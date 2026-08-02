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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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До України суне африканська спека: синоптик сказав, скільки ще жаритиме

В Україні найближчими днями очікується суттєве підвищення температури.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
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До України суне ще більша спека

До України суне ще більша спека / © Associated Press

Україну накрила нова хвиля спеки, яка прийшла з Африки. У нашій країні стовпчики термометрів піднімуться до позначки 38 градусів за Цельсієм, а триватиме спекотна погода до 7 серпня.

Про це повідомив очільник Черкаського обласного гідрометцентру Віталій Постригань.

За словами синоптика, найближчими днями у середній та верхній тропосфері (на висоті 8-12 км) над Марокко через Італію до України простягатиметься потужний висотний гребінь Азорського антициклону.

Ця система високого тиску створить «тепловий купол», який притискає сильно розжарене повітря до земної поверхні та підвищує температуру.

Раніше синоптикиня Наталка Діденко повідомила, що температурний пік розпочнеться вже від цієї неділі, 2 серпня, та утримуватиметься до кінця робочого тижня. За її словами, послаблення спеки, орієнтовно, передбачається від 7 серпня.

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Дата публікації
Кількість переглядів
561
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