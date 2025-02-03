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Анна нуждается в помощи неравнодушных людей
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Израиль предлагает передать Украине трофейное оружие, захваченное ЦАХАЛом: что известно
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Сократят ли США помощь Украине после инаугурации Трампа: Шольц ответил
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Задержки поставок дронов стоят жизней: почему Украина до сих пор не получила обещанные Литвой БПЛА
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Италия предоставит Украине 13 миллионов евро для восстановления энергетики
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Россияне уменьшили использование кораблей в Черном море: что произошло
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Латвия передаст Украине более 1000 дронов разных типов
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СМИ узнали, что войдет в новый пакет военной помощи от США
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Япония решила передать Украине еще $3 млрд от замороженных российских активов