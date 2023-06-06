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"Дахи будинків зникають під водою": мешканка Херсонщини розповіла, що бачить на власні очі
"Путін наривається": Клімкін про наслідки знищення Каховської ГЕС для Росії
Військовим з ампутацією виділяють на протезування до мільйона, а цивільним - 200 тисяч: в Україні прискорять процес
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"Вода вже підійшла до вікон": мешканці Херсонщини про прорив дамби
Як у фільмі: тисячі українців оселилися в аеропорту Берліна і не можуть повернутись додому, як і залишитись в країні
Подружжя на кріслах колісних із Бучі проводить специфічні тренінги, які перевертають світогляд людей
В Україні вийшли на новий рівень лікування епілепсії: пацієнти про хворобу забувають назавжди
“Вода може піднятися на 5 метрів”: голова ОВА повідомив про ситуацію на Херсонщині після підриву Каховської ГЕС
Підрив Росією Каховської ГЕС: еколог розповів про страшні наслідки
Як підрив Каховської ГЕС змінить ситуацію на лінії фронту: Жданов відповів
Навіщо росіяни підірвали Каховську ГЕС: військовий експерт Олег Жданов пояснив
Що буде з контрнаступом: Жданов пояснив, як на перебіг війни вплине підрив Каховської ГЕС
Родина лише за рік змогла поховати загиблого на "Азовсталі" бійця: ворог скинув на бункер вакуумну бомбу
Підрив Каховської ГЕС та страшний потоп на Херсонщині: відео наслідків теракту Росії
Зеленський про Каховську ГЕС, Бахмут і Путіна: головні заяви з пресконференції
Ледве трималася на ногах: жінка напилася та гуляла Києвом із малолітнім сином (відео)
Подекуди в Запоріжжі вода відійшла від берега на 10 метрів: де може бути зневоднення
Після руйнувань від обстрілів прийшла велика вода: попри підтоплення, з Херсона виїздять одиниці
У Києві спалахнула масштабна пожежа: над багатоповерхівками здійнявся чорний дим (фото)
Найбільша катастрофа в Європі: навіщо Путін віддав наказ підірвати Каховську ГЕС і чому світ злякався
"Дахи будинків зникають під водою": мешканка Херсонщини розповіла, що бачить на власні очі
"Путін наривається": Клімкін про наслідки знищення Каховської ГЕС для Росії
Військовим з ампутацією виділяють на протезування до мільйона, а цивільним - 200 тисяч: в Україні прискорять процес
Підрив Каховської ГЕС: що відомо про вилив у Дніпро 450 тонн мастила
У Києві легендарному запорізькому меснику відкрили мурал із доповненням: малюнок працюватиме на користь бійців
Скандал у бібліотеці Вернадського в Києві: дівчині заборонили робити фото та погрожували поліцією (відео)
"Вода вже підійшла до вікон": мешканці Херсонщини про прорив дамби
Як у фільмі: тисячі українців оселилися в аеропорту Берліна і не можуть повернутись додому, як і залишитись в країні
Подружжя на кріслах колісних із Бучі проводить специфічні тренінги, які перевертають світогляд людей
В Україні вийшли на новий рівень лікування епілепсії: пацієнти про хворобу забувають назавжди
“Вода може піднятися на 5 метрів”: голова ОВА повідомив про ситуацію на Херсонщині після підриву Каховської ГЕС
Підрив Росією Каховської ГЕС: еколог розповів про страшні наслідки
Як підрив Каховської ГЕС змінить ситуацію на лінії фронту: Жданов відповів
Навіщо росіяни підірвали Каховську ГЕС: військовий експерт Олег Жданов пояснив
Що буде з контрнаступом: Жданов пояснив, як на перебіг війни вплине підрив Каховської ГЕС
Родина лише за рік змогла поховати загиблого на "Азовсталі" бійця: ворог скинув на бункер вакуумну бомбу
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