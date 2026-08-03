ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
54
Час на прочитання
1 хв

РФ ударила по АЗС на Криворіжжі: загинули три людини, зокрема 8-річна дитина

Російські окупанти вдарили по АЗС у Криворізькому районі: загинули троє людей, у тому числі 8-річна дитина.

Автор публікації
Фото автора: Дмитро Гулійчук Дмитро Гулійчук
Коментарі
Російські війська атакували автозаправну станцію у Криворізькому районі

Російські війська атакували автозаправну станцію у Криворізькому районі / © Олександр Ганжа

Сьогодні, 3 серпня російські війська атакували автозаправну станцію у Криворізькому районі.

Про це у Telegram повідомив очільник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганжа.

За його словамми, внаслідок атаки три людини загинули. Серед них 8-річний хлопчик.

Ще шестеро людей дістали поранень. Всі госпіталізовані. 49-річний чоловік у важкому стані. Чоловіки 53, 46, 20 років та жінки 51 і 60 років у стані середньої тяжкості.

Пожежу, яка виникла через удар, рятувальники приборкали.

Раніше повідомлялося, що усі заправки від Харкова до Полтави знищені ударами РФ.

Коментарі
Сортувати:
Дата публікації
Кількість переглядів
54
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie