У Саратові після атаки дронів спалахнув НПЗ: повідомляють про пожежі у двох місцях (відео)

Саратов / © із соцмереж

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У ніч проти 2 серпня ударні безпілотники атакували Саратовський нафтопереробний завод у Росії.

Про це повідомляє Telegram-канал Exilenova+.

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Жителі Саратова чули кілька вибухів у районі промислової зони. Згодом над містом здійнялося полум’я та густий дим.

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© із соцмереж

© із соцмереж

© із соцмереж

© із соцмереж

© із соцмереж

За попередньою інформацією, пожежа виникла одразу у двох місцях на території НПЗ. У Мережі публікують відео, на яких видно яскраву заграву над промзоною.

Також російські канали стверджують, що внаслідок атаки міг бути пошкоджений житловий будинок. Офіційної інформації про масштаби руйнувань і можливих постраждалих наразі немає.

Місцева влада та Міністерство оборони РФ наслідки атаки поки що не коментували.

Раніше Генштаб повідомив, що у ніч проти 1 серпня 2026 року підрозділи Сил оборони України завдали ураження низці важливих воєнних цілей противника. Зокрема, уражено склад морських безекіпажних катерів у районі Чорноморського (АР Крим).

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Також уражено залізничний міст «Сиваш» у районі Чонгара, який з’єднує тимчасово окуповані території Херсонської області і Криму, та залізничний міст у районі Владиславівки (тимчасово окупований Крим).

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