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Який сьогодні день
Збірка щоденних публікацій про народні та церковні свята. Тут можна дізнатися про те, який день ангела та чії іменини відзначають кожного дня та все про пам'ятні дати та цікаві події.
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Коли Різдво Івана Хрестителя 2025 року в Україні: дата за новим календарем, чим це свято відрізняється від Купала
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Який завтра, 18 червня, день — все про основні події, кого вшановує церква, що не можна робити
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18 червня — кого вшановує церква, в кого цього дня слід попросити захисту для всіх військових, які зараз боронять Батьківщину
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День ангела 17 червня: кого та як вітати з іменинами
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Яке сьогодні, 17 червня, свято — все про цей день, яке церковне свято, що не можна робити
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17 червня — яке церковне свято, чому цей день краще провести вдома, в тиші і спокою
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Коли буде Медовий, Яблучний та Горіховий Спас в Україні 2025 року: нові дати, традиції кожного дня
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28 червня — День Конституції України: історія свята, його традиції, чи буде державний вихідний
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День ангела 16 червня: кого та як вітати з іменинами