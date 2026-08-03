РФ ударила по АЗС на Криворіжжі: загинули три людини, зокрема 8-річна дитина

Російські війська атакували автозаправну станцію у Криворізькому районі / © Олександр Ганжа

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Сьогодні, 3 серпня російські війська атакували автозаправну станцію у Криворізькому районі.

Про це у Telegram повідомив очільник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганжа.

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За його словамми, внаслідок атаки три людини загинули. Серед них 8-річний хлопчик.

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Ще шестеро людей дістали поранень. Всі госпіталізовані. 49-річний чоловік у важкому стані. Чоловіки 53, 46, 20 років та жінки 51 і 60 років у стані середньої тяжкості.

Пожежу, яка виникла через удар, рятувальники приборкали.

Раніше повідомлялося, що усі заправки від Харкова до Полтави знищені ударами РФ.

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