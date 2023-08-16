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Новости экономики и финансов в Украине и мире
Платежки за газ приходят, даже если вы уехали или дом разрушен: что тогда делать
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На выплаты переселенцам направили более 5,71 млрд грн – Минсоцполитики
Платежки за газ приходят, даже если вы уехали или дом разрушен: что тогда делать
Еще один "удар в спину" Кремля: Иран начал вытеснять российскую нефть из Китая
Еврокомиссия передаст Украине и Молдове 135 млн евро: интересная деталь
На выплаты переселенцам направили более 5,71 млрд грн – Минсоцполитики
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