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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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273
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Негода охопить більшість областей: синоптики попередили про штормовий вітер 28 липня

Дощі із грозами спочатку охоплять захід, північ, центр і південь, а згодом змістяться на схід України.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
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Синоптики розповіли, якою буде погода в Україні 28 липня

Синоптики розповіли, якою буде погода в Україні 28 липня / © unsplash.com

У вівторок, 28 липня, Україну накриє холодний атмосферний фронт, який принесе із собою зливи, грози та рвучкий вітер більшості областей країни.

За словами синоптикині Наталки Діденко, вранці у західних, північних, центральних і південих областях пройдуть грозові дощі, тоді як на сході утримується суха погода. Упродовж дня фронт просунеться далі, і опади змістяться на Лівобережжя.

Наталка Діденко зауважує, що головною особливістю дня стане сильний північно-західний вітер, а за фронтом зайде свіжіше повітря: вдень очікується +20…+24 градуси, і лише на півдні та південному сході буде тепліше — до +25…+28 градусів.

Очільник Черкаського гідрометцентру Віталій Постригань також попереджає, що в першій половині дня 28 липня Україну перетинатиме холодний атмосферний фронт. Він принесе дощі різної сили, а місцями — грози з градом і шквалами. За словами метеоролога, вітер змінить напрямок на північний і стане рвучким, завдяки чому в Черкаському регіоні стане доволі свіжо: вдень стовпчики термометрів показуватимуть від +22 до +27 градусів тепла.

Постригань зазначає, що у середу та четвер, 29–30 липня, завдяки впливу європейського антициклону «Olaf» погода на Черкащині стабілізується, повернеться сухе та сонячне літо з нічною температурою +11…+16 градусів тепла і денною в межах +22…+27 градусів тепла.

За даними Українського гідрометцентру, 28 липня в Україні очікується хмарна погода з проясненнями та короткочасними дощами й грозами майже по всій території. У центральних, Чернігівській, Сумській та Харківській областях місцями пройдуть значні опади, і лише на сході та південному сході країни ніч мине без дощів.

Північно-західний вітер дутиме зі швидкістю 7–12 м/с, а вдень у західних регіонах його пориви сягатимуть 15–20 м/с. Температура вдень становитиме +21…+26, на південному сході очікується до +29 градусів тепла.

Через негоду вдень у північно-східних, більшості центральних, а також у Миколаївській, Херсонській та Запорізькій областях оголошено перший (жовтий) рівень небезпечності, адже там можливі грози, град та шквали 15–20 м/с, що може ускладнити рух транспорту та роботу комунальних, енергетичних і будівельних підприємств.

Попередження про грози та шквали / © Укргідрометцентр

Попередження про грози та шквали / © Укргідрометцентр

Одночасно з цим синоптики застерігають про надзвичайний рівень пожежної небезпеки, який з 28 по 30 липня утримуватиметься в Тернопільській, Хмельницькій, Чернівецькій, Вінницькій, Житомирській, Київській, Чернігівській, Херсонській областях та в Криму.

Попередження про надзвичайну пожежну небезпеку / © Укргідрометцентр

Попередження про надзвичайну пожежну небезпеку / © Укргідрометцентр

Раніше синоптики розповіли, якою буде погода у великих українських містах 28 липня.

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