Церковне свято 7 грудня / © pexels.com

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7 грудня (20 грудня), в православному календарі день пам’яті святого Амвросія, єпископа Медіоланського. Амвросій народився близько 340 року в Трірі в родині римського чиновника. Здобув освіту в галузі права та риторики, а згодом став губернатором провінцій Лігурія та Емілія. Його резиденцією був Медіолан — сучасний Мілан.

374 року після смерті місцевого єпископа Амвросія несподівано обрали його наступником. За церковним переказом, під час суперечки між християнами дитячий голос вигукнув: «Амвросій — єпископ!». Попри спроби відмовитися, він прийняв призначення, охрестився та був висвячений на єпископа.

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Святий Амвросій активно захищав християнське вчення, допомагав бідним і виступав проти несправедливості. Особливо відомим стало його протистояння імператору Феодосію I після масового вбивства жителів Фессалонік 390 року. Єпископ вимагав від правителя покаяння та не допустив його до храму, доки той не визнав свою провину.

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Важливу роль Амвросій відіграв і в духовному житті святого Августина. Його проповіді допомогли майбутньому великому богослову прийти до християнства. 387 року Амвросій охрестив Августина в Медіолані.

Святий Амвросій також залишив значну богословську спадщину, писав проповіді та духовні гімни, сприяв розвитку церковного співу.

Він помер 4 квітня 397 року в Медіолані.

Церковне свято в Україні 7 грудня за старим календарем

За старим календарем 7 грудня в Україні вшановували пам’ять святої великомучениці Катерини Олександрійської. Після прийняття християнства Катерина відкрито сповідувала свою віру й виступила проти язичницьких переконань імператора Максиміна. Вона переконливо доводила істинність християнства, чим навернула до віри багатьох людей. За відмову зректися Христа святу піддали мучеництву: за церковним переказом, її намагалися катувати колесом, але воно чудесним чином зламалося. Зрештою Катерину стратили мечем.

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Прикмети 7 грудня

Народні прикмети 7 грудня / © pexels.com

Якщо цього дня тепло — сильні морози прийдуть після 17 грудня.

Відлига та туман — до морозів приблизно через 10 днів.

Кола навколо Місяця — до похолодання.

Що не можна робити 7 грудня

За давніми звичаями, цього дня жінкам радили відкласти хатню роботу та прання. Також не схвалювали носіння надто яскравого вбрання, співи, веселощі й гучні застілля, оскільки вірили, що така поведінка може привернути нечисту силу.

Що можна робити 7 грудня

Святий Амвросій вважається духовним заступником педагогів, церковних служителів і співаків. У молитвах до нього просять Божої підтримки в повсякденних турботах, захисту від негараздів та одужання від недуг. У народному календарі 7 грудня відоме як Амвросимів день. Він символізує завершення циклу зимових свят на честь Савки, Варки та Миколая й початок приготувань до Різдва.

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