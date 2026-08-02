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ТСН у соціальних мережах

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Укрaїнa
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Поїхала рятували людей після атаки і сама загинула: у Києві Росія вбила 20-річну доброволицю

Російська атака на Київ забрала життя молодої доброволиці.

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Фото автора: Катерина Сердюк Катерина Сердюк
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Віталіна Яровенко

Віталіна Яровенко

Внаслідок нічної російської атаки на Київ загинула інструкторка Вішколу Київо-Могилянської академії. Йдеться про Віталіну Яровенко.

Про її смерть повідомили у спільноті Вишколу.

Зазначається, що жінка добровільно вирушила на місце російського удару, щоби допомагати рятувати людей. Під час повторної атаки РФ вона загинула.

У Вишколі наголосили, що Віталіна була людиною, яка вдихала інших не словами, а власними поступками, а її рішення цієї ночі стало продовженням усього її життєвого шляху — допомагати тим, хто цього потребує.

«Її вибір цієї ночі був таким самим, як і вся її життя: бути поруч із тими, кому потрібна допомога, попри все», — йдеться у повідомленні.

У спільноті висловили щирі співчуття батьківщини, близьким, побратимам і сестрам загиблої, відзначивши, що її смерть стала болісною втратою для всіх, хто її знав.

Нагадаємо, 22-річний патрульний поліцейський Єгор Терехін загинув під час повторного балістичного удару по Києву, коли разом із напарником допомагав постраждалим на місці обстрілу. Лише рік тому він вступив до лав поліції, а патрулювати столицю почав трохи більше місяця тому. У загиблого залишилися мама та 9-річний брат, а колеги згадують його як відданого службі правоохоронця, який до останньої миті рятував інших.

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