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Курс валют на 27 липня: скільки коштуватимуть долар, євро і злотий
Після вихідних в Україні долар і євро трохи втратять у ціні.
НБУ встановив офіційний курс валют на понеділок, 27 липня. Долар втратив 1 коп. Євро зменшився на 9 коп. Злотий залишився без змін.
Про це йдеться на сайті Національного банку.
Курс долара
1 долар США — 44,80 (-1 коп.)
Курс євро
1 євро — 50,96 (-9 коп.)
Курс злотого
1 польський злотий — 11,80 (0 коп.)
Нагадаємо, за даними економістів, в Україні зафіксували різку зміну споживчих настроїв на валютному ринку: українці відмовляються від долара. Фінансовий аналітик Андрій Шевчишин повідомив, що за перші шість місяців 2026 року інтерес українців до європейської валюти зріс до рекордних показників.
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