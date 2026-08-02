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ТСН у соціальних мережах

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У Саратові після атаки дронів спалахнув НПЗ: повідомляють про пожежі у двох місцях (відео)

У російському Саратові після серії вибухів спалахнула масштабна пожежа в районі нафтопереробного заводу. Місцеві канали повідомляють про займання щонайменше у двох місцях.

Автор публікації
Фото автора: Олена Кузьмич Олена Кузьмич
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Саратов

Саратов / © із соцмереж

У ніч проти 2 серпня ударні безпілотники атакували Саратовський нафтопереробний завод у Росії.

Про це повідомляє Telegram-канал Exilenova+.

Жителі Саратова чули кілька вибухів у районі промислової зони. Згодом над містом здійнялося полум’я та густий дим.

© із соцмереж

© із соцмереж

© із соцмереж

© із соцмереж

© із соцмереж

За попередньою інформацією, пожежа виникла одразу у двох місцях на території НПЗ. У Мережі публікують відео, на яких видно яскраву заграву над промзоною.

Також російські канали стверджують, що внаслідок атаки міг бути пошкоджений житловий будинок. Офіційної інформації про масштаби руйнувань і можливих постраждалих наразі немає.

Місцева влада та Міністерство оборони РФ наслідки атаки поки що не коментували.

Раніше Генштаб повідомив, що у ніч проти 1 серпня 2026 року підрозділи Сил оборони України завдали ураження низці важливих воєнних цілей противника. Зокрема, уражено склад морських безекіпажних катерів у районі Чорноморського (АР Крим).

Також уражено залізничний міст «Сиваш» у районі Чонгара, який з’єднує тимчасово окуповані території Херсонської області і Криму, та залізничний міст у районі Владиславівки (тимчасово окупований Крим).

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Дата публікації
Кількість переглядів
10
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