Контакти
Новинний сайт TSN.UA входить до складу групи 1+1 media, напрям «Інформаційне мовлення». Він з’явився в Мережі 2007 року. Станом на січень 2021 року TSN.UA посідає 1 місце за даними Gemius Audience та охоплює майже 30% усіх інтернет-користувачів. Сайт, який починався як інтернет-проєкт Телевізійної служби новин (ТСН) на телеканалі 1+1, став потужним джерелом новин для користувачів, які цікавляться подіями в Україні та за кордоном.
Редакція сайту TSN.UA працює 365/24/7. У стрічці новин можна завжди знайти свіжі новини з політики, економіки, соціальних питань, спорту, світського життя. Окрім того, що редакція завжди висвітлює актуальні новини, журналісти каналу і сайту подають повну картину та інформацію щодо важливих суспільних тем.
Візія: Вражає. Надихає. Змінює.
Місія: Ми створюємо сучасний якісний контент, щоб змінювати уявлення людей про світ і про себе. Ми сповідуємо свободу слова в Україні, надаємо якомога ширший доступ до інформації та забезпечуємо об’єктивне висвітлення подій.
Сайт має свої сторінки в соціальних мережах:
- https://www.facebook.com/tsn.ua
- https://www.facebook.com/lady.tsn.ua
- https://www.facebook.com/tsnprosport
- https://www.facebook.com/tsn.glamur
- https://www.facebook.com/TSNweek
- https://www.facebook.com/livetsn
- https://www.facebook.com/auto.tsn.ua
- https://twitter.com/tsnua
- https://twitter.com/tsnweek
- https://www.instagram.com/tsnua
- https://www.instagram.com/lady.tsn.ua
- https://www.youtube.com/user/tsnukraine
- https://www.youtube.com/user/TSNweek
- https://t.me/TCH_channel
Керівник проекту:
Світлана Панюшкіна
Заступник шеф-редактора:
Роман Бойко
Тетяна Василенко
Головний редактор Леді.ТСН:
Євгенія Бобрик
Контакти редакції:
ТЕЛ.: +380 (44) 490-01-01, E-MAIL: FEEDBACK@1PLUS1.TV
РЕКЛАМА: +380 (44) 490-70-82, E-MAIL: ADV@PLUSES.COM.UA
Адреса:
вулиця Кирилівська, 23, Київ, 04070