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Поїхала рятували людей після атаки і сама загинула: у Києві Росія вбила 20-річну доброволицю
Російська атака на Київ забрала життя молодої доброволиці.
Внаслідок нічної російської атаки на Київ загинула інструкторка Вішколу Київо-Могилянської академії. Йдеться про Віталіну Яровенко.
Про її смерть повідомили у спільноті Вишколу.
Зазначається, що жінка добровільно вирушила на місце російського удару, щоби допомагати рятувати людей. Під час повторної атаки РФ вона загинула.
У Вишколі наголосили, що Віталіна була людиною, яка вдихала інших не словами, а власними поступками, а її рішення цієї ночі стало продовженням усього її життєвого шляху — допомагати тим, хто цього потребує.
«Її вибір цієї ночі був таким самим, як і вся її життя: бути поруч із тими, кому потрібна допомога, попри все», — йдеться у повідомленні.
У спільноті висловили щирі співчуття батьківщини, близьким, побратимам і сестрам загиблої, відзначивши, що її смерть стала болісною втратою для всіх, хто її знав.
Нагадаємо, 22-річний патрульний поліцейський Єгор Терехін загинув під час повторного балістичного удару по Києву, коли разом із напарником допомагав постраждалим на місці обстрілу. Лише рік тому він вступив до лав поліції, а патрулювати столицю почав трохи більше місяця тому. У загиблого залишилися мама та 9-річний брат, а колеги згадують його як відданого службі правоохоронця, який до останньої миті рятував інших.