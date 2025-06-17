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ТСН у соціальних мережах

Який сьогодні день

Збірка щоденних публікацій про народні та церковні свята. Тут можна дізнатися про те, який день ангела та чії іменини відзначають кожного дня та все про пам'ятні дати та цікаві події.

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