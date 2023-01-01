Контакти

Новинний сайт TSN.UA входить до складу групи 1+1 media, напрям «Інформаційне мовлення». Він з’явився в Мережі 2007 року. Станом на січень 2021 року TSN.UA посідає 1 місце за даними Gemius Audience та охоплює майже 30% усіх інтернет-користувачів. Сайт, який починався як інтернет-проєкт Телевізійної служби новин (ТСН) на телеканалі 1+1, став потужним джерелом новин для користувачів, які цікавляться подіями в Україні та за кордоном.

Редакція сайту TSN.UA працює 365/24/7. У стрічці новин можна завжди знайти свіжі новини з політики, економіки, соціальних питань, спорту, світського життя. Окрім того, що редакція завжди висвітлює актуальні новини, журналісти каналу і сайту подають повну картину та інформацію щодо важливих суспільних тем.

Візія: Вражає. Надихає. Змінює.

Місія: Ми створюємо сучасний якісний контент, щоб змінювати уявлення людей про світ і про себе. Ми сповідуємо свободу слова в Україні, надаємо якомога ширший доступ до інформації та забезпечуємо об’єктивне висвітлення подій.

Сайт має свої сторінки в соціальних мережах:

Керівник проекту:

Світлана Панюшкіна

Заступник шеф-редактора:

Роман Бойко

Тетяна Василенко

Головний редактор Леді.ТСН:

Євгенія Бобрик

Контакти редакції:

ТЕЛ.: +380 (44) 490-01-01, E-MAIL: FEEDBACK@1PLUS1.TV

РЕКЛАМА: +380 (44) 490-70-82, E-MAIL: ADV@PLUSES.COM.UA

Адреса:

вулиця Кирилівська, 23, Київ, 04070