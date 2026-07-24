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ТСН у соціальних мережах

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Курс валют на 27 липня: скільки коштуватимуть долар, євро і злотий

Після вихідних в Україні долар і євро трохи втратять у ціні.

Автор публікації
Фото автора: Олена Капнік Олена Капнік
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Курс валют.

Курс валют. / © УНІАН

НБУ встановив офіційний курс валют на понеділок, 27 липня. Долар втратив 1 коп. Євро зменшився на 9 коп. Злотий залишився без змін.

Про це йдеться на сайті Національного банку.

Курс долара

  • 1 долар США — 44,80 (-1 коп.)

Курс євро

  • 1 євро — 50,96 (-9 коп.)

Курс злотого

  • 1 польський злотий — 11,80 (0 коп.)

Нагадаємо, за даними економістів, в Україні зафіксували різку зміну споживчих настроїв на валютному ринку: українці відмовляються від долара. Фінансовий аналітик Андрій Шевчишин повідомив, що за перші шість місяців 2026 року інтерес українців до європейської валюти зріс до рекордних показників.

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Дата публікації
Кількість переглядів
405
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