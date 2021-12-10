Анна нуждается в помощи неравнодушных людей

На дальнейшее лечение нужно от 50 тысяч гривен

Аденокарценома прямой кишки и нижнеампулярного отдела уже на третьей стадии была диагностирована весной этого года у Анны Григоренко из Киевщины.

«В марте месяце мы обратились к врачу, потому что маму мучили сильные боли в области анального канала и шла кровь. Мы подумали, что это обычный геморрой, так как мама, не смотря на свои болезни, тяжело работала, ведь с отцом живут в деревне. После обследования нам сообщили неутешительный диагноз, после которого был ступор, растерянность и незнание, что делать, это рак», – рассказывает дочь Анны Наталья.

Она и начала сбор средств через социальные сети, чтобы провести дорогостоящее лечение для мамы. Благодаря этому Анна прошла курс лучевой и химиотерапии в Киевском областном онкодиспансере, но состояние не улучшилось.

«После повторного обследования в августе врач решили срочно оперировать. Лапароскопию сделали 15 сентября, 21 сентября повторно оперировали перетонит. Через месяц пребывания в больнице температура не спадала, раны не заживали. Потратили только по чекам почти 113 тыс.грн, ведь покупалось абсолютно все, а еще благотворительные взносы, средства за операцию, за постоянные перевязки. А ответ был один:" Что вы хотели? У нее сахарный диабет тяжелой формы! Это нормально!" Гарантий никто не давал...», – добавляет Наталья.

Сейчас Анна дома восстанавливается после операции и готовится по меньшей мере для одной лучевой терапии. За это время семья должна собрать средства на ее проведение, а это не менее 50 тысяч гривен.

«Бесплатно ничего нет, и когда ты говоришь о своих правах и гарантированном лечении от государства – ответ один, становитесь в очередь! А времени у нас просто нет! На сегодняшний день состояние мамы тяжело стабильное, мы ждем полного заживления и должны продолжать лечение, на которое, к сожалению, средств просто нет. Я прошу, умоляю каждого из вас помочь спасти жизнь самого родного человека, мамочки, ведь это самый важный человек в жизни каждого», — говорит дочь Анны.

Реквизиты для помощи

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Радченко Наталья Федоровна