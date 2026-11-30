- Дата публікації
-
- Категорія
- Різне
- Кількість переглядів
- 15
- Час на прочитання
- 2 хв
Яке церковне свято в Україні 7 грудня
Дізнайтеся в матеріалі ТСН.ua, яке церковне свято святкують в Україні за новоюліанським та юліанським календарями і до кого з молитвою звертаються віряни.
7 грудня (20 грудня), в православному календарі день пам’яті святого Амвросія, єпископа Медіоланського. Амвросій народився близько 340 року в Трірі в родині римського чиновника. Здобув освіту в галузі права та риторики, а згодом став губернатором провінцій Лігурія та Емілія. Його резиденцією був Медіолан — сучасний Мілан.
374 року після смерті місцевого єпископа Амвросія несподівано обрали його наступником. За церковним переказом, під час суперечки між християнами дитячий голос вигукнув: «Амвросій — єпископ!». Попри спроби відмовитися, він прийняв призначення, охрестився та був висвячений на єпископа.
Святий Амвросій активно захищав християнське вчення, допомагав бідним і виступав проти несправедливості. Особливо відомим стало його протистояння імператору Феодосію I після масового вбивства жителів Фессалонік 390 року. Єпископ вимагав від правителя покаяння та не допустив його до храму, доки той не визнав свою провину.
Важливу роль Амвросій відіграв і в духовному житті святого Августина. Його проповіді допомогли майбутньому великому богослову прийти до християнства. 387 року Амвросій охрестив Августина в Медіолані.
Святий Амвросій також залишив значну богословську спадщину, писав проповіді та духовні гімни, сприяв розвитку церковного співу.
Він помер 4 квітня 397 року в Медіолані.
Церковне свято в Україні 7 грудня за старим календарем
За старим календарем 7 грудня в Україні вшановували пам’ять святої великомучениці Катерини Олександрійської. Після прийняття християнства Катерина відкрито сповідувала свою віру й виступила проти язичницьких переконань імператора Максиміна. Вона переконливо доводила істинність християнства, чим навернула до віри багатьох людей. За відмову зректися Христа святу піддали мучеництву: за церковним переказом, її намагалися катувати колесом, але воно чудесним чином зламалося. Зрештою Катерину стратили мечем.
Прикмети 7 грудня
Якщо цього дня тепло — сильні морози прийдуть після 17 грудня.
Відлига та туман — до морозів приблизно через 10 днів.
Кола навколо Місяця — до похолодання.
Що не можна робити 7 грудня
За давніми звичаями, цього дня жінкам радили відкласти хатню роботу та прання. Також не схвалювали носіння надто яскравого вбрання, співи, веселощі й гучні застілля, оскільки вірили, що така поведінка може привернути нечисту силу.
Що можна робити 7 грудня
Святий Амвросій вважається духовним заступником педагогів, церковних служителів і співаків. У молитвах до нього просять Божої підтримки в повсякденних турботах, захисту від негараздів та одужання від недуг. У народному календарі 7 грудня відоме як Амвросимів день. Він символізує завершення циклу зимових свят на честь Савки, Варки та Миколая й початок приготувань до Різдва.