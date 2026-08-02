Жінка залишила двері відчиненими для кішки, але до будинку зайшов ведмідь: чим усе закінчилося

Реклама

Мешканка штату Колорадо, США, хотіла лише дати своїй кішці можливість вільно заходити до будинку та виходити з нього. Однак замість домашньої улюблениці до оселі несподівано завітав ведмідь, який поласував котячим кормом.

Як пише KUSA-TV, інцидент стався у будинку Лінн Фельдман у місті Ловеленд.

Реклама

Жінка розповіла, що залишила задні двері трохи прочиненими, аби її кішка могла самостійно виходити надвір і повертатися додому.

Реклама

Проте згодом вона несподівано зустріла у власному коридорі дикого ведмедя.

За словами Фельдман, тварина спокійно зайшла до вітальні.

Спочатку жінка думала спробувати самостійно прогнати непроханого гостя, але швидко відмовилася від цієї ідеї.

Натомість вона зачинилася у ванній кімнаті та викликала екстрені служби за номером 911.

Реклама

«Я не боялася за своє життя, але мені було некомфортно», — розповіла Лінн телеканалу. «Так, мені було некомфортно, коли у моєму будинку опинився ведмідь».

Коли на місце прибули поліцейські, виявилося, що ведмідь уже самостійно залишив будинок.

На щастя, непроханий гість не завдав жодної шкоди майну.

За словами господарки, єдиним, що зацікавило тварину, став котячий корм.

Реклама

«Я помітила, що котячий корм зник, — сказала вона. Ось чому я називаю його ввічливим ведмедем».

Це вже не перший подібний випадок у Колорадо за останній час.

Лише декількома днями раніше правоохоронці округу Дуглас повідомляли про двох ведмежат, які проникли до житлового будинку через відчинене вікно. Господарі заскочили їх у той момент, коли вони також ласували залишеним у будинку котячим кормом.

Нагадаємо, нещодавно ведмідь застряг у позашляховику і всю ніч сигналив.

Новини партнерів