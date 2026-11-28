Церковне свято 5 грудня / © Pixabay

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5 грудня (18 грудня), в православному календарі день пам’яті преподобного Сави Освяченого. Преподобний Сава народився 439 року в Каппадокії, у невеликому селищі Муталаска, неподалік Кесарії. Він походив із побожної християнської родини. Його батько Іоанн був військовим, а мати Софія виховувала сина в християнській традиції.

У восьмирічному віці Сава вирішив залишити мирське життя й вступив до монастиря святої Флавіани. Там він навчався читати, вивчав Святе Письмо, брав участь у богослужіннях і виконував монастирські послухи.

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Після десяти років перебування в монастирі Сава вирушив до Єрусалима. Він прагнув глибшого духовного досвіду та хотів навчитися чернечого подвигу в тих, хто вже багато років жив у пустелі.

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У Палестині юнак познайомився з преподобним Євфимієм Великим — відомим подвижником, який мав великий авторитет серед монахів. Євфимій помітив духовну ревність Сави й направив його до монастиря авви Феоктиста.

Згодом Сава отримав благословення на усамітнене життя. Він оселився в печері, де проводив багато часу в молитві. Харчувався скромно, займався плетінням кошиків і намагався звести до мінімуму спілкування з людьми.

Після смерті преподобного Євфимія Великого Сава відійшов у пустелю поблизу Єрусалима. Там він оселився в печері, де продовжив молитовний подвиг. Згодом до нього почали приходити люди, які хотіли присвятити своє життя Богові та навчатися монашества під його керівництвом.

Сава був не лише засновником монастиря, а й його духовним керівником. Він встановлював правила життя братії, стежив за дотриманням дисципліни, допомагав монахам долати труднощі та вирішував конфлікти. Його авторитет ґрунтувався на особистому прикладі, а не на прагненні до влади.

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Церковне свято в Україні 5 грудня за старим календарем

За старим календарем 5 грудня в Україні вшановували пам’ять святого мученика Прокопія Кесарійського. За церковним переказом, Прокопій був читцем і перекладачем Святого Письма, а також проповідником християнства. Він відмовився поклонятися язичницьким богам і відкрито сповідував свою віру, за що його заарештували та піддали жорстоким катуванням.

Прикмети 5 грудня

Народні прикмети 5 грудня / © pexels.com

Якщо 5 грудня тепло — зима буде довгою, морозною та сніжною.

Ворони й галки збираються великими зграями — незабаром випаде сніг.

Птахи сидять на верхівках дерев і голосно каркають — чекайте на хуртовину та мороз.

Що не можна робити 5 грудня

За традицією, 5 грудня намагалися провести вдома, у родинному колі. Поїздки в гості відкладали, за нові починання не бралися, побоюючись, що вони не принесуть бажаного результату. Жінкам радили утриматися від шиття, вишивання та іншого рукоділля. Також намагалися не вирушати в далеку дорогу, якщо подорож можна було перенести.

Що можна робити 5 грудня

У народному календарі 5 грудня називають Савиним днем або просто Савою. Це свято належить до зимового циклу народних святкувань, відомого під назвою «Варвари, Сави та Миколая». Здавна вірили, що цей день особливо вдалий для сватання. Вважалося, що пари, які домовляться про шлюб на Саву, матимуть міцну сім’ю та житимуть у злагоді. Існувало й повір’я, пов’язане з добробутом: монету, покладену під подушку напередодні свята, нібито мали принести в дім достаток і захистити від грошових негараздів.

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