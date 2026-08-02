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Астрологічний прогноз на 2 серпня
Плануючи свій день, ми дедалі частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, не порадять нічого поганого.
Що планувати? Який одяг і прикраси одягнути, щоб пощастило в роботі та коханні? На яку частину тіла слід звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого категорично не можна робити? На всі ці запитання відповідає гороскоп дня.
Ці місячні доби мають такі характеристики:
Астрологічна порада дня: день сприятливий для початку будь-яких — навіть ризикованих — справ, головне — відкинути сумніви й рухатися вперед.
Символ дня: Орел.
Стихія дня: Земля .
Щасливе число дня: 2 .
Щасливий колір дня: синій, волошковий, сапфіровий.
Щасливі камені дня: червона яшма, гірський кришталь.
За яку частину тіла відповідає: спина , лопатки.
Хвороби дня: цей день може стати причиною травм — особливо важливо берегти хребет, а також не варто перенапружувати зір
Харчування протягом дня: можна голодувати, дотримуватися посту та сідати на дієту.
Стрижка дня: від стрижки — якщо є така можливість — краще відмовитися: вона може негативно позначитися на настрої.
Сьогоднішні дачні роботи: сприятливий час для збору врожаю коренеплодів. Від інтенсивного поливу рослин бажано утриматися — це може спричинити загнивання коренів
Магія та містика дня: можна читати заклинання та проводити обряди, в яких використовується магічна сила напівдорогоцінних каменів.
Денні сни: сни цієї ночі часто виявляються пророчими, тому їх не можна ігнорувати.
Табу дня: не можна підніматися на велику висоту.
Цитата дня: «Лише на власному досвіді ми вчимося, що життя — це не теорія, а практика» (Йоганн Вольфганг Гете).
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