності.

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Варто бути обережним із надмірною підозріливістю у стосунках, нав’язливими думками про приховані мотиви близьких людей, а також із різкими, образливими словами — прямота Скорпіона, якщо нею зловживати, здатна боляче вжалити.

Скористайтеся енергією Меркурія у Скорпіоні, щоб розібратися в тому, що вже давно потребувало відвертої розмови, — але пам’ятайте, що не кожну таємницю варто виносити на світло одразу. Іноді мудрість Скорпіона — у вмінні дочекатися слушного моменту для відвертості.

Варто окремо підкреслити, що цей транзит проявлятиметься по-різному для різних знаків: його вплив помітно змінюється залежно від того, в якому аспекті ваш знак перебуває щодо Скорпіона. Особливо яскраво він проявиться для самих Скорпіонів, Раків, Риб, Тельців, Левів та Водоліїв.

Скорпіон: відповідальний період

Для самих Скорпіонів це особливо важливий час — Меркурій перебуває в їхньому знаку, посилюючи природну проникливість і глибину мислення представників цього знака. Але разом із цією силою приходить і відповідальність: слова Скорпіонів у цей період звучать вагоміше, ніж зазвичай, а здатність бачити суть речей може як допомогти, так і нашкодити, якщо використовувати її без належної делікатності. Важливо не забувати, що не кожну правду потрібно висловлювати вголос одразу — іноді сила полягає в умінні промовчати до потрібного моменту.

Рак і Риби: сприятливий час для розмов

Для водних знаків — Рака та Риб, які перебувають із Скорпіоном у гармонійному тригоні, — цей транзит стає особливо сприятливим для спілкування. Розмови даються легко, вони глибокі та емоційно насичені, інтуїція та слова чудово доповнюють одне одного. Це вдалий час для відвертих розмов із близькими, щоб нарешті озвучити те, що давно відчувалося, але не знаходило потрібних слів. Рак і Риби в цей період здатні говорити про складні, глибокі теми без зайвого напруження — вода знаходить з водою спільну мову.

Телець: складний вибір

Для Тельця, який перебуває в опозиції до Скорпіона, цей транзит сприймається як зустріч із власним відображенням у кривому дзеркалі. Те, що Меркурій виносить на поверхню у спілкуванні з оточенням — теми контролю, цінностей, ревнощів, прихованих мотивів, — виявляється спрямованим саме на Тельця через партнерів, близьких людей, ділові зв’язки. Розмови про гроші, спільні ресурси чи глибинні прив’язаності можуть відбуватися особливо напружено. Тельцям варто бути готовими до того, що співрозмовник наполегливо докопуватиметься до суті, і не сприймати цю наполегливість як особисту атаку — часто це лише особливість самого транзиту.

Лев і Водолій: проблеми з документами та конфлікти

Для Лева та Водолія, які утворюють квадратуру до знака Скорпіона, цей період виявляється більш складним. Аспект напруженості створює труднощі саме в тих сферах, якими керує Меркурій, — насамперед це стосується документів, угод та офіційних паперів. Можливі затримки в оформленні документів, непорозуміння в листуванні, необхідність кілька разів повертатися до одного й того самого питання. Також зростає ризик конфліктів через занадто гострі або різкі слова — те, що для Скорпіона здається простою прямотою, для Лева та Водолія може прозвучати як надмірна грубість або тиск. Обом знакам варто виявити терпіння щодо паперової тяганини та стриманість у суперечках, які можуть розгорітися через дрібниці.

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