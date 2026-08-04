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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
687
Час на прочитання
1 хв

Донька Арнольда Шварценеггера — Кетрін — опублікувала фото зі своєю молодшою сестрою

Багато знаменитостей ділилися в мережі фотографіями зі своїми сестрами на честь Дня сестер.

Автор публікації
Фото автора: Юлія Кудринська Юлія Кудринська
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Кетрін і Крістіна Шварценеггер, фото: instagram.com/katherineschwarzenegger

Кетрін і Крістіна Шварценеггер, фото: instagram.com/katherineschwarzenegger

І 36-річна Кетрін Шварценеггер — письменниця, блогерка та авторка дитячих книжок — не стала винятком. У своєму Instagram вона опублікувала серію фото зі своєю молодшою — 35-річною — сестрою Крістіною.

На знімках сестри посміхаються, позують поруч одна з одною і, здається, що вони дуже близькі.

Кетрін і Крістіна Шварценеггер, фото: instagram.com/katherineschwarzenegger

Кетрін і Крістіна Шварценеггер, фото: instagram.com/katherineschwarzenegger

Кетрін і Крістіна Шварценеггер, фото: instagram.com/katherineschwarzenegger

Кетрін і Крістіна Шварценеггер, фото: instagram.com/katherineschwarzenegger

Кетрін і Крістіна Шварценеггер, фото: instagram.com/katherineschwarzenegger

Кетрін і Крістіна Шварценеггер, фото: instagram.com/katherineschwarzenegger

Кетрін і Крістіна Шварценеггер, фото: instagram.com/katherineschwarzenegger

Кетрін і Крістіна Шварценеггер, фото: instagram.com/katherineschwarzenegger

Архівні та сучасні фотографії викликали теплу реакцію користувачів, які відзначили схожість сестер та їхні тісні стосунки.

Кетрін і Крістіна — доньки Арнольда Шварценеггера та Марії Шрайвер. Крім них, у колишнього подружжя є сини Патрік і Крістофер.

Також Кетрін привітала зі святом ще одних сестер — своїх дочок: 6-річну Лайлу та 4-річну Елоїз. Їхній батько — 47-річний американський актор Кріс Пратт.

Дочка Кетрін Шварценеггер, фото: instagram.com/katherineschwarzenegger

Дочка Кетрін Шварценеггер, фото: instagram.com/katherineschwarzenegger

Дочка Кетрін Шварценеггер, фото: instagram.com/katherineschwarzenegger

Дочка Кетрін Шварценеггер, фото: instagram.com/katherineschwarzenegger

Дочка Кетрін Шварценеггер, фото: instagram.com/katherineschwarzenegger

Дочка Кетрін Шварценеггер, фото: instagram.com/katherineschwarzenegger

Дочка Кетрін Шварценеггер, фото: instagram.com/katherineschwarzenegger

Дочка Кетрін Шварценеггер, фото: instagram.com/katherineschwarzenegger

Нагадаємо, що раніше 79-річний Арнольд Шварценеггер продемонстрував, як тренується у спортзалі.

Коментарі
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Дата публікації
Кількість переглядів
687
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