Гороскоп на 4 серпня для всіх знаків зодіаку: день, коли брехня виходить назовні

Морський пейзаж / © Associated Press

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Будь-яка брехня рано чи пізно вийде назовні, зіпсувавши стосунки з близькою людиною раз і назавжди.

Це також час реалізації важливих професійних проєктів, до того ж діяти потрібно рішуче й активно: якщо роздумувати над кожним кроком, можна забути, як ходити, тому від вагань, як від марної трати часу й сил, краще відмовитися. Вдалими обіцяють бути будь-які фінансові угоди.

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Овен

Необхідно — звісно, на деякий час — відмовитися від розв’язання будь-яких робочих питань, замінивши їх приємними та улюбленими заняттями — наприклад, своїм хобі, на яке вам зазвичай катастрофічно не вистачає часу.

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Телець

Не варто призначати на цей день важливі ділові переговори — партнери, з якими ви працюєте, виявляться не готовими йти одне одному назустріч, тому, на жаль, досягти важливої домовленості не вдасться.

Близнята

Розв’язуючи важливе життєве завдання, не варто ігнорувати голос інтуїції — так цього дня складеться розташування зірок на небі, що розум влаштує собі вихідний, а, отже, може помилитися, а внутрішній голос — ні.

Рак

Цього дня особливої уваги потребуватимуть літні родичі — потрібно відвідати їх або, якщо через зайнятість на роботі такої можливості не буде, хоча б зателефонувати — вони будуть вдячні навіть за це.

Лев

Цей день сприятливий для спілкування з найрізноманітнішими людьми, але все ж не варто розслаблятися: провокативна поведінка деяких співрозмовників може вивести вас із стану душевної рівноваги.

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Діва

Складаючи робочий план на найближче майбутнє, задійте не лише логіку, а й уяву: креативне мислення допоможе як визначити найважливішу для вас на цей момент мету, так і знайти способи її успішного досягнення.

Терези

Цей день, незважаючи на початок тижня, бажано присвятити відпочинку — це дасть змогу набратися сил, які незабаром знадобляться як для успішної професійної діяльності, так і для не менш важливого особистого життя.

Скорпіон

Не варто забувати про чергування режиму праці та відпочинку — працюючи до знемоги, однаково не вдасться впоратися з усіма справами, а здоров’я можна серйозно підірвати — на його відновлення піде чимало часу та сил.

Стрілець

День, коли не варто втручатися у вирішення чужих проблем, хоч як би вас про це не просили: надто велика ймовірність того, що люди, які наполягатимуть на цьому, можуть виявитися шахраями.

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Козоріг

Цього дня ви на власному досвіді зможете зрозуміти, що означає слово «осяяло»: розв’язання важливого питання, над яким ви довго ламали голову, прийде само собою — ніби зійде звідкись згори.

Водолій

Складні професійні проєкти цього дня не увінчаються успіхом, тому не варто витрачати на них час і сили — краще зайнятися менш важливими, але, тим не менш, настільки ж необхідними справами.

Риби

Незважаючи на робочі обов’язки, слід приділити якомога більше уваги своїй родині, особливо — маленьким дітям та літнім родичам: сьогодні їм, як ніколи, потрібні ваша любов і турбота.

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