Кетрін і Крістіна Шварценеггер, фото: instagram.com/katherineschwarzenegger

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І 36-річна Кетрін Шварценеггер — письменниця, блогерка та авторка дитячих книжок — не стала винятком. У своєму Instagram вона опублікувала серію фото зі своєю молодшою — 35-річною — сестрою Крістіною.

На знімках сестри посміхаються, позують поруч одна з одною і, здається, що вони дуже близькі.

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Кетрін і Крістіна Шварценеггер, фото: instagram.com/katherineschwarzenegger

Кетрін і Крістіна Шварценеггер, фото: instagram.com/katherineschwarzenegger

Кетрін і Крістіна Шварценеггер, фото: instagram.com/katherineschwarzenegger

Кетрін і Крістіна Шварценеггер, фото: instagram.com/katherineschwarzenegger

Архівні та сучасні фотографії викликали теплу реакцію користувачів, які відзначили схожість сестер та їхні тісні стосунки.

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Кетрін і Крістіна — доньки Арнольда Шварценеггера та Марії Шрайвер. Крім них, у колишнього подружжя є сини Патрік і Крістофер.

Також Кетрін привітала зі святом ще одних сестер — своїх дочок: 6-річну Лайлу та 4-річну Елоїз. Їхній батько — 47-річний американський актор Кріс Пратт.

Дочка Кетрін Шварценеггер, фото: instagram.com/katherineschwarzenegger

Дочка Кетрін Шварценеггер, фото: instagram.com/katherineschwarzenegger

Дочка Кетрін Шварценеггер, фото: instagram.com/katherineschwarzenegger

Дочка Кетрін Шварценеггер, фото: instagram.com/katherineschwarzenegger

Нагадаємо, що раніше 79-річний Арнольд Шварценеггер продемонстрував, як тренується у спортзалі.

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