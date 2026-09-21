Кетрін Шварценеггер привітала свого брата Патріка з 33-річчям і опублікувала сімейні фото з ним

Кетрін Шварценеггер із братом і сестрою, фото: instagram.com/katherineschwarzenegger

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36-річна Кетрін Шварценеггер, старша донька голлівудського актора та колишнього губернатора Каліфорнії Арнольда Шварценеггера, привітала свого молодшого брата Патріка з днем народження та поділилася в Instagram рідкісними сімейними знімками. 18 вересня йому виповнилося 33 роки.

«З днем народження, найкращий брате й дядьку Петч. Ми тебе любимо!» — написала Кетрін, звернувшись до брата за сімейним прізвиськом.

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У добірці фотографій вона показала різні моменти з життя Патріка. Серед них — архівні кадри, знімки з сімейних свят, а також фотографії актора в дитинстві.

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Кетрін Шварценеггер із братом і сестрою, фото: instagram.com/katherineschwarzenegger

Патрік Шварценеггер, фото: instagram.com/katherineschwarzenegger

Кетрін Шварценеггер із братом, сестрою та мамою, фото: instagram.com/katherineschwarzenegger

Кетрін Шварценеггер із братом Патріком, фото: instagram.com/katherineschwarzenegger

Кетрін Шварценеггер із братом Патріком, фото: instagram.com/katherineschwarzenegger

Патрік Шварценеггер, фото: instagram.com/katherineschwarzenegger

Особливо зворушливий вигляд мають кадри, на яких Патрік зазнімкований разом із племінниками — дітьми Кетрін від актора Кріса Пратта. Судячи зі знімків, він підтримує дуже теплі стосунки з сестрою та її родиною.

Патрік Шварценеггер, фото: instagram.com/katherineschwarzenegger

Патрік Шварценеггер, фото: instagram.com/katherineschwarzenegger

Зазначимо, Патрік — друга дитина Арнольда Шварценеггера та Марії Шрайвер. Окрім Кетрін у нього є сестра Крістіна та молодший брат Крістофер. Зараз він активно розвиває акторську кар’єру і вже знявся у серіалі «Білий лотос».

Нагадаємо, раніше Патрік Шварценеггер опублікував фото зі свого таємного весілля з нагоди його першої річниці .

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