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РФ ударила по АЗС на Криворіжжі: загинули три людини, зокрема 8-річна дитина
Російські окупанти вдарили по АЗС у Криворізькому районі: загинули троє людей, у тому числі 8-річна дитина.
Сьогодні, 3 серпня російські війська атакували автозаправну станцію у Криворізькому районі.
Про це у Telegram повідомив очільник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганжа.
За його словамми, внаслідок атаки три людини загинули. Серед них 8-річний хлопчик.
Ще шестеро людей дістали поранень. Всі госпіталізовані. 49-річний чоловік у важкому стані. Чоловіки 53, 46, 20 років та жінки 51 і 60 років у стані середньої тяжкості.
Пожежу, яка виникла через удар, рятувальники приборкали.
Раніше повідомлялося, що усі заправки від Харкова до Полтави знищені ударами РФ.