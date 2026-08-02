Смертельна небезпека чи допомога у засинанні: правда про популярні дитячі подушки

правда про популярні дитячі подушки / © Credits

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Поява малюка змінює життя батьків, а разом із нею приходить нескінченний потік порад і товарів, які нібито мають зробити догляд простішим. Особливо багато обіцянок стосується дитячого сну — від спеціальних коконів до подушок, які, за словами продавців, допомагають дитині краще спати, запобігають плачу, зменшують прояви рефлюксу чи захищають від синдрому «плоскої голівки», та чи справді всі ці аксесуари безпечні.

Видання RTÉ розповіло, що так звані «дитячі подушки для сну» можуть становити серйозну загрозу для життя немовлят. І хоча перевірка цих продуктів наразі проводяться на європейському ринку, проблема стосується й України, адже аналогічні товари без проблем продаються на маркетплейсах, якими активно користуються українські батьки.

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Небезпека подушок

Ризик пов’язаний не з матеріалом чи брендом, а із самим принципом використання таких виробів. Подушки, м’які валики, позиціонери та інші аксесуари для сну можуть перекрити дитині ніс і рот, спричинити задуху та підвищити ризик перегріву під час сну.

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Саме тому такі предмети не повинні знаходитися у дитячому ліжечку поруч із немовлям, особливо якщо дитина спить без нагляду. Якщо будь-який м’який предмет закриє дихальні шляхи дитини, малюк може не мати змоги самостійно звільнитися.

Такі товари рідко зустрічаються у звичайних магазинах, натомість активно рекламуються на великих маркетплейсах, де продавці можуть знаходитися за межами контролю.

Саме тому треба особливо критично ставитися до товарів, які алгоритми соцмереж або маркетплейсів активно рекомендують молодим батькам.

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Особливе занепокоєння викликає спосіб просування таких товарів. Їх продають під різними назвами:

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подушки для сну

позиціонери для немовлят

заспокійливі подушки

«друзі для сну»

спеціальні аксесуари для комфортного засинання

Нерідко виробники стверджують, що вони допомагають за рефлюксу, синдромі плоскої голови та неспокійнім сні. Проте лікарі наголошують, що жодна з цих заяв не є підставою використовувати м’які аксесуари у дитячому ліжечку.

Як має спати немовля

Немовля має:

спати лише на спині

перебувати у ліжечку з жорстким матрацом, який добре підходить за розміром

спати без будь-яких сторонніх предметів

У дитячому ліжечку не повинно бути:

подушок

ковдр, які можуть накрити обличчя

м’яких іграшок

пухких бортиків

будь-яких інших м’яких аксесуарів

Саме такі рекомендації допомагають знизити ризик синдрому раптової дитячої смерті.

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Перегрівання — ще одна прихована небезпека

Варто звернути увагу ще на один ризик, коли дитина лежить на надто м’якій поверхні, голова може занурюватися у неї, через що підвищується температура тіла.

Перегрів вважається одним із факторів, який підвищує ризик синдрому раптової дитячої смерті. Саме тому рекомендується максимально просте спальне місце без зайвих предметів.

Молоді батьки нерідко перебувають у стані постійної втоми та готові спробувати будь-який засіб, який обіцяє дитині спокійний сон. Саме цим користуються деякі продавці. Таке просування товарів можна назвати цинічним і маніпулятивним.

Через це навіть уважним мамам і татам буває складно зрозуміти, які товари справді безпечні, а які лише вдало оформлені маркетинговими обіцянками. Для здорового сну малюка потрібні не модні новинки, а безпечне середовище, саме це залишається найкращим способом захистити дитину.

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