До України суне африканська спека: синоптик сказав, скільки ще жаритиме

До України суне ще більша спека / © Associated Press

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Україну накрила нова хвиля спеки, яка прийшла з Африки. У нашій країні стовпчики термометрів піднімуться до позначки 38 градусів за Цельсієм, а триватиме спекотна погода до 7 серпня.

Про це повідомив очільник Черкаського обласного гідрометцентру Віталій Постригань.

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За словами синоптика, найближчими днями у середній та верхній тропосфері (на висоті 8-12 км) над Марокко через Італію до України простягатиметься потужний висотний гребінь Азорського антициклону.

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Ця система високого тиску створить «тепловий купол», який притискає сильно розжарене повітря до земної поверхні та підвищує температуру.

Раніше синоптикиня Наталка Діденко повідомила, що температурний пік розпочнеться вже від цієї неділі, 2 серпня, та утримуватиметься до кінця робочого тижня. За її словами, послаблення спеки, орієнтовно, передбачається від 7 серпня.

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