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На низку міст суне небезпека: синоптики забили тривогу — де "розгуляється" негода (мапа)
Частину України 24 липня накриють короткочасні дощі з градом і шквалами, водночас в інших регіонах синоптики опадів не прогнозують.
У п’ятницю, 24 липня, в Україні очікується помірно тепла погода з короткочасними дощами та грозами в більшості регіонів, а найпрохолодніше буде на заході країни.
Детальний прогноз погоди на 24 липня — дізнавайтеся у матеріалі ТСН.ua.
Погода в Україні
Українська синоптикиня Наталка Діденко повідомляє, що 24 липня найпрохолодніша погода буде в західних областях України, на Сумщині, Полтавщині та в деяких районах Дніпропетровщини — там вдень очікується від +17 до +20 градусів тепла.
На решті території України температура повітря становитиме від +20 до +24 градусів, у східних областях та на Одещині буде дещо тепліше — там стовпчики термометрів показуватимуть від +24 до +28 градусів вище нуля.
«Дощі пройдуть більш інтенсивні в західних областях України, ймовірні часом сильні зливи, на решті території в п’ятницю атмосфера грайлива, можливі короткі локальні дощі. Звісно, все одно гарне синє небо і лагідне сонце будуть тішити», — прогнозує Діденко.
У Києві 24 липня пройдуть короткочасні дощі. Вдень стовпчики термометрів показуватимуть близько +23…+24 градусів тепла.
Водночас синоптикиня зауважує, що цими вихідними почне теплішати там, де було прохолодно, а в понеділок стовпчики термометрів подекуди показуватимуть до +30…+32 градусів тепла. Окрім того, вона повідомляє, що спека до України почне повертатися на початку серпня.
За даними Українського гідрометцентру, 24 липня буде хмарно з проясненнями.
Вночі на заході та сході, вдень в Україні, крім більшості південних областей, місцями пройдуть короткочасні дощі з грозами. Вітер дутиме переважно північний зі швидкістю 5–10 м/с.
Температура вночі становитиме від +10 до +15 градусів тепла, на півдні та сході країни очікується до +19, вдень повітря прогріється до +21…+26 градусів.
У Карпатах вночі стовпчики термометрів показуватимуть від +5 до +10 градусів тепла, вдень очікується від +12 до +17 вище нуля.
Водночас синоптики попереджають про небезпечні метеорологічні явища по Україні. Вдень 24 липня у західних, Житомирській і Вінницькій областях очікуються грози. В цих регіонах оголошено перший рівень небезпечності, жовтий.
«Погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних, будівельних, комунальних підприємств і руху транспорту», — попереджають синоптики.
Погода в Києві
На Київщині та в Києві 24 липня очікується мінлива хмарність. Ніч мине без опадів, проте вдень місцями очікуються короткочасні дощ, по області гроза.
Вітер дутиме північний зі швидкістю 5–10 м/с.
Температура повітря по області вночі коливатиметься від +10 до +15 градусів тепла, вдень стовпчики термометрів показуватимуть від +21 до +26 градусів.
У Києві вночі температура повітря становитиме від +13 до +15 градусів тепла, вдень очікується близько +25 вище нуля.
Погода у Львові
На Львівщині 24 липня погоду визначатиме вплив висотної улоговини, повідомляють синоптики.
Загалом по області та у Львові буде хмарно з проясненнями. Очікуються короткочасні дощі з грозами, вдень подекуди випаде град. Вночі та вранці зберігатиметься слабкий туман.
Вітер дутиме західний зі швидкістю 5–10 м/с, вдень місцями шквали 15–20 м/с. Температура повітря вночі по області становитиме від +7 до +12 градусів тепла, вдень повітря прогріється до +16…+21 градуса.
У Львові вночі стовпчики термометрів показуватимуть від +9 до +11 градусів тепла, вдень — +17…+19 градусів.
Погода у Дніпрі
На Дніпропетровщині та у Дніпрі 24 липня синоптики прогнозують хмарну погоду з проясненнями, без істотних опадів.
Вітер буде північно-західний зі швидкістю 3–8 м/с.
Температура повітря по області коливатиметься вночі від +13 до +18 градусів тепла, вдень — від +22 до +27 градусів.
У Дніпрі стовпчики термометрів показуватимуть вночі від +16 до +18 градусів тепла, вдень — від +22 до +24 градусів вище нуля.
Погода в Одесі
На Одещині та в Одесі 24 липня буде мінлива хмарність, без істотних опадів.
Вітер дутиме північний зі швидкістю 7–12 м/с.
Температура повітря по області вночі становитиме від +13 до +18 градусів тепла, вдень очікується від +23 до +28 вище нуля.
В Одесі вночі стовпчики термометрів показуватимуть від +16 до +18 градусів тепла, вдень очікується від +24 до +26 градусів. Температура морської води коливатиметься від +21 до +22.
Погода в Харкові
На Харківщині 24 липня буде мінлива хмарність. Ніч мине без опадів, проте вранці та вдень ймовірні короткочасні дощі, місцями з грозами.
Вітер буде північний зі швидкістю 5–10 м/с.
Температура повітря по області вночі коливатиметься від +12 до +17 градусів тепла, вдень очікується від +22 до +27 градусів.
У Харкові температура повітря вночі коливатиметься від +14 до +16 градусів тепла, вдень очікується від +24 до +26 вище нуля.
Раніше синоптик попередив, що наприкінці липня до України прийде циклон, який принесе похолодання, зливи та грози, а на початку серпня знову стане тепліше, проте високих температур не буде.
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