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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
397
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2 хв

Небезпека суне на частину України: синоптики забили на сполох і показали, які регіони нариє (мапа)

В більшості регіонів України 23 липня очікується помірно тепла погода, проте декілька областей накриють потужні зливи та шквали.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
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Фото ілюстративне

Фото ілюстративне / © ТСН

У четвер, 23 липня, в Україні очікується відносно свіжа та мінлива погода з короткочасними дощами й грозами у кількох регіонах.

Українська синоптикиня Наталка Діденко повідомляє, що цього дня в країні максимальна температура повітря становитиме до +20…+25 градусів, а на сході та на південному сході повітря прогрієтеся +25+28 градусів.

«Дощі пройдуть у західних областях, окрім Тернопільщини та Хмельниччини, у східних областях плюс Запоріжжя та Крим. Найближчої ночі на Одещині зливи, грози, вдень попустить.На решті території України істотні опади малоймовірні», — прогнозує Діденко.

За прогнозом метеоролога Ігоря Кібальчича 23 липня вночі грозові дощі затримаються на Лівобережжі, а вдень поширяться також на північно-західні області.

Як зазначає синоптик, найінтенсивніші опади ймовірні на північному сході країни. Вітер буде західний та північно-західний і дутиме зі швидкістю 5-12 м/с. Температура повітря удень становитиме від +21 до +26 градусів тепла, а на крайньому півдні повітря прогріється до +28 градусів тепла.

В Українському гідрометцентрі прогнозують 23 липня мінливу хмарність. Прохолодне повітря з північного заходу зумовить прохолодну ніч та теплий день, хоча на півдні та сході утримається вища температура.

Атмосферний фронт принесе в південну частину помірні, а на Одещину та в Крим — значні дощі з грозами. Удень місцями короткочасні опадів із грозами слід очікувати і в західних областях. На решті території переважатиме погода без опадів. Вітер буде північно-західним, у західних регіонах — південно-західним, 5-10 м/с.

За прогнозом синоптиків, удень повітря прогріється до +21…+26 градусів тепла, на сході — до +29 градусів тепла. У Карпатах буде значно прохолодніше — від +12 до +17 градусів тепла.

Погода в Україні 23 липня / © Укргідрометцентр

Погода в Україні 23 липня / © Укргідрометцентр

Водночас синоптики попереджають про небезпечні явища: протягом 23 липня в Одеській області, а також удень 23 липня в Криму очікуються значні дощі, грози та шквали 15–20 м/с. В регіонах оголошено перший рівень небезпечності, жовтий.

Синоптики попереджають про небезпечні метеорологічні явища 23 липня / © Укргідрометцентр

Синоптики попереджають про небезпечні метеорологічні явища 23 липня / © Укргідрометцентр

Раніше синоптики розповіли, якою буде погода у великих українських містах 23 липня.

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Дата публікації
Кількість переглядів
397
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