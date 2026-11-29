Церковный праздник 6 декабря / © ТСН.ua

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6 декабря (19 декабря), в православном календаре день памяти святителя и чудотворца Николая, архиепископа Мир Ликийских. По церковному преданию, будущий святитель родился примерно в 270 году в городе Патара, расположенном в области Ликия на юго-западе Малой Азии, на территории современной Турции. Его родители, Феофан и Нонна, были благочестивыми христианами, состоятельными людьми, воспитывающими сына в вере, молитве и любви к ближним.

Рождение Николая стало особенной радостью для семьи, ведь супруги долго не имели детей и просили Бога о даре отцовства. С детства мальчик отличался благочестием, скромностью и склонностью к духовной жизни. Он любил читать Священное Писание, посещать храм и проводить время в молитве.

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В житии святителя рассказывается, что Николай соблюдал пост еще в детстве. В частности, в среду и пятницу он, по преданию, отказывался от материнского молока до вечерней молитвы родителей. Эта история символизирует его раннее стремление к духовной дисциплине.

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После смерти родителей Николай унаследовал значительное состояние. Однако богатство не стало для него целью жизни. Он решил использовать полученное имущество для помощи людям, страдающим бедностью, болезнями и жизненными неурядицами.

Один из известнейших эпизодов жития святителя Николая связан с помощью трем девушкам, которые из-за бедности оказались перед угрозой потерять достоинство и будущее.

В Патаре жил человек, который когда-то имел достаток, но впоследствии обеднел. Он не мог обеспечить приданое для трех дочерей и, по преданию, по причине безысходности задумал отдать их на путь греха, чтобы получить деньги на пропитание.

Узнав о бедственном положении семьи, Николай решил помочь. Он не хотел унижать бедняка открытой благотворительностью, поэтому ночью незаметно подбросил к его дому мешочек с золотом. Этих средств хватило, чтобы выдать замуж старшую дочь.

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Святитель повторил свой поступок еще дважды, помогая каждой из дочерей. Когда отец третьей девушки заметил благотворителя и попытался узнать, кто спасает его семью, Николай попросил не разглашать его имя.

Эта история стала одним из самых известных символов милосердия святого. Она напоминает, что настоящая помощь должна учитывать не только материальные потребности человека, но и его достоинство.

Церковный праздник в Украине 6 декабря по старому календарю

По старому календарю 6 декабря в Украине чтили память святителей Амфилохия Иконийского и Григория. Святитель Амфилохий Иконийский жил в IV веке и был близким другом святителей Василия Великого и Григория Богослова. Он занимал епископскую кафедру в Иконии, ревностно защищал православное учение, боролся с ересями и прославился мудростью, благочестием и преданностью Церкви. Святитель Григорий, епископ Акрагантийский, жил в VI-VII веках в Сицилии. С юности он посвятил себя молитве, изучению Священного Писания и духовным подвигам.

Приметы 6 декабря

Народные приметы 6 декабря / © pexels.com

Сильный мороз — до холодной и затяжной зимы.

Снег на Николая — зима будет снежной, а холод может длиться до весны.

Теплая погода — до мягкой зимы с частыми оттепелями.

Что нельзя делать 6 декабря

6 декабря не стоит поддаваться печали и ссориться, особенно с детьми, ведь это может навлечь холодную зиму. Также рекомендуется отложить домашнюю уборку и рукоделие, чтобы не потерять семейное благополучие. Запрещается одалживать или одалживать деньги: считается, что в этот день нужно вернуть все долги, чтобы следующий год прошел без финансовых затруднений.

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Что можно делать 6 декабря

К святителю Николаю молятся с просьбами о здоровье, благополучии, успехе в работе и защите во время путешествий. Его также просят помочь найти спутника жизни, благословить на создание семьи, облегчить роды и позаботиться о детях. Святого считают заместителем путешественников, моряков, малышей и людей, страдающих несправедливостью. По христианскому верованию, он не оставляет без внимания искренние молитвы.

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