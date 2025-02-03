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Ганна потребує допомоги небайдужих людей
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Ізраїль пропонує передати Україні трофейну зброю, захоплену ЦАХАЛом: що відомо
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Чи скоротять США допомогу Україні після інавгурації Трампа: Шольц дав відповідь
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Затримки постачання дронів коштують життів: чому Україна досі не отримала обіцяні Литвою БПЛА
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Італія надасть Україні 13 мільйонів євро для відновлення енергетики
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Росіяни зменшили використання кораблів у Чорному морі: що сталося
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Латвія передасть Україні понад 1000 дронів різних типів
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ЗМІ дізнались, що увійде у новий пакет військової допомоги від США
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Японія вирішила передати Україні ще $3 млрд від заморожених російських активів