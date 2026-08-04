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- Шоу-бізнес
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Донька Арнольда Шварценеггера — Кетрін — опублікувала фото зі своєю молодшою сестрою
Багато знаменитостей ділилися в мережі фотографіями зі своїми сестрами на честь Дня сестер.
І 36-річна Кетрін Шварценеггер — письменниця, блогерка та авторка дитячих книжок — не стала винятком. У своєму Instagram вона опублікувала серію фото зі своєю молодшою — 35-річною — сестрою Крістіною.
На знімках сестри посміхаються, позують поруч одна з одною і, здається, що вони дуже близькі.
Архівні та сучасні фотографії викликали теплу реакцію користувачів, які відзначили схожість сестер та їхні тісні стосунки.
Кетрін і Крістіна — доньки Арнольда Шварценеггера та Марії Шрайвер. Крім них, у колишнього подружжя є сини Патрік і Крістофер.
Також Кетрін привітала зі святом ще одних сестер — своїх дочок: 6-річну Лайлу та 4-річну Елоїз. Їхній батько — 47-річний американський актор Кріс Пратт.
Нагадаємо, що раніше 79-річний Арнольд Шварценеггер продемонстрував, як тренується у спортзалі.